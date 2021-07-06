Свыше 420 человек в Швейцарии заболели COVID-19 после вакцинации сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. "За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки", - сообщил представитель Федерального офиса Даниэле Берсье. Она напомнила, что в Швейцарии на данный момент используются только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.
ЛАД написав: 2. Да, "тамошняя медицина заставляет еще пыхтеть и пыхтеть" стариков, но, вероятно, улучшает здоровье и более молодых. Сильно подозреваю, что наши 60-летние по здоровью = тамошним 70-летним, а 40-летние = тамошним 35-летним (цифры условные). Иначе сложно объяснить бОльшую продолжительность жизни в Европе.
какая-то совковая идеология, медицина никого пыхтеть не заставляла и не будет заставлять
проблема состоит в менталитете: скажем так у нас 20-30% населения переживают о своем здоровье с молодости, там в семьях с детства понимают-как важно иметь хорошее здоровье (лечение стоит дорого и тд), не буду идеализировать запад, но разница есть и она существенна, хотя там тоже есть пьющие нации и курят тоже (может чуть меньше, чем у нас) здоровье надо начинать с себя и своей семьи (особенно детей), а медицина при нормальном здоровье не должна вас волновать вообще
09.07.2021, 10:45 Фармакологічна компанія Pfizer визнала, що її нинішня вакцина (серія з двох щеплень) втрачає свою ефективність у захисті від індійського штаму коронавірусу («варіант дельта»)
Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта». У Pfizer уточнили, що після третього щеплення новою вакциною кількість антитіл в крові виросте у 5−10 разів, що забезпечить пацієнтам більш високий рівень захисту від зараження.
Нова вакцина від Pfizer буде ефективна проти всіх штамів відомих до теперішнього часу. Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Беннет протягом декількох днів ухвалить рішення про третю вакцинацію від коронавірусу на основі даних наукових досліджень, які зробить Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. Одне з досліджень стосується ефективності щеплень, а друге розглядає поступове зменшення кількості антитіл у щеплених пацієнтів з часом.
Особливу увагу приділять пацієнтам, які заразилися COVID-19, незважаючи на те, що зробили обидва щеплення.
Учені проаналізують їхній стан до щеплення, наявність хронічних захворювань, вік тощо., повідомляє 12 канал ІТВ.
До цього МОЗ повідомило, що має намір зробити чергову кампанію вакцинації населення.
«В основному це відноситься до громадян, що входять до груп підвищеного ризику (хворі хронічними захворюваннями; пенсіонери; люди з ослабленою імунною системою — прим. НК)», — заявив гендиректор відомства професор Хезі Леві.
Чиновник уточнив, що третя кампанія масової вакцинації населення у країні може розпочатися вже в жовтні цього року. Фармакологічна компанія Pfizer визнала, що її нинішня вакцина (серія з двох щеплень) втрачає свою ефективність у захисті від індійського штаму коронавірусу («варіант дельта»)
Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта».
У Pfizer уточнили, що після третього щеплення новою вакциною кількість антитіл в крові виросте у 5−10 разів, що забезпечить пацієнтам більш високий рівень захисту від зараження.
Нова вакцина від Pfizer буде ефективна проти всіх штамів відомих до теперішнього часу.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Беннет протягом декількох днів ухвалить рішення про третю вакцинацію від коронавірусу на основі даних наукових досліджень, які зробить Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.
Одне з досліджень стосується ефективності щеплень, а друге розглядає поступове зменшення кількості антитіл у щеплених пацієнтів з часом.
Особливу увагу приділять пацієнтам, які заразилися COVID-19, незважаючи на те, що зробили обидва щеплення.
Учені проаналізують їхній стан до щеплення, наявність хронічних захворювань, вік тощо., повідомляє 12 канал ІТВ.
До цього МОЗ повідомило, що має намір зробити чергову кампанію вакцинації населення.
«В основному це відноситься до громадян, що входять до груп підвищеного ризику (хворі хронічними захворюваннями; пенсіонери; люди з ослабленою імунною системою — прим. НК)», — заявив гендиректор відомства професор Хезі Леві.
