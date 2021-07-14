Заголовок статьи так себе, с желтизной. Но редакция в конце делает оговорку, что будут разбираться в ситуации. Посмотрел описание вакцины на сайте ВОЗ. Там упомянуты 5 дней после размораживания. Вопрос можно задать в иной формулировке. В связи с чем была изменена длительность хранения до месяца ? Было ли официальное "добро" производителя ? Какая утвержденная длительность хранения вакцины в США в настоящий момент ?
Там не только заголовок статьи -- там вся статья желтая. В чем, простите "разбираться"? -- я уже за них за 5 минут во всем разобрался. И почему редакция позволяет себе непроверенные слухи печатать?..
Для дятлов повторяю, повторяю: "добро" -- было. Длительность в в настоящий момент -- 31 день.
Я там ссылки давал не просто так -- их почитать стоило бы...
Верховный суд Испании постановил, что строгий карантин в стране при пандемии коронавируса в 2020 году был неконституционным. Теперь граждане, которые были оштрафованы за нарушение правил изоляции, могут обжаловать это и вернуть деньги.
Отмечается, что чрезвычайное положение из-за волны заражений COVID-19 в Испании ввели в прошлом году 14 марта. Тогда в стране фиксировали рост случаев коронавируса и смертей из-за него, больницы быстро переполнялись.
В соответствии с правилами чрезвычайного положения, почти всем жителям страны было приказано оставаться дома, им позволяли выезжать только по важным причинам. Все предприятия, кроме основных, были закрыты.
Законы действовали до июня 2020 года, хотя некоторые ограничения были восстановлены позже в том же году, когда Испания столкнулась со второй волной COVID-19.