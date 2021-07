Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3361336233633364 Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:49 Вкладчик1234 написав: Свыше 420 человек в Швейцарии заболели COVID-19 после вакцинации сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

"За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки", - сообщил представитель Федерального офиса Даниэле Берсье.

Она напомнила, что в Швейцарии на данный момент используются только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

А что ж вы источники не указываете? Оказывается, это

- Риа Новости ( https://ria.ru/20210706/shveytsariya-1740134763.html )

- Российская газета RGRU ( https://rg.ru/2021/07/07/bolee-400-chel ... carii.html )

- Красная Весна ( https://rossaprimavera.ru/news/9f250bc6 )



И новость от "оно".

представитель Федерального офиса Даниэле Берсье. Она напомнила

https://ria.ru

сказал представитель Федерального офиса Даниэле Берсье

https://www.gazeta.ru



А что ж вы источники не указываете? Оказывается, это

- Риа Новости ( https://ria.ru/20210706/shveytsariya-1740134763.html )

- Российская газета RGRU ( https://rg.ru/2021/07/07/bolee-400-chel ... carii.html )

- Красная Весна ( https://rossaprimavera.ru/news/9f250bc6 )

И новость от "оно".

представитель Федерального офиса Даниэле Берсье. Она напомнила

https://ria.ru

сказал представитель Федерального офиса Даниэле Берсье

https://www.gazeta.ru

Понятно, что после вакцинации "Спутником" такого быть не должно. Эх, не ту вакцину выбрала Швейцария, ох не ту!

Источник был немного другой, но тоже "вражеский".

И посты с содержанием названия СМИ ли ссылки из такого списка - сразу удаляют, даже если там будет написано 1+1=2 или прогноз погоды.



При этом, так же самая информация, но без указания "СМИ-триггеров" - не вызывает вопросов



Поэтому, чтобы просто давать информацию и не вызывать "попоболь" у "патриотов" - я даю просто саму информацию.



Да и вообще "агрументы" в стиле "это написано на соросятской или порохоботской помойке - значит это ок", а "если на другом сайте - значит это вражеская пропаганда" - считаю ненормальными, поэтому иногда источник не указываю



Источник был немного другой, но тоже "вражеский".

И посты с содержанием названия СМИ ли ссылки из такого списка - сразу удаляют, даже если там будет написано 1+1=2 или прогноз погоды.

При этом, так же самая информация, но без указания "СМИ-триггеров" - не вызывает вопросов

Поэтому, чтобы просто давать информацию и не вызывать "попоболь" у "патриотов" - я даю просто саму информацию.

Да и вообще "агрументы" в стиле "это написано на соросятской или порохоботской помойке - значит это ок", а "если на другом сайте - значит это вражеская пропаганда" - считаю ненормальными, поэтому иногда источник не указываю

Но иногда делаю приятно и порохоботам и соросятам - на их ресурсах иногда тоже добавляют правду, и тогда я ссылаюсь на них

Додано: Суб 10 лип, 2021 09:17 ЛАД написав:

2. Да, "тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть" стариков, но, вероятно, улучшает здоровье и более молодых. Сильно подозреваю, что наши 60-летние по здоровью = тамошним 70-летним, а 40-летние = тамошним 35-летним (цифры условные). Иначе сложно объяснить бОльшую продолжительность жизни в Европе.

2. Да, "тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть" стариков, но, вероятно, улучшает здоровье и более молодых. Сильно подозреваю, что наши 60-летние по здоровью = тамошним 70-летним, а 40-летние = тамошним 35-летним (цифры условные). Иначе сложно объяснить бОльшую продолжительность жизни в Европе.



какая-то совковая идеология, медицина никого пыхтеть не заставляла и не будет заставлять



проблема состоит в менталитете: скажем так у нас 20-30% населения переживают о своем здоровье с молодости, там в семьях с детства понимают-как важно иметь хорошее здоровье (лечение стоит дорого и тд), не буду идеализировать запад, но разница есть и она существенна, хотя там тоже есть пьющие нации и курят тоже (может чуть меньше, чем у нас)

Додано: Суб 10 лип, 2021 11:17 Pfizer визнала неефективність вакцини від коронавірусу

Фармакологічна компанія Pfizer визнала, що її нинішня вакцина (серія з двох щеплень) втрачає свою ефективність у захисті від індійського штаму коронавірусу («варіант дельта»)



Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта».

У Pfizer уточнили, що після третього щеплення новою вакциною кількість антитіл в крові виросте у 5−10 разів, що забезпечить пацієнтам більш високий рівень захисту від зараження.





