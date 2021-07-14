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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3376337733783379
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:40

  Denik написав:Знайшов класний сайт. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Там є данні по вакцинації в розрізі регіонів.

Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%).
А найменше -
Донецька та Луганська області (2%)
Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)

З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вона найбільше вдарить по "ваті":
антипривівочникам, віруючим у Спутник, віруючим у російську пропаганду.

Через цю ситуацію найбільший удар буде по економіці саме цих регіонів. А в Києві й карантин скоріше за все і не вводитимуть.
......

А вот интересно, зачем такие тенденциозные заявления?
Такие же цифры, как в Одессе и Запорожье, по данным Вашей ссылки и в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской областях. Там тоже "вата"?
Чуть выше в Ровенской, Тернопольской и Кировоградской (5,3-5,5%). Относительно высокие цифры в Полтаве - 8,5% и Виннице (7%) и Николаеве (6,9%).
В остальных областях ниже 6,5%.
Явно, разница в % определяется не "ватностью", а распределением вакцин. Киеву просто выделяют больше - столица. К тому же в Киеве людей явно намного больше, чем прописано, так что если пересчитать на реальную цифру проживающих, то % может оказаться существенно ниже.
Что касается Донецка и Луганска, то там цифры приведены по отношению к населению всей области по потолочным цифрам Госстата, а не к численности населения контролируемой Украиной части. Если пересчитать по цифрам Вашей ссылки, то по Донецку берётся цифра 4,18 млн. человек. Естественно, цифры получаются сильно заниженные.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:51

  andrein написав:
  Denik написав:Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%).
А найменше -
Донецька та Луганська області (2%)
Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)

З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вона найбільше вдарить по "ваті"

Йододефицитным прививки не помогают. :)

Йодоизбыточным ничего не поможет.
Такие высеры способствуют расколу Украины гораздо больше всех выступлений Путина и его пропагандистов. А потом будут доказывать, что никто не призывал "давить донбассян" и вообще огораживать их забором.
Вам мало места на политпомойке?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:19

  Schmit написав:
  roberto dark написав:Наш новый премьер-министр предупреждает о будущих волнах заражений штамомм Дельта во всем мире. Лететь за границу гражданам Израиля не рекомендуется вообще НИКУДА.

https://m.vesty.co.il/articles/b1brl00npd


Что прям всем не рекомендуют, даже полностью вакцинированным? Новомодный файзер уже не спасает от новых штаммов?

А что спасает, не подскажете?
Новомодный Спутник?
Уже 100 раз писали - никакая вакцина не даёт 100%-ой гарантии от заражения.
Не берусь судить о необходимости такого запрета сегодня, но понять могу. Не хотят рисковать завозом вируса из-за границы, в т.ч. и завозом какого-нибудь штамма, который сумеет обойти защиту существующих вакцин.
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