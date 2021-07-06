montagvide написав:Вчера прочитал такую мысль, что природой вирусу заложено распространить себя максимально сильно (много копий). Самые агрессивные и "лютые" вирусы, из за своей летальности, погибают быстро с переносчиком. Благодаря этому они не могут сильно распространиться.
Теперь при помощи вакцинации эти самые "лютые" штаммы получили возможность развиваться дальше в организме, который привили, и не дали умереть. Эволюция летальности вируса теперь пойдет ускоренным образом. Ждем новых штамов с более высокой летальностью?
Даже первая часть весьма спорная, а вторая часть вообще непонятно как приплелась к первой. На практике пока что новые штаммы выводятся в местах где решили "просто переболеть". А Вкладчик потом недоволен что еще третий раз надо вакцинироваться, хотя он вроде и первый раз не собирался.