Чиновник уточнив, що третя кампанія масової вакцинації населення у країні може розпочатися вже в жовтні цього року.
vladislavlvov написав:Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта».
А там не за горами и штамм "гамма" и "новая вакцина" (четверте щеплення)
Ну то прививочники, вы ж из трусов выпрыгивали, что "всем надо привиться, и всё будет ок"? Дальше выясняется, что надо 2 укола. - Ну ок Дальше - уже "все не так однозначно" - надо три.
Ребятушки, а результат будет? Или "никто вам ничего не обещал" и "никто вам ничего не должен"? А зачем тогда эта истерия с "вакцинами", "сертификатами", разборки между "идеологически-верными" и "агрессивными"? Чтоб попилить бюджеты?
Идеологически верные мрут и мрут, ибо идеологически неверные вакцины работают лучше и меняются к новым реалиям быстрее Кстати, "Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 20 апреля, позволяющий Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения, вступил в силу." Back in the U.S.S.R. )))
Вкладчик1234 написав:Ребятушки, а результат будет?
Ребятенок, результат есть давно. Просто на "срана" об этом не сообщили тебе. Ну ладно,я это исправлю: посмотри на количество жмуров в твоём забордюрье с 10% привитых Новичком, и в Британии ,Испании и прочих Израилях, где привиты 50+% , где бушует "Дельта", а жмуров почти нет. И там , где думают о третьей дозе, борются за то, чтобы не умирали вовсе. А там, где нет и двух, там просто лопаты острят и доски заготавливают.
В США на душу населения в 5 раз меньше ежедневная ковидная смертность, чем у мышебратьев. Пфайзер vs Новичок (или безпрививочники, как удобнее) - всухую.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 лип, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
А что, с тяжелыми последствиями и со смертями от Ковида в целом, и по Дельте в частности, в сравнении - невакцинированных - вакцинированных 1 раз - вакцинированных 2 раза на цитированных вами сайтах скромно умалчивают?
Я так, из своего курятника, думаю, что если бы цифры по этим 3-м категориям были бы хотя бы близки, их бы привели. Но я могу и ошибаться.
Если вам не сложно, приведите конкретные цифры, иначе может оказаться, что заболели (все приведенные ниже цифры условно, пока нет точных от вас!) в каждой группе по 100 000 человек, - из них в группе невакцинированных50 000 умерло, у 25 000 отказали почки, разбил паралич и др. тяжелые последствия; - в группе вакц. 1 раз соотв. 50 умерло, 25 тяжелые последствия; - в группе вакц. 2 раза соотв. 0 умерло, 0 тяжелые последствия. Покажите цифрами, что это не так.
в июне 2020 умерло 162 758 человек в июне 2019 года (до появления Ковид) - 137 237 человек.
На 35% выше нормы. Мордор идёт в разнос. Антипрививочники радостно повизгивают.
По той же ссылке:
Избыточная смертность в пандемию
По оценкам научного сотрудника Университета Тюбингена Дмитрия Кобака, если линейно экстраполировать докоронавирусный тренд 2015–2019 годов на период пандемии, то аналитический показатель избыточной смертности в России за апрель 2020 — апрель 2021 года составит чуть более 500 тыс. человек (превышение над доковидным трендом — 28,6%).
Под избыточной смертностью в контексте эпидемии понимается превышение фактической общей смертности за определенный период над ожидаемым показателем того же периода, как если бы эпидемии не было. Но зачастую в качестве базы сравнения используется фактический показатель смертности за период годовой давности или среднее за предыдущие нескольких лет.
З.Ы. Мордор кошмарит уже больше года. Все месяцы высокая избыточная смертность. Где те, кто рассказывал, что "не дожили полгода"? Где падение ежемесячной смертности за счёт тех, кто " не дожил полгода, значит второй раз через полгода не умрет??" Или всё-таки не полгода??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 лип, 2021 14:29, всього редагувалось 5 разів.