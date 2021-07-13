stm Я бы ставил такие вопросы: - Существует ли Dr Peter McCullough или это персонаж из вымысла. - Если существует, действительно ли в статье изложены его высказывания, искажены они или нет. И т.д. Но согласен, что реноме сайта также имеет значение.
fler написав:А де ви побачили протиріччя між 1 і 2? Встановити обмеження - це не означає примусити вакцинуватись. Це певна мотивація до щеплень, але аж ніяк не примус.
Давайте по порядку При цьому я розумію що заднім числом всі розумні,але щоб завтра не наступати на ті ж граблі - треба проаналізувати вчора Було по локдауну Заборонити громадянам України заходити в парки Пропозиція Будівельника [i]Заборонити громадянам України віком від 60 років заходити в парки...[/i] Якщо в першій пропозиції не було порушень конституції то й в другій і подавно Було Закрити всі магазини крім продуктових.. По будівельнику - до завершення карантину заборонити перебування на робочих місцях працівників віком 60+ з збереження для них мінімальної зарплати яка буде відшкодовуватись з ковідного фонду Було Всім вакцинуватись... Пропозиція від Будівельника Оголости що перші 100 000 осіб вакцинованих в групі 60+, отримають по 1000 грн наступні 200 000 осіб вакцинованих в групі60+ - отримають по 800 наступні 400 000 ---- по 600 наступні 800 000 ----- по 400 наступні 1,6 млн -----по 200 наступні 3,2 млн -----по 100 Тих 3,2 млн останніх - по морді. Витрати на вакцинацію 10 млн =0,1млрд+0,16млрд+0,24млрд+0,32млрд+0,32млрд+0,32млрд=1,56 млрд
Министерство здравоохранения рассказывало всем, что смешивать вакцины здорово, а оказалось все наоборот-очень опасно. Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей.
Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге назвала это "опасной тенденцией". Она отметила, что данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало, передает Reuters.
"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнули в ВОЗ.
Слух:
Украина закупила большое количество вакцины с ограниченным сроком годности, большинство препаратов необходимо использовать до конца лета. Уже сейчас в министерстве здравоохранения посчитали, что не успевают использовать 150-200 тыс. доз вакцины от коронавируса, это почти пол миллиарда гривен.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 13 лип, 2021 19:31, всього редагувалось 1 раз.