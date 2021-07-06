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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3361336233633364
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:49

  Вкладчик1234 написав:
Свыше 420 человек в Швейцарии заболели COVID-19 после вакцинации сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
"За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки", - сообщил представитель Федерального офиса Даниэле Берсье.
Она напомнила, что в Швейцарии на данный момент используются только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

А что ж вы источники не указываете? Оказывается, это
- Риа Новости (https://ria.ru/20210706/shveytsariya-1740134763.html)
- Российская газета RGRU (https://rg.ru/2021/07/07/bolee-400-chel ... carii.html)
- Красная Весна (https://rossaprimavera.ru/news/9f250bc6)

И новость от "оно".
представитель Федерального офиса Даниэле Берсье. Она напомнила

https://ria.ru
сказал представитель Федерального офиса Даниэле Берсье

https://www.gazeta.ru

Понятно, что после вакцинации "Спутником" такого быть не должно. Эх, не ту вакцину выбрала Швейцария, ох не ту!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 08:32

  yanyura написав:А что ж вы источники не указываете?

Источник был немного другой, но тоже "вражеский".
И посты с содержанием названия СМИ ли ссылки из такого списка - сразу удаляют, даже если там будет написано 1+1=2 или прогноз погоды.

При этом, так же самая информация, но без указания "СМИ-триггеров" - не вызывает вопросов :)

Поэтому, чтобы просто давать информацию и не вызывать "попоболь" у "патриотов" - я даю просто саму информацию.

Да и вообще "агрументы" в стиле "это написано на соросятской или порохоботской помойке - значит это ок", а "если на другом сайте - значит это вражеская пропаганда" - считаю ненормальными, поэтому иногда источник не указываю

Но иногда делаю приятно и порохоботам и соросятам - на их ресурсах иногда тоже добавляют правду, и тогда я ссылаюсь на них
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:17

  ЛАД написав:
2. Да, "тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть" стариков, но, вероятно, улучшает здоровье и более молодых. Сильно подозреваю, что наши 60-летние по здоровью = тамошним 70-летним, а 40-летние = тамошним 35-летним (цифры условные). Иначе сложно объяснить бОльшую продолжительность жизни в Европе.


какая-то совковая идеология, медицина никого пыхтеть не заставляла и не будет заставлять

проблема состоит в менталитете: скажем так у нас 20-30% населения переживают о своем здоровье с молодости, там в семьях с детства понимают-как важно иметь хорошее здоровье (лечение стоит дорого и тд), не буду идеализировать запад, но разница есть и она существенна, хотя там тоже есть пьющие нации и курят тоже (может чуть меньше, чем у нас)
здоровье надо начинать с себя и своей семьи (особенно детей), а медицина при нормальном здоровье не должна вас волновать вообще :mrgreen:
prodigy
 
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