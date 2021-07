Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3374337533763377 Додано: Сер 14 лип, 2021 19:27 stm написав: Зачем все эти вопросы украинцу при ссылке на EMA и вколотых дозах более 35% взрослого населения Европы? Я понимаю, что Роспотребнадзор все посылают, но не верить EMA почему? Зачем все эти вопросы украинцу при ссылке на EMA и вколотых дозах более 35% взрослого населения Европы? Я понимаю, что Роспотребнадзор все посылают, но не верить EMA почему?



Формальный ответ - какое отношение Украина имеет к EMA ?



Формальный ответ - какое отношение Украина имеет к EMA ?

Если вдруг в США срок хранения остался 5 дней с момента размораживания, то какому "партнеру" доверять больше ?

Оно или не оно?

6.3 Shelf life



Unopened vial



Frozen vial 6 months at -90 °C to -60 °C

Within the 6 months shelf-life unopened vials may be stored and transported at -25 °C to -15 °C for a single period of up to 2 weeks and can be returned to -90 °C to -60 °C.



Thawed vial



1 month at 2 °C to 8 °C



Within the 1-month shelf-life at 2 °C to 8 °C, up to 12 hours may be used for transportation. Prior to use, the unopened vial can be stored for up to 2 hours at temperatures up to 30 °C.



Once thawed, the vaccine should not be re-frozen.



Handling of temperature excursions once removed from the freezer

Stability data indicate that the unopened vial is stable for up to:

24 hours when stored at temperatures from -3 °C to 2 °C

a total of 4 hours when stored at temperatures from 8 °C to 30 °C; this includes the 2 hours at up to 30 °C detailed above

This information is intended to guide healthcare professionals only in case of temporary temperature excursion.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/ ... ion_en.pdf



Гуглоперевод

6.3 Срок годности



Невскрытый флакон



Замороженный флакон



6 месяцев при температуре от -90 ° C до -60 ° C

В течение 6 месяцев невскрытые флаконы можно хранить и транспортировать при температуре от -25 ° C до -15 ° C в течение разовый период до 2 недель и может быть возвращен к температуре от -90 ° C до -60 ° C.



Размороженный флакон



1 месяц при температуре от 2 ° C до 8 ° C

При хранении в течение 1 месяца при температуре от 2 ° C до 8 ° C для транспортировки можно использовать до 12 часов.

Перед использованием закрытый флакон можно хранить до 2 часов при температуре до 30 ° C.

После размораживания вакцину нельзя повторно замораживать.



Обработка отклонений температуры после извлечения из морозильной камеры



Данные о стабильности показывают, что закрытый флакон стабилен до:

• 24 часа при хранении при температуре от -3 ° C до 2 ° C

• всего 4 часа при хранении при температуре от 8 ° C до 30 ° C; это включает 2 часа наверх до 30 ° C, как указано выше

Эта информация предназначена для медицинских работников только в случае временной температуры.

EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом. tumos Повідомлень: 1763 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 21:33 tumos написав: yanyura

EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом. EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.

Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик stm

Повідомлень: 2866 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 21:58

Вакцинологи, становитесь в очередь



Пока видео только из Харькова, но говорят, что таким способом по всей Украине отправлено 38000 доз. Хватит всем



"Ворожі сайти" показали видео, как получают Пфайзер в Харькове. Температура +12.
Вакцинологи, становитесь в очередь
Пока видео только из Харькова, но говорят, что таким способом по всей Украине отправлено 38000 доз. Хватит всем
Кстати, видели что в демократической Франции творится из-за ковид-диктатуры?

Форумчанин року Повідомлень: 14919 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8087 раз. Подякували: 3908 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 23:07 stm написав: tumos написав: yanyura

EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом. EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.

Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик

