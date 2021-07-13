RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3373337433753376>
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 11:13

  antey1969 написав:
Беда в том, что все остальные пакеты, кроме ковидного, не финансируются даже на уровне ЗП+коммуналка, не говоря уж о самых дешевых медикаментах.


Ну я поэтому и писал выше: "Бесплатная медицина в УА - это самое хреновое, что есть"
justit
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 11:14

Феноменально!
budivelnik Додано: Пон 12 лип, 2021 18:49
1 Максимальні обмеження у групі 60+, доти поки ця група не провакцинується

Не прошло и суток, как
budivelnik Додано: Вів 13 лип, 2021 09:17
2 Я не закликаю примусово щось робити з групою в 60+...
...
Тобто ще раз
Я не люблю щоб змушували мене, а тому не збираюсь змушувати інших...

И этот человек еще что-то говорит о трусах-крестиках?!!!
yanyura
 
Повідомлень: 6019
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 12:52

Одна из тез автора перенос акцента с вакцинации на лечение. ИМХО.
Dr Peter McCullough reveals the Covid-19 Vaccines are Bioweapons and a CDC whistle-blower has confirmed 50,000 Americans have died due to the jabs

https://dailyexpose.co.uk/2021/06/24/dr ... -the-jabs/
tumos
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 14:08

stm
Я бы ставил такие вопросы:
- Существует ли Dr Peter McCullough или это персонаж из вымысла.
- Если существует, действительно ли в статье изложены его высказывания, искажены они или нет.
И т.д.
Но согласен, что реноме сайта также имеет значение.
tumos
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 16:56

  yanyura написав:Феноменально!
budivelnik Додано: Пон 12 лип, 2021 18:49
1 Максимальні обмеження у групі 60+, доти поки ця група не провакцинується

Не прошло и суток, как
budivelnik Додано: Вів 13 лип, 2021 09:17
2 Я не закликаю примусово щось робити з групою в 60+...
...
Тобто ще раз
Я не люблю щоб змушували мене, а тому не збираюсь змушувати інших...

И этот человек еще что-то говорит о трусах-крестиках?!!!


А де ви побачили протиріччя між 1 і 2? Встановити обмеження - це не означає примусити вакцинуватись. Це певна мотивація до щеплень, але аж ніяк не примус.
fler
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1762
З нами з: 07.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Встановити обмеження - це не означає примусити...

сидіти дома, носити маску..

Звичайно ж "обмеження" - це не примус. :)
Hotab
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4111
З нами з: 15.02.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:А де ви побачили протиріччя між 1 і 2? Встановити обмеження - це не означає примусити вакцинуватись. Це певна мотивація до щеплень, але аж ніяк не примус.
Давайте по порядку
При цьому я розумію що заднім числом всі розумні,але щоб завтра не наступати на ті ж граблі - треба проаналізувати вчора
Було по локдауну
Заборонити громадянам України заходити в парки
Пропозиція Будівельника
[i]Заборонити громадянам України віком від 60 років заходити в парки...[/i]
Якщо в першій пропозиції не було порушень конституції то й в другій і подавно
Було
Закрити всі магазини крім продуктових..
По будівельнику - до завершення карантину заборонити перебування на робочих місцях працівників віком 60+ з збереження для них мінімальної зарплати яка буде відшкодовуватись з ковідного фонду
Було
Всім вакцинуватись...
Пропозиція від Будівельника
Оголости що перші 100 000 осіб вакцинованих в групі 60+, отримають по 1000 грн
наступні 200 000 осіб вакцинованих в групі60+ - отримають по 800
наступні 400 000 ---- по 600
наступні 800 000 ----- по 400
наступні 1,6 млн -----по 200
наступні 3,2 млн -----по 100
Тих 3,2 млн останніх - по морді.
Витрати на вакцинацію 10 млн
=0,1млрд+0,16млрд+0,24млрд+0,32млрд+0,32млрд+0,32млрд=1,56 млрд

Хтось бачить тут примус?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24633
З нами з: 15.01.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 2639 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 18:57

Министерство здравоохранения рассказывало всем, что смешивать вакцины здорово, а оказалось все наоборот-очень опасно.
Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей.

Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге назвала это "опасной тенденцией". Она отметила, что данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало, передает Reuters.

"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнули в ВОЗ.


Слух:
Украина закупила большое количество вакцины с ограниченным сроком годности, большинство препаратов необходимо использовать до конца лета. Уже сейчас в министерстве здравоохранения посчитали, что не успевают использовать 150-200 тыс. доз вакцины от коронавируса, это почти пол миллиарда гривен.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 13 лип, 2021 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14913
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8086 раз.
Подякували: 3908 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 19:13

  Вкладчик1234 написав: большинство препаратов необходимо использовать до конца лета. Уже сейчас в министерстве здравоохранения посчитали, что не успевают использовать 150-200 тыс доз



Это количество вкалывают за 3 дня - это быстрее, чем министерство считало свое количество доз.



​​563 952 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 5 до 11 липня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 236 704 особи, 2 дозою — 327 248 осіб.

📍В

Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 лип, 2021 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4111
З нами з: 15.02.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:22

Летальность от COVID-19 в Москве:

— 2,78%, если учитывать только случаи, где COVID-19 — основная причина;

— 3,88%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

https://t.me/ru2ch_news/17303
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14913
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8086 раз.
Подякували: 3908 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 3373337433753376>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 755, 756, 757
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7562 1851775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лип, 2021 17:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.