Нова вакцина від Pfizer буде ефективна проти всіх штамів відомих до теперішнього часу.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Беннет протягом декількох днів ухвалить рішення про третю вакцинацію від коронавірусу на основі даних наукових досліджень, які зробить Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

Одне з досліджень стосується ефективності щеплень, а друге розглядає поступове зменшення кількості антитіл у щеплених пацієнтів з часом.



Особливу увагу приділять пацієнтам, які заразилися COVID-19, незважаючи на те, що зробили обидва щеплення.



Учені проаналізують їхній стан до щеплення, наявність хронічних захворювань, вік тощо., повідомляє 12 канал ІТВ.



До цього МОЗ повідомило, що має намір зробити чергову кампанію вакцинації населення.



«В основному це відноситься до громадян, що входять до груп підвищеного ризику (хворі хронічними захворюваннями; пенсіонери; люди з ослабленою імунною системою — прим. НК)», — заявив гендиректор відомства професор Хезі Леві.



Чиновник уточнив, що третя кампанія масової вакцинації населення у країні може розпочатися вже в жовтні цього року.

09.07.2021, 10:45

Повідомлень: 2427 З нами з: 02.03.07 Подякував: 135 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 11:52 vladislavlvov написав: Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта». Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта».

А там не за горами и штамм "гамма" и "новая вакцина" (четверте щеплення)



Ну то прививочники, вы ж из трусов выпрыгивали, что "всем надо привиться, и всё будет ок"?

Дальше выясняется, что надо 2 укола. - Ну ок

Дальше - уже "все не так однозначно" - надо три.



Ребятушки, а результат будет? Или "никто вам ничего не обещал" и "никто вам ничего не должен"?

А там не за горами и штамм "гамма" и "новая вакцина" (четверте щеплення)

Ну то прививочники, вы ж из трусов выпрыгивали, что "всем надо привиться, и всё будет ок"?

Дальше выясняется, что надо 2 укола. - Ну ок

Дальше - уже "все не так однозначно" - надо три.

Ребятушки, а результат будет? Или "никто вам ничего не обещал" и "никто вам ничего не должен"?

А зачем тогда эта истерия с "вакцинами", "сертификатами", разборки между "идеологически-верными" и "агрессивными"? Чтоб попилить бюджеты?

Форумчанин року Повідомлень: 14896 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8068 раз. Подякували: 3903 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 13:12 Вкладчик1234 написав: vladislavlvov написав: Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта». Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта».

А там не за горами и штамм "гамма" и "новая вакцина" (четверте щеплення)



Ну то прививочники, вы ж из трусов выпрыгивали, что "всем надо привиться, и всё будет ок"?

Дальше выясняется, что надо 2 укола. - Ну ок

Дальше - уже "все не так однозначно" - надо три.



Ребятушки, а результат будет? Или "никто вам ничего не обещал" и "никто вам ничего не должен"?

А там не за горами и штамм "гамма" и "новая вакцина" (четверте щеплення)

Ну то прививочники, вы ж из трусов выпрыгивали, что "всем надо привиться, и всё будет ок"?

Дальше выясняется, что надо 2 укола. - Ну ок

Дальше - уже "все не так однозначно" - надо три.

Ребятушки, а результат будет? Или "никто вам ничего не обещал" и "никто вам ничего не должен"?

А зачем тогда эта истерия с "вакцинами", "сертификатами", разборки между "идеологически-верными" и "агрессивными"? Чтоб попилить бюджеты?

Идеологически верные мрут и мрут, ибо идеологически неверные вакцины работают лучше и меняются к новым реалиям быстрее

Идеологически верные мрут и мрут, ибо идеологически неверные вакцины работают лучше и меняются к новым реалиям быстрее

Кстати, "Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 20 апреля, позволяющий Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения, вступил в силу." Back in the U.S.S.R. )))

Додано: Суб 10 лип, 2021 13:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Ребятушки, а результат будет?

Ребятенок, результат есть давно. Просто на "срана" об этом не сообщили тебе.

Ну ладно,я это исправлю: посмотри на количество жмуров в твоём забордюрье с 10% привитых Новичком, и в Британии ,Испании и прочих Израилях, где привиты 50+% , где бушует "Дельта", а жмуров почти нет.

Ребятенок, результат есть давно. Просто на "срана" об этом не сообщили тебе.

Ну ладно,я это исправлю: посмотри на количество жмуров в твоём забордюрье с 10% привитых Новичком, и в Британии ,Испании и прочих Израилях, где привиты 50+% , где бушует "Дельта", а жмуров почти нет.

И там , где думают о третьей дозе, борются за то, чтобы не умирали вовсе. А там, где нет и двух, там просто лопаты острят и доски заготавливают.

