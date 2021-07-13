alter, просто блокируйте учетку: человек тупо занимается перепечатыванием мордорских агиток да "искрометно" петросянит на тему "безопасность короны давно доказана, а вот на вакцины нужно посмотреть"...
Хороший пример, кстати: заявление:
"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнули в ВОЗ.
человек читает:
Вкладчик1234 написав:Министерство здравоохранения рассказывало всем, что смешивать вакцины здорово, а оказалось все наоборот-очень опасно.
Сообщают, что не совпадают условия хранения вакцины инструкциях.
В Україні були змінені жорсткі вимоги до зберігання вакцини від Pfizer. Вимоги до температурного режиму були істотно ослаблені і тепер не відповідають офіційно заявленим виробником. Інформацію про це з'ясував оглядач видання "Думская" Сергій Дібров, пише УНН. Журналіст порівняв інструкції і виявив, що згідно з інструкцією, розміщеною на сайті Державного експертного центру МОЗ України, вакцину можна місяць зберігати при температурі від 2 до 8 градусів тепла.