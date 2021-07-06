Десятки женщин в Норвегии заявили, что у них начала увеличиваться грудь после прививки от коронавируса американской вакциной Pfizer.



Об этом они рассказали в своих социальных сетях, передает портал NRK.



По словам семнадцатилетний Эммы из города Осло, из-за побочного эффекта после вакцинации ей понадобился бюстгальтер на один размер больше.



Как пояснил врач Хайнрих Бакманн, такой эффект, скорее всего, связан с расширением лимфатических узлов – так проявляется реакция организма на введение препарата. Однако, по его словам, это временное явление.



По словам представителя Норвежского агентство лекарственных средств Стейнара Мадсена, это явление имеет краткосрочный характер. При этом он уже слышал о подобных случаях у жительниц США. Примерно у 10% вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы, что вызывало ощущение роста груди.



В свою очередь, в Pfizer заявили, что не слышали о подобном случае, однако не исключают, что он может наблюдаться.



Кроме того, недавно американская блогерша рассказала, что сделала вакцину от коронавируса и порадовалась ее неожиданному побочному эффекту.



Блогерша Эль Маршалл (Elle Marshall) опубликовала видео в ТикТок, в котором рассказала, что после вакцинации Pfizer ее грудь увеличилась на два размера. "Всю жизнь у меня был первый размер, а Pfizer увеличил его до третьего", — пояснила автор видео.



Публикация девушки стала вирусной и набрала 1,6 миллиона просмотров. Выяснилось, что Маршалл не единственная, кто столкнулся с необычным побочным эффектом вакцины — зрители ролика массово рассказали в комментариях под постом об аналогичном действии Pfizer. "Я долго не могла понять, что со мной", "Вау, я не одна", "Со мной произошло то же самое!" — высказывались пользователи сети.