ЛАД написав:Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.
Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.
К сожалению, не факт. Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем. Или надо признать, что у нас не 43,5 млн., как считает https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, а миллионов 30. Но даже тогда у нас получится 1751 смерть на 1 млн. и мы окажемся на 24 месте. Чуть хуже, чем Испания (1732) и Франция (1701), но лучше, чем Королевство, Польша, Италия, Словакия, Чехия. Как-то сомнительно.
ЛАД написав:К сожалению, не факт. Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем.
В нас більш молоде населення з функціонуючим тимусом. І медицина тут збоку:
Втім, недавно вчені виявили більше загадковий нюанс. З’ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до COVID-19 може бути негативним, а на Т-клітини, здатні розпізнати вірус, – позитивним … Однак найбільшою загадкою стало те, що вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини в зразках крові, взятих за роки до початку пандемії Хейді додав, що зниження числа Т-клітин з віком також пояснює, чому люди похилого віку набагато важче переносять COVID-19. “Після 30 років тимус, або вилочкова залоза, починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин в організмі людини” https://7dniv.rv.ua/holovni-novyny/ye-l ... -covid-19/ https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-54086146
ЛАД написав:Вы же сами пишете о том, что переболевшие в прошлом году уже не имеют иммунитета (кстати, не уверен, что это абсолютная истина). Но тогда они вполне могут болеть и умирать не только от свежих, но и от старых штаммов.
Я того не пишу ы не писав. Імунітет це не тільки антитіла, а більшою мірою Т-лімфоцити. А вони більш довгограючі. Таким чином вважаю, що б-ть перехворівших минулого року ще під імунітетом, напевно ще і сильнішим ніж у вакцинованих.
К сожалению, не факт. Так же, как и то, что "б-ть перехворіла". Если допустить это, то несколько удивляет 44 место Украины по количеству смертей на 1 млн. населения (1209) почти вровень с Австрией и Швейцарией и ненамного опережаем Германию (47 место - 1091). Если так, то надо признать, что у нас блестящая медицина и мы напрасно её ругаем. Или надо признать, что у нас не 43,5 млн., как считает https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, а миллионов 30. Но даже тогда у нас получится 1751 смерть на 1 млн. и мы окажемся на 24 месте. Чуть хуже, чем Испания (1732) и Франция (1701), но лучше, чем Королевство, Польша, Италия, Словакия, Чехия. Как-то сомнительно.
Менее возрастное население. Учитывайте. Там, где наши давным давно бы отправились в лучший мир, немцев, австрийцев и швейцарцев тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть. Да, на фармакологических костылях, но все же. С Ковидом все не так просто. Так статистика и получилась - при более слабой массовой медицине по цифрам смертности идем +- вровень.
antey1969 написав:.......... Менее возрастное население. Учитывайте. Там, где наши давным давно бы отправились в лучший мир, немцев, австрийцев и швейцарцев тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть. Да, на фармакологических костылях, но все же. С Ковидом все не так просто. Так статистика и получилась - при более слабой массовой медицине по цифрам смертности идем +- вровень.
Согласен, есть такое. Только 2 "но". 1.
Средний возраст жителя Австрии составляет – 43 года.
2. Да, "тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть" стариков, но, вероятно, улучшает здоровье и более молодых. Сильно подозреваю, что наши 60-летние по здоровью = тамошним 70-летним, а 40-летние = тамошним 35-летним (цифры условные). Иначе сложно объяснить бОльшую продолжительность жизни в Европе.
Поэтому не уверен, что менее возрастное население достаточно объясняет относительно невысокую смертность.
P.s. Ой+, согласен, что иммунитет с возрастом снижается. Но то, что написано выше, на мой взгляд, как минимум, вызывает сомнения в достаточности такого объяснения.
Свыше 420 человек в Швейцарии заболели COVID-19 после вакцинации сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. "За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки", - сообщил представитель Федерального офиса Даниэле Берсье. Она напомнила, что в Швейцарии на данный момент используются только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.
Долгожданное обновление подвезли, а не эти ваши индийские штаммы-подделки:
Вакцинация становится бесполезным делом, Калифорнийская мутация COVID-19 научилась обходить антитела. Ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology обнаружили, что новая мутация коронавируса «эпсилон» научилась обходить антитела (https://nypost.com/2021/07/07/californi ... nes-study/).
Понижающий эффективность вакцин «эпсилон»-вариант характеризуется тремя мутациями в шиповом S-белке, который через взаимодействие с клеточными рецепторами ACE2 обеспечивает проникновение вируса в клетку.
По оценкам специалистов, изменения в аминокислотных последовательностях снижают эффективность имеющихся вакцин до 50%-70%.
Благодаря мутациям вирус нейтрализует антитела, которые вырабатываются после вакцин Pfizer и Moderna. Кроме того, под ударом также оказываются антитела, образуемые после перенесенного COVID-19.
В целом примерно 97% из 49 221 случая заражения этим вариантом (также известным как штаммы B.1.427 и B.1.429) по всему миру были зарегистрированы в США, причем более половины – в Калифорнии.
Маркетинг вакцин от коронавируса выходит на новый уровень.
В США и Норвегии женщины начали сообщать, что после прививок Пфайзером у них начала расти грудь.
Интересно, какая из вакцин теперь первой запустит тему, что после неё у мужчин увеличивается детородный орган?
Десятки женщин в Норвегии заявили, что у них начала увеличиваться грудь после прививки от коронавируса американской вакциной Pfizer.
Об этом они рассказали в своих социальных сетях, передает портал NRK.
По словам семнадцатилетний Эммы из города Осло, из-за побочного эффекта после вакцинации ей понадобился бюстгальтер на один размер больше.
Как пояснил врач Хайнрих Бакманн, такой эффект, скорее всего, связан с расширением лимфатических узлов – так проявляется реакция организма на введение препарата. Однако, по его словам, это временное явление.
По словам представителя Норвежского агентство лекарственных средств Стейнара Мадсена, это явление имеет краткосрочный характер. При этом он уже слышал о подобных случаях у жительниц США. Примерно у 10% вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы, что вызывало ощущение роста груди.
В свою очередь, в Pfizer заявили, что не слышали о подобном случае, однако не исключают, что он может наблюдаться.
Кроме того, недавно американская блогерша рассказала, что сделала вакцину от коронавируса и порадовалась ее неожиданному побочному эффекту.
Блогерша Эль Маршалл (Elle Marshall) опубликовала видео в ТикТок, в котором рассказала, что после вакцинации Pfizer ее грудь увеличилась на два размера. "Всю жизнь у меня был первый размер, а Pfizer увеличил его до третьего", — пояснила автор видео.
Публикация девушки стала вирусной и набрала 1,6 миллиона просмотров. Выяснилось, что Маршалл не единственная, кто столкнулся с необычным побочным эффектом вакцины — зрители ролика массово рассказали в комментариях под постом об аналогичном действии Pfizer. "Я долго не могла понять, что со мной", "Вау, я не одна", "Со мной произошло то же самое!" — высказывались пользователи сети.
yama написав:дякую за статтю в ній просто констатується факт більше ... але так само не пояснюється на основі яких дослідження . Там просто написано більше. Щодо моїх джерел то це тільки конспиірологічні вам читати не можна буде вибух мозку
Якась з Вами одностороння дискусія виходить, Вам подавай першоджерела, а Ви нехочете навіть показати те місце на стелі де Ви знаходите свою альтернативну інформацію