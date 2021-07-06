Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:04

Ой+ написав: ЛАД написав: Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов. Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.



Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих. Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.

К сожалению, не факт.Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем.Или надо признать, что у нас не 43,5 млн., как считает, а миллионов 30. Но даже тогда у нас получится 1751 смерть на 1 млн. и мы окажемся на 24 месте. Чуть хуже, чем Испания (1732) и Франция (1701), но лучше, чем Королевство, Польша, Италия, Словакия, Чехия. Как-то сомнительно.P.s. Кстати, прошёл по ссылкам (по-моему, IgA). "Последние данные об иммунном ответе на COVID-19 подтверждают необходимость вакцинации, говорится в исследовании, проведенном Оксфордом" () - посмотрите.