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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3373337433753376
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:52

  Вкладчик1234 написав:
Летальность от COVID-19 в Москве:

— 2,78%, если учитывать только случаи, где COVID-19 — основная причина;

— 3,88%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

https://t.me/ru2ch_news/17303

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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Министерство здравоохранения рассказывало всем, что смешивать вакцины здорово, а оказалось все наоборот-очень опасно.


И что, если дочитать и главное — понять весь текст до конца, так и оказалось все очень-очень опасно? Подход жёлтой прессы.

Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей.

Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге назвала это "опасной тенденцией". Она отметила, что данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало, передает Reuters.

"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнули в ВОЗ.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:08

alter, просто блокируйте учетку: человек тупо занимается перепечатыванием мордорских агиток да "искрометно" петросянит на тему "безопасность короны давно доказана, а вот на вакцины нужно посмотреть"...

Хороший пример, кстати:
заявление:
"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнули в ВОЗ.

человек читает:
Вкладчик1234 написав:Министерство здравоохранения рассказывало всем, что смешивать вакцины здорово, а оказалось все наоборот-очень опасно.

как аж вот так сову на глобус натягивать можно?..
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:48

Сообщают, что не совпадают условия хранения вакцины инструкциях.
В Україні були змінені жорсткі вимоги до зберігання вакцини від Pfizer. Вимоги до температурного режиму були істотно ослаблені і тепер не відповідають офіційно заявленим виробником. Інформацію про це з'ясував оглядач видання "Думская" Сергій Дібров, пише УНН.
Журналіст порівняв інструкції і виявив, що згідно з інструкцією, розміщеною на сайті Державного експертного центру МОЗ України, вакцину можна місяць зберігати при температурі від 2 до 8 градусів тепла.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1936368- ... ini-pfizer
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