Свыше 420 человек в Швейцарии заболели COVID-19 после вакцинации сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. "За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки", - сообщил представитель Федерального офиса Даниэле Берсье. Она напомнила, что в Швейцарии на данный момент используются только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.
yanyura написав:А что ж вы источники не указываете?
Источник был немного другой, но тоже "вражеский". И посты с содержанием названия СМИ ли ссылки из такого списка - сразу удаляют, даже если там будет написано 1+1=2 или прогноз погоды.
При этом, так же самая информация, но без указания "СМИ-триггеров" - не вызывает вопросов
Поэтому, чтобы просто давать информацию и не вызывать "попоболь" у "патриотов" - я даю просто саму информацию.
Да и вообще "агрументы" в стиле "это написано на соросятской или порохоботской помойке - значит это ок", а "если на другом сайте - значит это вражеская пропаганда" - считаю ненормальными, поэтому иногда источник не указываю
Но иногда делаю приятно и порохоботам и соросятам - на их ресурсах иногда тоже добавляют правду, и тогда я ссылаюсь на них
ЛАД написав: 2. Да, "тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть" стариков, но, вероятно, улучшает здоровье и более молодых. Сильно подозреваю, что наши 60-летние по здоровью = тамошним 70-летним, а 40-летние = тамошним 35-летним (цифры условные). Иначе сложно объяснить бОльшую продолжительность жизни в Европе.
какая-то совковая идеология, медицина никого пыхтеть не заставляла и не будет заставлять
проблема состоит в менталитете: скажем так у нас 20-30% населения переживают о своем здоровье с молодости, там в семьях с детства понимают-как важно иметь хорошее здоровье (лечение стоит дорого и тд), не буду идеализировать запад, но разница есть и она существенна, хотя там тоже есть пьющие нации и курят тоже (может чуть меньше, чем у нас) здоровье надо начинать с себя и своей семьи (особенно детей), а медицина при нормальном здоровье не должна вас волновать вообще
09.07.2021, 10:45 Фармакологічна компанія Pfizer визнала, що її нинішня вакцина (серія з двох щеплень) втрачає свою ефективність у захисті від індійського штаму коронавірусу («варіант дельта»)
Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта». У Pfizer уточнили, що після третього щеплення новою вакциною кількість антитіл в крові виросте у 5−10 разів, що забезпечить пацієнтам більш високий рівень захисту від зараження.
Нова вакцина від Pfizer буде ефективна проти всіх штамів відомих до теперішнього часу. Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Беннет протягом декількох днів ухвалить рішення про третю вакцинацію від коронавірусу на основі даних наукових досліджень, які зробить Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. Одне з досліджень стосується ефективності щеплень, а друге розглядає поступове зменшення кількості антитіл у щеплених пацієнтів з часом.
Особливу увагу приділять пацієнтам, які заразилися COVID-19, незважаючи на те, що зробили обидва щеплення.
Учені проаналізують їхній стан до щеплення, наявність хронічних захворювань, вік тощо., повідомляє 12 канал ІТВ.
До цього МОЗ повідомило, що має намір зробити чергову кампанію вакцинації населення.
«В основному це відноситься до громадян, що входять до груп підвищеного ризику (хворі хронічними захворюваннями; пенсіонери; люди з ослабленою імунною системою — прим. НК)», — заявив гендиректор відомства професор Хезі Леві.
Чиновник уточнив, що третя кампанія масової вакцинації населення у країні може розпочатися вже в жовтні цього року. Фармакологічна компанія Pfizer визнала, що її нинішня вакцина (серія з двох щеплень) втрачає свою ефективність у захисті від індійського штаму коронавірусу («варіант дельта»)
Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта».
У Pfizer уточнили, що після третього щеплення новою вакциною кількість антитіл в крові виросте у 5−10 разів, що забезпечить пацієнтам більш високий рівень захисту від зараження.
Нова вакцина від Pfizer буде ефективна проти всіх штамів відомих до теперішнього часу.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Беннет протягом декількох днів ухвалить рішення про третю вакцинацію від коронавірусу на основі даних наукових досліджень, які зробить Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.
Одне з досліджень стосується ефективності щеплень, а друге розглядає поступове зменшення кількості антитіл у щеплених пацієнтів з часом.
Особливу увагу приділять пацієнтам, які заразилися COVID-19, незважаючи на те, що зробили обидва щеплення.
Учені проаналізують їхній стан до щеплення, наявність хронічних захворювань, вік тощо., повідомляє 12 канал ІТВ.
До цього МОЗ повідомило, що має намір зробити чергову кампанію вакцинації населення.
«В основному це відноситься до громадян, що входять до груп підвищеного ризику (хворі хронічними захворюваннями; пенсіонери; люди з ослабленою імунною системою — прим. НК)», — заявив гендиректор відомства професор Хезі Леві.
Чиновник уточнив, що третя кампанія масової вакцинації населення у країні може розпочатися вже в жовтні цього року.