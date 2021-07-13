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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3374337533763377
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 19:27

  stm написав:Зачем все эти вопросы украинцу при ссылке на EMA и вколотых дозах более 35% взрослого населения Европы? Я понимаю, что Роспотребнадзор все посылают, но не верить EMA почему?


Формальный ответ - какое отношение Украина имеет к EMA ?

Если вдруг в США срок хранения остался 5 дней с момента размораживания, то какому "партнеру" доверять больше ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Какая утвержденная длительность хранения вакцины в США в настоящий момент ?

Оно или не оно?
6.3 Shelf life

Unopened vial

Frozen vial 6 months at -90 °C to -60 °C
Within the 6 months shelf-life unopened vials may be stored and transported at -25 °C to -15 °C for a single period of up to 2 weeks and can be returned to -90 °C to -60 °C.

Thawed vial

1 month at 2 °C to 8 °C

Within the 1-month shelf-life at 2 °C to 8 °C, up to 12 hours may be used for transportation. Prior to use, the unopened vial can be stored for up to 2 hours at temperatures up to 30 °C.

Once thawed, the vaccine should not be re-frozen.

Handling of temperature excursions once removed from the freezer
Stability data indicate that the unopened vial is stable for up to:
24 hours when stored at temperatures from -3 °C to 2 °C
a total of 4 hours when stored at temperatures from 8 °C to 30 °C; this includes the 2 hours at up to 30 °C detailed above
This information is intended to guide healthcare professionals only in case of temporary temperature excursion.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/ ... ion_en.pdf

Гуглоперевод
6.3 Срок годности

Невскрытый флакон

Замороженный флакон

6 месяцев при температуре от -90 ° C до -60 ° C
В течение 6 месяцев невскрытые флаконы можно хранить и транспортировать при температуре от -25 ° C до -15 ° C в течение разовый период до 2 недель и может быть возвращен к температуре от -90 ° C до -60 ° C.

Размороженный флакон

1 месяц при температуре от 2 ° C до 8 ° C
При хранении в течение 1 месяца при температуре от 2 ° C до 8 ° C для транспортировки можно использовать до 12 часов.
Перед использованием закрытый флакон можно хранить до 2 часов при температуре до 30 ° C.
После размораживания вакцину нельзя повторно замораживать.

Обработка отклонений температуры после извлечения из морозильной камеры

Данные о стабильности показывают, что закрытый флакон стабилен до:
• 24 часа при хранении при температуре от -3 ° C до 2 ° C
• всего 4 часа при хранении при температуре от 8 ° C до 30 ° C; это включает 2 часа наверх до 30 ° C, как указано выше
Эта информация предназначена для медицинских работников только в случае временной температуры.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:23

yanyura
EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:33

  tumos написав:yanyura
EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.

Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:07

  stm написав:
  tumos написав:yanyura
EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.

Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик ;)

Хотите сказать, что если доля вакцины в разделе рынка США мала (не проверял), то срок хранения вакцины согласно документации там не принимают во внимание. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 00:28

  tumos написав:
  stm написав:
  tumos написав:yanyura
EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.

Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик ;)

Хотите сказать, что если доля вакцины в разделе рынка США мала (не проверял), то срок хранения вакцины согласно документации там не принимают во внимание. )

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/i ... ummary.pdf
Усё тоже самое что и EMA. Абсолютно :)
Поговорим, почему в РФ еженедельная смертность растёт?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 00:52

  tumos написав:
  stm написав:Зачем все эти вопросы украинцу при ссылке на EMA и вколотых дозах более 35% взрослого населения Европы? Я понимаю, что Роспотребнадзор все посылают, но не верить EMA почему?


Формальный ответ - какое отношение Украина имеет к EMA ?

Если вдруг в США срок хранения остался 5 дней с момента размораживания, то какому "партнеру" доверять больше ?

Сложный вопрос.
Учитывая, что вакцина Pfizer/BioNTech скорее немецкая.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 03:44

  stm написав:https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/i ... ummary.pdf
Усё тоже самое что и EMA. Абсолютно :)

Абсолютно все не сравнивал, но месячный срок присутствует. Что же замешали дополнительно в вакцину, чтобы она увеличила срок хранения на 25 дней ?
  stm написав:Поговорим, почему в РФ еженедельная смертность растёт?

Поговорите, послушаем. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 05:46

Доброе утро. Какой официальный интервал между ширкой для Синовак/Коронавак? Где-то прочитал 28 дней, но ранее слышал и 2 недели. Хотел на выходных получить вторую, но это будет только 16 дней. Не ширнут?

Москва, июнь 2021 года , +70% к обычной ежемесячной смертности июня в Москве. Но упоминается ещё и жара сильная,которая могла тоже забрать лишнюю тысченку москвичей.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 06:29

У Франції вчора день взяття Бастилії відмічали, але в німців протести цікавіші:
Топлес на велосипедах: у Берліні протестували проти заборони оголяти груди (фото) https://world.segodnya.ua/ua/world/euro ... 63297.html

А в Харкові:
Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА повідомив про зіпсовані 9360 доз вакцини від коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer.
Вакцини були зіпсовані під час поставок Укрмедпостач у КП ХОР Обласний аптечний склад.
"Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені в зону карантину та згодом повернуті в ДП Укрмедпостач. Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік у Харківській області", - повідомили в Харківській ОДА. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcin ... 71518.html
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