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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:26
fler написав:
Одесская область – отдыхающим не дают покоя морские блохи
Херсонская область (Лазурное) - отдыхающим не дают покоя слепни и божьи коровки
Николаевская область (Коблево) – подтоплена ливнями большая часть зоны отдыха, насекомые также имеются - в ассортименте
Цены- в Лазурном дешевле, но по возвращению вашей машине понадобится ремонт ходовой…
Места – все злачные места (лучшее цена/качество) заняты до 10-15 августа.
Набережную Ялты смыло в море, тоже самое в Анапе. Отдыхай какАкурт )))))
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stm
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Додано: Суб 10 лип, 2021 16:43
Вчера прочитал такую мысль, что природой вирусу заложено распространить себя максимально сильно (много копий). Самые агрессивные и "лютые" вирусы, из за своей летальности, погибают быстро с переносчиком. Благодаря этому они не могут сильно распространиться.
Теперь при помощи вакцинации эти самые "лютые" штаммы получили возможность развиваться дальше в организме, который привили, и не дали умереть. Эволюция летальности вируса теперь пойдет ускоренным образом. Ждем новых штамов с более высокой летальностью?
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montagvide
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Додано: Суб 10 лип, 2021 16:50
montagvide написав:
Вчера прочитал такую мысль, что природой вирусу заложено распространить себя максимально сильно (много копий). Самые агрессивные и "лютые" вирусы, из за своей летальности, погибают быстро с переносчиком. Благодаря этому они не могут сильно распространиться.
Теперь при помощи вакцинации эти самые "лютые" штаммы получили возможность развиваться дальше в организме, который привили, и не дали умереть. Эволюция летальности вируса теперь пойдет ускоренным образом. Ждем новых штамов с более высокой летальностью?
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан
Самые популярные комментарии набравшие лайки:
- Вот если вакцинируешься - то точно сыграешь.
- В ящике уже многие вакцинированные
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stm
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Додано: Суб 10 лип, 2021 16:57
fler написав:
Херсонская область (Лазурное) - отдыхающим не дают покоя слепни и божьи коровки
И медузы. Живя у моря, не езду купаться туда более чем на день без ночёвки. Барыжня и быдлота. Бесячий вильнолюдь с JBL- ками, джипами и мангалами прям у воды и т.д.
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Hotab
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Додано: Суб 10 лип, 2021 17:04
stm написав:
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан
Все же непонятно, чего их так жестко штырит уж более года с небольшими послаблениями. У нас потери людей точно поменьше(по соотношению к кол-ву населения). И к нам очередная волна пока не пришла.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 17:42
Hotab написав: stm написав:
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан
Все же непонятно, чего их так жестко штырит уж более года с небольшими послаблениями. У нас потери людей точно поменьше(по соотношению к кол-ву населения). И к нам очередная волна пока не пришла.
У судьбы своё чувство юмора...
Поэтому нашим антивакцинаторам стоит это принять во внимание
И Спутник - хорош )))
Лишнее подтверждение ТАСС, долго ржала
В Минздраве допустили, что привитым "Спутником V" понадобится вакцинация другим препаратом ))))
Надо ещё на Венгров посмотреть, сколько там успело провакцинироваться именно лучшей в мире вакциной )
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stm
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:02
stm написав: Hotab написав: stm написав:
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан
Все же непонятно, чего их так жестко штырит уж более года с небольшими послаблениями. У нас потери людей точно поменьше(по соотношению к кол-ву населения). И к нам очередная волна пока не пришла.
У судьбы своё чувство юмора...
Поэтому нашим антивакцинаторам стоит это принять во внимание
И Спутник - хорош )))
Лишнее подтверждение ТАСС, долго ржала
В Минздраве допустили, что привитым "Спутником V" понадобится вакцинация другим препаратом ))))
Надо ещё на Венгров посмотреть, сколько там успело провакцинироваться именно лучшей в мире вакциной )
1. Когда говорят, что нужен укол "новой вакциной" пфайзера (третий укол) - "это другое"?
2. не исключаю, что "корона" может использоваться для внутренне-политического использования. Например, когда нужно что-то запретить пересичным, или ограничить, - под предлогом "а то ковид нападьот". Соответственно, нужно прокачать "чувство тревоги", и для этого используется статистика со 146% ростом смертности от ковида, и видосики в жанре "как в бергамо".
2.1. Предполагаю, что у нас ковид будет начинать "нападать" ближе к осени, сразу после повышения тарифов
3. Там не только Венгрия, а и всякие Бразилии-Аргентины. Что-то новостей оттуда нет, может все умерли?
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:10
Вкладчик1234 написав:
1. Когда говорят, что нужен укол "новой вакциной" пфайзера (третий укол) - "это другое"?
2. не исключаю, что "корона" может использоваться для внутренне-политического использования. Например, когда нужно что-то запретить пересичным, или ограничить, - под предлогом "а то ковид нападьот". Соответственно, нужно прокачать "чувство тревоги", и для этого используется статистика со 146% ростом смертности от ковида, и видосики в жанре "как в бергамо".
2.1. Предполагаю, что у нас ковид будет начинать "нападать" ближе к осени, сразу после повышения тарифов
3. Там не только Венгрия, а и всякие Бразилии-Аргентины. Что-то новостей оттуда нет, может все умерли?
Вкладчик, там ещё газета.ру про Аргентину и побочки написала радостно, о сравнении Ковишилд, Спутник и Синофарм, а потом быстро удалила ))) побочек оказалось больше там где нельзя )))
Вируса нет и тут Москва и Собянин опять хочет закрыть всё нафиг, но нельзя - идёт сентябрь и Единая Россия должна опять набрать более 80%...
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stm
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