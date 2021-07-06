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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3363336433653366>
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:26

  fler написав:Одесская область – отдыхающим не дают покоя морские блохи
Херсонская область (Лазурное) - отдыхающим не дают покоя слепни и божьи коровки
Николаевская область (Коблево) – подтоплена ливнями большая часть зоны отдыха, насекомые также имеются - в ассортименте
Цены- в Лазурном дешевле, но по возвращению вашей машине понадобится ремонт ходовой…
Места – все злачные места (лучшее цена/качество) заняты до 10-15 августа.

Набережную Ялты смыло в море, тоже самое в Анапе. Отдыхай какАкурт )))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:43

Вакцинирование и эволюция штамов вируса

Вчера прочитал такую мысль, что природой вирусу заложено распространить себя максимально сильно (много копий). Самые агрессивные и "лютые" вирусы, из за своей летальности, погибают быстро с переносчиком. Благодаря этому они не могут сильно распространиться.
Теперь при помощи вакцинации эти самые "лютые" штаммы получили возможность развиваться дальше в организме, который привили, и не дали умереть. Эволюция летальности вируса теперь пойдет ускоренным образом. Ждем новых штамов с более высокой летальностью?
montagvide
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:50

  montagvide написав:Вчера прочитал такую мысль, что природой вирусу заложено распространить себя максимально сильно (много копий). Самые агрессивные и "лютые" вирусы, из за своей летальности, погибают быстро с переносчиком. Благодаря этому они не могут сильно распространиться.
Теперь при помощи вакцинации эти самые "лютые" штаммы получили возможность развиваться дальше в организме, который привили, и не дали умереть. Эволюция летальности вируса теперь пойдет ускоренным образом. Ждем новых штамов с более высокой летальностью?

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан
Самые популярные комментарии набравшие лайки:
- Вот если вакцинируешься - то точно сыграешь.
- В ящике уже многие вакцинированные
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Херсонская область (Лазурное) - отдыхающим не дают покоя слепни и божьи коровки

И медузы. Живя у моря, не езду купаться туда более чем на день без ночёвки. Барыжня и быдлота. Бесячий вильнолюдь с JBL- ками, джипами и мангалами прям у воды и т.д.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 17:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан

Все же непонятно, чего их так жестко штырит уж более года с небольшими послаблениями. У нас потери людей точно поменьше(по соотношению к кол-ву населения). И к нам очередная волна пока не пришла.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 17:42

  Hotab написав:
  stm написав:Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан

Все же непонятно, чего их так жестко штырит уж более года с небольшими послаблениями. У нас потери людей точно поменьше(по соотношению к кол-ву населения). И к нам очередная волна пока не пришла.

У судьбы своё чувство юмора... ;)
Поэтому нашим антивакцинаторам стоит это принять во внимание :)
И Спутник - хорош )))
Лишнее подтверждение ТАСС, долго ржала
В Минздраве допустили, что привитым "Спутником V" понадобится вакцинация другим препаратом ))))
Надо ещё на Венгров посмотреть, сколько там успело провакцинироваться именно лучшей в мире вакциной )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:02

  stm написав:
  Hotab написав:
  stm написав:Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан

Все же непонятно, чего их так жестко штырит уж более года с небольшими послаблениями. У нас потери людей точно поменьше(по соотношению к кол-ву населения). И к нам очередная волна пока не пришла.

У судьбы своё чувство юмора... ;)
Поэтому нашим антивакцинаторам стоит это принять во внимание :)
И Спутник - хорош )))
Лишнее подтверждение ТАСС, долго ржала
В Минздраве допустили, что привитым "Спутником V" понадобится вакцинация другим препаратом ))))
Надо ещё на Венгров посмотреть, сколько там успело провакцинироваться именно лучшей в мире вакциной )

1. Когда говорят, что нужен укол "новой вакциной" пфайзера (третий укол) - "это другое"?
2. не исключаю, что "корона" может использоваться для внутренне-политического использования. Например, когда нужно что-то запретить пересичным, или ограничить, - под предлогом "а то ковид нападьот". Соответственно, нужно прокачать "чувство тревоги", и для этого используется статистика со 146% ростом смертности от ковида, и видосики в жанре "как в бергамо".
2.1. Предполагаю, что у нас ковид будет начинать "нападать" ближе к осени, сразу после повышения тарифов
3. Там не только Венгрия, а и всякие Бразилии-Аргентины. Что-то новостей оттуда нет, может все умерли?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:10

  Вкладчик1234 написав:1. Когда говорят, что нужен укол "новой вакциной" пфайзера (третий укол) - "это другое"?
2. не исключаю, что "корона" может использоваться для внутренне-политического использования. Например, когда нужно что-то запретить пересичным, или ограничить, - под предлогом "а то ковид нападьот". Соответственно, нужно прокачать "чувство тревоги", и для этого используется статистика со 146% ростом смертности от ковида, и видосики в жанре "как в бергамо".
2.1. Предполагаю, что у нас ковид будет начинать "нападать" ближе к осени, сразу после повышения тарифов
3. Там не только Венгрия, а и всякие Бразилии-Аргентины. Что-то новостей оттуда нет, может все умерли?

Вкладчик, там ещё газета.ру про Аргентину и побочки написала радостно, о сравнении Ковишилд, Спутник и Синофарм, а потом быстро удалила ))) побочек оказалось больше там где нельзя )))
Вируса нет и тут Москва и Собянин опять хочет закрыть всё нафиг, но нельзя - идёт сентябрь и Единая Россия должна опять набрать более 80%...
И Бразилия что? Первая впереди всех по смертям от пылевых бурь, это я в курсе... Жили - нетужили, президент свободный говорит пыль - это не страшно и до сих пор копают и копают...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:58

  montagvide написав:Вчера прочитал такую мысль, что природой вирусу заложено распространить себя максимально сильно (много копий). Самые агрессивные и "лютые" вирусы, из за своей летальности, погибают быстро с переносчиком. Благодаря этому они не могут сильно распространиться.
Теперь при помощи вакцинации эти самые "лютые" штаммы получили возможность развиваться дальше в организме, который привили, и не дали умереть. Эволюция летальности вируса теперь пойдет ускоренным образом. Ждем новых штамов с более высокой летальностью?
є клінічні дослідження які заперечують цю гіпотезу, яка далеко не аксіома в випадку з ковід19
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:05

  Вкладчик1234 написав:Там не только Венгрия, а и всякие Бразилии-Аргентины. Что-то новостей оттуда нет, может все умерли?


Есть конечно новости - https://habr.com/ru/news/t/566844/

Министерство здравоохранения Аргентины использует три версии вакцин от COVID-19 для иммунизации населения: российская векторная вакцина «Спутник V», британско-шведская вакцина COVISHIELD и китайская Sinopharm. Среди них наибольшим спросом пользуется «Спутник V», которым на данный момент привиты около 6,9 млн аргентинцев. Число привитых COVISHIELD составляет около 3,5 млн и столько же для Sinopharm​.

Согласно данным из отчёта министерства, по состоянию на 2 июня 2021 года всего в стране было привито около 12,8 млн человек. Побочные эффекты врачи зафиксировали у 45,7 тысяч привитых, большая часть которых пришлась на «Спутник V» — 40,4 тысяч. Таким образом, побочные эффекты у привитых «Спутником V» появились у 0,58 % привитых. От COVISHIELD побочные эффекты появились у 0,15 % привитых и от Sinopharm ​у 0,05 %.
IgA
 
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