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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3376337733783379>
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 08:36

  tumos написав:
  _hunter написав:Вот поражаюсь я иногда нашей журналистике... На серьезных щах з'ясовувати то, что в остальном мире еще _С МАЯ!_ известно:
https://www.thepharmaletter.com/article ... to-31-days
вот от EMA "листок":
https://www.ema.europa.eu/en/documents/ ... ion_en.pdf
Но нет, блин "самовільно змінили умови зберігання вакцини"... Зрада! Зрада!


Заголовок статьи так себе, с желтизной. Но редакция в конце делает оговорку, что будут разбираться в ситуации. Посмотрел описание вакцины на сайте ВОЗ. Там упомянуты 5 дней после размораживания. Вопрос можно задать в иной формулировке. В связи с чем была изменена длительность хранения до месяца ? Было ли официальное "добро" производителя ? Какая утвержденная длительность хранения вакцины в США в настоящий момент ?

Там не только заголовок статьи -- там вся статья желтая.
В чем, простите "разбираться"? -- я уже за них за 5 минут во всем разобрался.
И почему редакция позволяет себе непроверенные слухи печатать?..

Для дятлов повторяю, повторяю: "добро" -- было. Длительность в в настоящий момент -- 31 день.

Я там ссылки давал не просто так -- их почитать стоило бы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 08:40

  tumos написав:
  stm написав:https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/i ... ummary.pdf
Усё тоже самое что и EMA. Абсолютно :)

Абсолютно все не сравнивал, но месячный срок присутствует. Что же замешали дополнительно в вакцину, чтобы она увеличила срок хранения на 25 дней ?

Открою страшную тайну: замешали дополнительно нифига. Открою еще более страшную тайну: продукты за пределами "срока годности" вполне себе годны :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:59

Знайшов класний сайт. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Там є данні по вакцинації в розрізі регіонів.

Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%).
А найменше -
Донецька та Луганська області (2%)
Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)

З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вона найбільше вдарить по "ваті":
антипривівочникам, віруючим у Спутник, віруючим у російську пропаганду.

Через цю ситуацію найбільший удар буде по економіці саме цих регіонів. А в Києві й карантин скоріше за все і не вводитимуть.Зображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:05

Denik , в смертоносном апреле 2021 в Киеве была избыточная смертность +80% (по стране +49%)
Высокая плотность, плюс транспортный узел: ЖД, авиа, авто делают свое дело. .
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:16

Hotab
Висока кількість хворих у попередній хвилі лише додає імунітет до нової хвилі
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:47

  Denik написав:Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%).
А найменше -
Донецька та Луганська області (2%)
Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)

З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вона найбільше вдарить по "ваті"

Йододефицитным прививки не помогают. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Наш новый премьер-министр предупреждает о будущих волнах заражений штамомм Дельта во всем мире. Лететь за границу гражданам Израиля не рекомендуется вообще НИКУДА.

https://m.vesty.co.il/articles/b1brl00npd
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:31

  roberto dark написав:Наш новый премьер-министр предупреждает о будущих волнах заражений штамомм Дельта во всем мире. Лететь за границу гражданам Израиля не рекомендуется вообще НИКУДА.

https://m.vesty.co.il/articles/b1brl00npd


Что прям всем не рекомендуют, даже полностью вакцинированным? Новомодный файзер уже не спасает от новых штаммов?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:51

Верховный суд Испании постановил, что строгий карантин в стране при пандемии коронавируса в 2020 году был неконституционным. Теперь граждане, которые были оштрафованы за нарушение правил изоляции, могут обжаловать это и вернуть деньги.

Отмечается, что чрезвычайное положение из-за волны заражений COVID-19 в Испании ввели в прошлом году 14 марта. Тогда в стране фиксировали рост случаев коронавируса и смертей из-за него, больницы быстро переполнялись.

В соответствии с правилами чрезвычайного положения, почти всем жителям страны было приказано оставаться дома, им позволяли выезжать только по важным причинам. Все предприятия, кроме основных, были закрыты.

Законы действовали до июня 2020 года, хотя некоторые ограничения были восстановлены позже в том же году, когда Испания столкнулась со второй волной COVID-19.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:31

  Denik написав:Hotab
Висока кількість хворих у попередній хвилі лише додає імунітет до нової хвилі

Ха-ха-ха, а ти смішний! Тебе я вб'ю... незалежно від цього, я дію за іншими правилами - Твій Корона Вірус.
Slx
 
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