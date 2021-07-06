RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3362336333643365
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:26

  fler написав:Одесская область – отдыхающим не дают покоя морские блохи
Херсонская область (Лазурное) - отдыхающим не дают покоя слепни и божьи коровки
Николаевская область (Коблево) – подтоплена ливнями большая часть зоны отдыха, насекомые также имеются - в ассортименте
Цены- в Лазурном дешевле, но по возвращению вашей машине понадобится ремонт ходовой…
Места – все злачные места (лучшее цена/качество) заняты до 10-15 августа.

Набережную Ялты смыло в море, тоже самое в Анапе. Отдыхай какАкурт )))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 04.03.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:43

Вакцинирование и эволюция штамов вируса

Вчера прочитал такую мысль, что природой вирусу заложено распространить себя максимально сильно (много копий). Самые агрессивные и "лютые" вирусы, из за своей летальности, погибают быстро с переносчиком. Благодаря этому они не могут сильно распространиться.
Теперь при помощи вакцинации эти самые "лютые" штаммы получили возможность развиваться дальше в организме, который привили, и не дали умереть. Эволюция летальности вируса теперь пойдет ускоренным образом. Ждем новых штамов с более высокой летальностью?
montagvide
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 14.12.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:50

  montagvide написав:Вчера прочитал такую мысль, что природой вирусу заложено распространить себя максимально сильно (много копий). Самые агрессивные и "лютые" вирусы, из за своей летальности, погибают быстро с переносчиком. Благодаря этому они не могут сильно распространиться.
Теперь при помощи вакцинации эти самые "лютые" штаммы получили возможность развиваться дальше в организме, который привили, и не дали умереть. Эволюция летальности вируса теперь пойдет ускоренным образом. Ждем новых штамов с более высокой летальностью?

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан
Самые популярные комментарии набравшие лайки:
- Вот если вакцинируешься - то точно сыграешь.
- В ящике уже многие вакцинированные
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 04.03.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Херсонская область (Лазурное) - отдыхающим не дают покоя слепни и божьи коровки

И медузы. Живя у моря, не езду купаться туда более чем на день без ночёвки. Барыжня и быдлота. Бесячий вильнолюдь с JBL- ками, джипами и мангалами прям у воды и т.д.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 15.02.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3362336333643365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 754, 755, 756
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7555 1846921
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 14:46
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96044)
10.07.2021 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.