Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%). А найменше - Донецька та Луганська області (2%) Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)
З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вона найбільше вдарить по "ваті": антипривівочникам, віруючим у Спутник, віруючим у російську пропаганду.
Через цю ситуацію найбільший удар буде по економіці саме цих регіонів. А в Києві й карантин скоріше за все і не вводитимуть. ......
А вот интересно, зачем такие тенденциозные заявления? Такие же цифры, как в Одессе и Запорожье, по данным Вашей ссылки и в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской областях. Там тоже "вата"? Чуть выше в Ровенской, Тернопольской и Кировоградской (5,3-5,5%). Относительно высокие цифры в Полтаве - 8,5% и Виннице (7%) и Николаеве (6,9%). В остальных областях ниже 6,5%. Явно, разница в % определяется не "ватностью", а распределением вакцин. Киеву просто выделяют больше - столица. К тому же в Киеве людей явно намного больше, чем прописано, так что если пересчитать на реальную цифру проживающих, то % может оказаться существенно ниже. Что касается Донецка и Луганска, то там цифры приведены по отношению к населению всей области по потолочным цифрам Госстата, а не к численности населения контролируемой Украиной части. Если пересчитать по цифрам Вашей ссылки, то по Донецку берётся цифра 4,18 млн. человек. Естественно, цифры получаются сильно заниженные.
Denik написав:Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%). А найменше - Донецька та Луганська області (2%) Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)
З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вона найбільше вдарить по "ваті"
Йододефицитным прививки не помогают.
Йодоизбыточным ничего не поможет. Такие высеры способствуют расколу Украины гораздо больше всех выступлений Путина и его пропагандистов. А потом будут доказывать, что никто не призывал "давить донбассян" и вообще огораживать их забором. Вам мало места на политпомойке?
Что прям всем не рекомендуют, даже полностью вакцинированным? Новомодный файзер уже не спасает от новых штаммов?
А что спасает, не подскажете? Новомодный Спутник? Уже 100 раз писали - никакая вакцина не даёт 100%-ой гарантии от заражения. Не берусь судить о необходимости такого запрета сегодня, но понять могу. Не хотят рисковать завозом вируса из-за границы, в т.ч. и завозом какого-нибудь штамма, который сумеет обойти защиту существующих вакцин.