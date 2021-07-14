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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3376337733783379 Додано: Чет 15 лип, 2021 13:40 Denik написав: Знайшов класний сайт. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Там є данні по вакцинації в розрізі регіонів.



Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%).

А найменше -

Донецька та Луганська області (2%)

Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)



З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вона найбільше вдарить по "ваті":

антипривівочникам, віруючим у Спутник, віруючим у російську пропаганду.



Через цю ситуацію найбільший удар буде по економіці саме цих регіонів. А в Києві й карантин скоріше за все і не вводитимуть.

...... Знайшов класний сайт.Там є данні по вакцинації в розрізі регіонів.Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%).А найменше -Донецька та Луганська області (2%)Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вонаЧерез цю ситуацію найбільший удар буде по економіці саме цих регіонів. А в Києві й карантин скоріше за все і не вводитимуть.......

А вот интересно, зачем такие тенденциозные заявления?

Такие же цифры, как в Одессе и Запорожье, по данным Вашей ссылки и в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской областях. Там тоже "вата"?

Чуть выше в Ровенской, Тернопольской и Кировоградской (5,3-5,5%). Относительно высокие цифры в Полтаве - 8,5% и Виннице (7%) и Николаеве (6,9%).

В остальных областях ниже 6,5%.

Явно, разница в % определяется не "ватностью", а распределением вакцин. Киеву просто выделяют больше - столица. К тому же в Киеве людей явно намного больше, чем прописано, так что если пересчитать на реальную цифру проживающих, то % может оказаться существенно ниже.

Что касается Донецка и Луганска , то там цифры приведены по отношению к населению всей области по потолочным цифрам Госстата, а не к численности населения контролируемой Украиной части. Если пересчитать по цифрам Вашей ссылки, то по Донецку берётся цифра 4,18 млн. человек. Естественно, цифры получаются сильно заниженные. А вот интересно, зачем такие тенденциозные заявления?Такие же цифры, как в Одессе и Запорожье, по данным Вашей ссылки и в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской областях.Чуть выше в Ровенской, Тернопольской и Кировоградской (5,3-5,5%). Относительно высокие цифры в Полтаве - 8,5% и Виннице (7%) и Николаеве (6,9%).В остальных областях ниже 6,5%.Киеву просто выделяют больше - столица. К тому же в Киеве людей явно намного больше, чем прописано, так что если пересчитать на реальную цифру проживающих, то % может оказаться существенно ниже., то там цифры приведены по отношению к населениюобласти по потолочным цифрам Госстата, а не к численности населения контролируемой Украиной части. Если пересчитать по цифрам Вашей ссылки, то по Донецку берётся цифра 4,18 млн. человек. Естественно, цифры получаются сильно заниженные. ЛАД 2 Повідомлень: 19024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4782 раз. Подякували: 4428 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 13:51 andrein написав: Denik написав: Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%).

А найменше -

Донецька та Луганська області (2%)

Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)



З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вона найбільше вдарить по "ваті" Виявляється, шо найбільше вакцінований Київ (12,5%) і область (9%).А найменше -Донецька та Луганська області (2%)Одеська (4.5%) та Запорізька (4.7%)З цього легко спрогнозувати, що коли буде хвиля Дельти, то вона найбільше вдарить по "ваті"

Йододефицитным прививки не помогают. Йододефицитным прививки не помогают.

Йодоизбыточным ничего не поможет.

Такие высеры способствуют расколу Украины гораздо больше всех выступлений Путина и его пропагандистов. А потом будут доказывать, что никто не призывал "давить донбассян" и вообще огораживать их забором.

Вам мало места на политпомойке? Йодоизбыточным ничего не поможет.Такие высеры способствуют расколу Украины гораздо больше всех выступлений Путина и его пропагандистов. А потом будут доказывать, что никто не призывал "давить донбассян" и вообще огораживать их забором.Вам мало места на политпомойке? ЛАД 2 Повідомлень: 19024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4782 раз. Подякували: 4428 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 14:19 Schmit написав: roberto dark написав: Наш новый премьер-министр предупреждает о будущих волнах заражений штамомм Дельта во всем мире. Лететь за границу гражданам Израиля не рекомендуется вообще НИКУДА.



https://m.vesty.co.il/articles/b1brl00npd Наш новый премьер-министр предупреждает о будущих волнах заражений штамомм Дельта во всем мире. Лететь за границу гражданам Израиля не рекомендуется вообще НИКУДА.



Что прям всем не рекомендуют, даже полностью вакцинированным? Новомодный файзер уже не спасает от новых штаммов? Что прям всем не рекомендуют, даже полностью вакцинированным? Новомодный файзер уже не спасает от новых штаммов?

А что спасает, не подскажете?

Новомодный Спутник?

Уже 100 раз писали - никакая вакцина не даёт 100%-ой гарантии от заражения.

Не берусь судить о необходимости такого запрета сегодня, но понять могу. Не хотят рисковать завозом вируса из-за границы, в т.ч. и завозом какого-нибудь штамма, который сумеет обойти защиту существующих вакцин. А что спасает, не подскажете?Новомодный Спутник?Уже 100 раз писали -вакцина не даётгарантии от заражения.Не берусь судить о необходимости такого запрета сегодня, но понять могу. Не хотят рисковать завозом вируса из-за границы, в т.ч. и завозом какого-нибудь штамма, который сумеет обойти защиту существующих вакцин. ЛАД 2 Повідомлень: 19024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4782 раз. Подякували: 4428 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 14:20 _hunter написав: tumos написав: stm написав: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/i ... ummary.pdf

Усё тоже самое что и EMA. Абсолютно

Усё тоже самое что и EMA. Абсолютно

Абсолютно все не сравнивал, но месячный срок присутствует. Что же замешали дополнительно в вакцину, чтобы она увеличила срок хранения на 25 дней ?

Абсолютно все не сравнивал, но месячный срок присутствует.

Открою страшную тайну: замешали дополнительно нифига. Открою еще более страшную тайну: продукты за пределами "срока годности" вполне себе годны Открою страшную тайну: замешали дополнительно нифига. Открою еще более страшную тайну: продукты за пределами "срока годности" вполне себе годны

Что Модерна, что Пфайзер относят к ноу-хау состав липидной оболочки. Саму РНК стабилизируют химическими группами. Тоже ноу-хау. Вы знаток тайных знаний. ) Что Модерна, что Пфайзер относят к ноу-хау состав липидной оболочки. Саму РНК стабилизируют химическими группами. Тоже ноу-хау. Вы знаток тайных знаний. ) tumos Повідомлень: 1765 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3376337733783379 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7565 1854125

ЛОБ Чет 15 лип, 2021 09:41