Додано: Суб 10 лип, 2021 18:02

stm написав: Hotab написав: stm написав: Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельной для многих граждан

Все же непонятно, чего их так жестко штырит уж более года с небольшими послаблениями. У нас потери людей точно поменьше(по соотношению к кол-ву населения). И к нам очередная волна пока не пришла. Все же непонятно, чего их так жестко штырит уж более года с небольшими послаблениями. У нас потери людей точно поменьше(по соотношению к кол-ву населения). И к нам очередная волна пока не пришла.

У судьбы своё чувство юмора...

Поэтому нашим антивакцинаторам стоит это принять во внимание

И Спутник - хорош )))

Лишнее подтверждение ТАСС, долго ржала

В Минздраве допустили, что привитым "Спутником V" понадобится вакцинация другим препаратом ))))

Надо ещё на Венгров посмотреть, сколько там успело провакцинироваться именно лучшей в мире вакциной ) У судьбы своё чувство юмора...Поэтому нашим антивакцинаторам стоит это принять во вниманиеИ Спутник - хорош )))Лишнее подтверждение ТАСС, долго ржалаВ Минздраве допустили, что привитым "Спутником V" понадобится вакцинация другим препаратом ))))Надо ещё на Венгров посмотреть, сколько там успело провакцинироваться именно лучшей в мире вакциной )

1. Когда говорят, что нужен укол "новой вакциной" пфайзера (третий укол) - "это другое"?2. не исключаю, что "корона" может использоваться для внутренне-политического использования. Например, когда нужно что-то запретить пересичным, или ограничить, - под предлогом "а то ковид нападьот". Соответственно, нужно прокачать "чувство тревоги", и для этого используется статистика со 146% ростом смертности от ковида, и видосики в жанре "как в бергамо".2.1. Предполагаю, что у нас ковид будет начинать "нападать" ближе к осени, сразу после повышения тарифов3. Там не только Венгрия, а и всякие Бразилии-Аргентины. Что-то новостей оттуда нет, может все умерли?