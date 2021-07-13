6.3 Срок годности



Невскрытый флакон



Замороженный флакон



6 месяцев при температуре от -90 ° C до -60 ° C

В течение 6 месяцев невскрытые флаконы можно хранить и транспортировать при температуре от -25 ° C до -15 ° C в течение разовый период до 2 недель и может быть возвращен к температуре от -90 ° C до -60 ° C.



Размороженный флакон



1 месяц при температуре от 2 ° C до 8 ° C

При хранении в течение 1 месяца при температуре от 2 ° C до 8 ° C для транспортировки можно использовать до 12 часов.

Перед использованием закрытый флакон можно хранить до 2 часов при температуре до 30 ° C.

После размораживания вакцину нельзя повторно замораживать.



Обработка отклонений температуры после извлечения из морозильной камеры



Данные о стабильности показывают, что закрытый флакон стабилен до:

• 24 часа при хранении при температуре от -3 ° C до 2 ° C

• всего 4 часа при хранении при температуре от 8 ° C до 30 ° C; это включает 2 часа наверх до 30 ° C, как указано выше

Эта информация предназначена для медицинских работников только в случае временной температуры.