Вкладчик1234 написав:Свыше 420 человек в Швейцарии заболели COVID-19 после вакцинации сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
"За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки", - сообщил представитель Федерального офиса Даниэле Берсье.
Она напомнила, что в Швейцарии на данный момент используются только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.
А что ж вы источники не указываете? Оказывается, это
- Риа Новости (
- Российская газета RGRU (
- Красная Весна (
И новость от "оно".
представитель Федерального офиса Даниэле Берсье. Она напомнила
сказал представитель Федерального офиса Даниэле Берсье
Понятно, что после вакцинации "Спутником" такого быть не должно. Эх, не ту вакцину выбрала Швейцария, ох не ту!