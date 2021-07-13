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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лип, 2021 21:52
Вкладчик1234 написав:
https://t.me/ru2ch_news/17303
Летальность от COVID-19 в Москве:
— 2,78%, если учитывать только случаи, где COVID-19 — основная причина;
— 3,88%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 22:13
Вкладчик1234 написав:Министерство здравоохранения рассказывало всем, что смешивать вакцины здорово, а оказалось все наоборот-очень опасно.
И что, если дочитать и главное — понять весь текст до конца, так и оказалось все очень-очень опасно? Подход жёлтой прессы.
Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей.
Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге назвала это "опасной тенденцией". Она отметила, что данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало, передает Reuters.
"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнули в ВОЗ.
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