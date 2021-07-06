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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3363336433653366
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:12

  montagvide написав:Вчера прочитал такую мысль, что природой вирусу заложено распространить себя максимально сильно (много копий). Самые агрессивные и "лютые" вирусы, из за своей летальности, погибают быстро с переносчиком. Благодаря этому они не могут сильно распространиться.
Теперь при помощи вакцинации эти самые "лютые" штаммы получили возможность развиваться дальше в организме, который привили, и не дали умереть. Эволюция летальности вируса теперь пойдет ускоренным образом. Ждем новых штамов с более высокой летальностью?


Даже первая часть весьма спорная, а вторая часть вообще непонятно как приплелась к первой. На практике пока что новые штаммы выводятся в местах где решили "просто переболеть". А Вкладчик потом недоволен что еще третий раз надо вакцинироваться, хотя он вроде и первый раз не собирался.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:хотя он вроде и первый раз не собирался.

Каждый ватник вправе ждать на свой спутник. :D
Hotab
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