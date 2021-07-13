tumos написав:Какая утвержденная длительность хранения вакцины в США в настоящий момент ?
Оно или не оно?
6.3 Shelf life
Unopened vial
Frozen vial 6 months at -90 °C to -60 °C Within the 6 months shelf-life unopened vials may be stored and transported at -25 °C to -15 °C for a single period of up to 2 weeks and can be returned to -90 °C to -60 °C.
Thawed vial
1 month at 2 °C to 8 °C
Within the 1-month shelf-life at 2 °C to 8 °C, up to 12 hours may be used for transportation. Prior to use, the unopened vial can be stored for up to 2 hours at temperatures up to 30 °C.
Once thawed, the vaccine should not be re-frozen.
Handling of temperature excursions once removed from the freezer Stability data indicate that the unopened vial is stable for up to: 24 hours when stored at temperatures from -3 °C to 2 °C a total of 4 hours when stored at temperatures from 8 °C to 30 °C; this includes the 2 hours at up to 30 °C detailed above This information is intended to guide healthcare professionals only in case of temporary temperature excursion.
6 месяцев при температуре от -90 ° C до -60 ° C В течение 6 месяцев невскрытые флаконы можно хранить и транспортировать при температуре от -25 ° C до -15 ° C в течение разовый период до 2 недель и может быть возвращен к температуре от -90 ° C до -60 ° C.
Размороженный флакон
1 месяц при температуре от 2 ° C до 8 ° C При хранении в течение 1 месяца при температуре от 2 ° C до 8 ° C для транспортировки можно использовать до 12 часов. Перед использованием закрытый флакон можно хранить до 2 часов при температуре до 30 ° C. После размораживания вакцину нельзя повторно замораживать.
Обработка отклонений температуры после извлечения из морозильной камеры
Данные о стабильности показывают, что закрытый флакон стабилен до: • 24 часа при хранении при температуре от -3 ° C до 2 ° C • всего 4 часа при хранении при температуре от 8 ° C до 30 ° C; это включает 2 часа наверх до 30 ° C, как указано выше Эта информация предназначена для медицинских работников только в случае временной температуры.
yanyura EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.
tumos написав:yanyura EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.
Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик
tumos написав:yanyura EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.
Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик
Хотите сказать, что если доля вакцины в разделе рынка США мала (не проверял), то срок хранения вакцины согласно документации там не принимают во внимание. )
tumos написав:yanyura EMA европейская структура. Я сомневаюсь, что они без согласования с Pfizer изменили срок хранения. Но все-таки интересно какая ситуация в США. В статье кажется была ссылка на сайт компании с описанием вакцины. Можно допустить, что описание не обновлялось, хотя официальные изменения прошли. Что касается Украины, то я предполагаю, что гос. орган должен был согласовывать изменения с Pfizer. Как было на самом деле - под вопросом.
Зачем в США если там колется Модена, Джонсон? Пфайзер там не велик
Хотите сказать, что если доля вакцины в разделе рынка США мала (не проверял), то срок хранения вакцины согласно документации там не принимают во внимание. )
Доброе утро. Какой официальный интервал между ширкой для Синовак/Коронавак? Где-то прочитал 28 дней, но ранее слышал и 2 недели. Хотел на выходных получить вторую, но это будет только 16 дней. Не ширнут?
Москва, июнь 2021 года , +70% к обычной ежемесячной смертности июня в Москве. Но упоминается ещё и жара сильная,которая могла тоже забрать лишнюю тысченку москвичей.
Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА повідомив про зіпсовані 9360 доз вакцини від коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer. Вакцини були зіпсовані під час поставок Укрмедпостач у КП ХОР Обласний аптечний склад. "Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені в зону карантину та згодом повернуті в ДП Укрмедпостач. Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік у Харківській області", - повідомили в Харківській ОДА. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcin ... 71518.html