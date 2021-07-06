Додано: Суб 10 лип, 2021 11:17

09.07.2021, 10:45Фармакологічна компанія Pfizer визнала, що її нинішня вакцина (серія з двох щеплень) втрачає свою ефективність у захисті від індійського штаму коронавірусу («варіант дельта»)Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта».У Pfizer уточнили, що після третього щеплення новою вакциною кількість антитіл в крові виросте у 5−10 разів, що забезпечить пацієнтам більш високий рівень захисту від зараження.Нова вакцина від Pfizer буде ефективна проти всіх штамів відомих до теперішнього часу.Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Беннет протягом декількох днів ухвалить рішення про третю вакцинацію від коронавірусу на основі даних наукових досліджень, які зробить Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.Одне з досліджень стосується ефективності щеплень, а друге розглядає поступове зменшення кількості антитіл у щеплених пацієнтів з часом.Особливу увагу приділять пацієнтам, які заразилися COVID-19, незважаючи на те, що зробили обидва щеплення.Учені проаналізують їхній стан до щеплення, наявність хронічних захворювань, вік тощо., повідомляє 12 канал ІТВ.До цього МОЗ повідомило, що має намір зробити чергову кампанію вакцинації населення.«В основному це відноситься до громадян, що входять до груп підвищеного ризику (хворі хронічними захворюваннями; пенсіонери; люди з ослабленою імунною системою — прим. НК)», — заявив гендиректор відомства професор Хезі Леві.Чиновник уточнив, що третя кампанія масової вакцинації населення у країні може розпочатися вже в жовтні цього року.Фармакологічна компанія Pfizer визнала, що її нинішня вакцина (серія з двох щеплень) втрачає свою ефективність у захисті від індійського штаму коронавірусу («варіант дельта»)Сьогодні вночі Pfizer опублікувала повідомлення про те, що вже в серпні вона має намір звернутися в Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для того, щоб в терміновому порядку схвалити нову вакцину (третє щеплення), розроблену спеціально проти «варіанту Дельта».У Pfizer уточнили, що після третього щеплення новою вакциною кількість антитіл в крові виросте у 5−10 разів, що забезпечить пацієнтам більш високий рівень захисту від зараження.Нова вакцина від Pfizer буде ефективна проти всіх штамів відомих до теперішнього часу.Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Беннет протягом декількох днів ухвалить рішення про третю вакцинацію від коронавірусу на основі даних наукових досліджень, які зробить Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.Одне з досліджень стосується ефективності щеплень, а друге розглядає поступове зменшення кількості антитіл у щеплених пацієнтів з часом.Особливу увагу приділять пацієнтам, які заразилися COVID-19, незважаючи на те, що зробили обидва щеплення.Учені проаналізують їхній стан до щеплення, наявність хронічних захворювань, вік тощо., повідомляє 12 канал ІТВ.До цього МОЗ повідомило, що має намір зробити чергову кампанію вакцинації населення.«В основному це відноситься до громадян, що входять до груп підвищеного ризику (хворі хронічними захворюваннями; пенсіонери; люди з ослабленою імунною системою — прим. НК)», — заявив гендиректор відомства професор Хезі Леві.Чиновник уточнив, що третя кампанія масової вакцинації населення у країні може розпочатися вже в жовтні цього року.