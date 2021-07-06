Свыше 420 человек в Швейцарии заболели COVID-19 после вакцинации сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. "За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки", - сообщил представитель Федерального офиса Даниэле Берсье. Она напомнила, что в Швейцарии на данный момент используются только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.
yanyura написав:А что ж вы источники не указываете?
Источник был немного другой, но тоже "вражеский". И посты с содержанием названия СМИ ли ссылки из такого списка - сразу удаляют, даже если там будет написано 1+1=2 или прогноз погоды.
При этом, так же самая информация, но без указания "СМИ-триггеров" - не вызывает вопросов
Поэтому, чтобы просто давать информацию и не вызывать "попоболь" у "патриотов" - я даю просто саму информацию.
Да и вообще "агрументы" в стиле "это написано на соросятской или порохоботской помойке - значит это ок", а "если на другом сайте - значит это вражеская пропаганда" - считаю ненормальными, поэтому иногда источник не указываю
Но иногда делаю приятно и порохоботам и соросятам - на их ресурсах иногда тоже добавляют правду, и тогда я ссылаюсь на них
ЛАД написав: 2. Да, "тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть" стариков, но, вероятно, улучшает здоровье и более молодых. Сильно подозреваю, что наши 60-летние по здоровью = тамошним 70-летним, а 40-летние = тамошним 35-летним (цифры условные). Иначе сложно объяснить бОльшую продолжительность жизни в Европе.
какая-то совковая идеология, медицина никого пыхтеть не заставляла и не будет заставлять
проблема состоит в менталитете: скажем так у нас 20-30% населения переживают о своем здоровье с молодости, там в семьях с детства понимают-как важно иметь хорошее здоровье (лечение стоит дорого и тд), не буду идеализировать запад, но разница есть и она существенна, хотя там тоже есть пьющие нации и курят тоже (может чуть меньше, чем у нас) здоровье надо начинать с себя и своей семьи (особенно детей), а медицина при нормальном здоровье не должна вас волновать вообще