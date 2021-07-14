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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:15
Не беда, что своя хата сгорела - главное, что у соседа корова сдохла.
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Igneus
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:17
Igneus написав:
Не беда, что своя хата сгорела - главное, что у соседа корова сдохла.
Оно то понятно, что хочется поскорее позлорадствовать провалу Украины,но терпение!! В контексте этого топика мы,как ни странно,островок стабильности. Пока что. Ожидайте, будет и вам радость,пан юрист.))
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Hotab
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:21
tumos написав:_hunter
Если технология является закрытой, то откуда знание о том были ли внесены изменения в технологию или нет ?
Потому, что изменение условий храниния распространяется и на уже поставленные партии...
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_hunter
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:34
_hunter написав: tumos написав:_hunter
Если технология является закрытой, то откуда знание о том были ли внесены изменения в технологию или нет ?
Потому, что изменение условий храниния распространяется и на уже поставленные партии...
Да, этот аргумент дает объяснение.
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tumos
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:53
Schmit написав: ЛАД написав:
.....
А что спасает, не подскажете?
Собственный иммунитет, но не всех, к сожалению.
По этой логике мы должны были бы до сих пор умирать от оспы (тоже, кстати, вирус).
Нынешняя ситуация у скрепцов показывает всю "эффективность" спутника.
Не показывает.
Слишком мала доля вакцинированных. Вроде как всего 21% на сегодня. Это с ъотя бы одной дозой. Полностью привито меньше 14%.
Логично. Поверим, что вакцины пока еще защищают от дельты, но нет гарантий, что завтра какой нибудь кси или омега штамм не то, что пробьет защиту вакцин, а будет атаковать только вакцинированных.
Это, скорее, их области фантастики или даже просто фантазирования.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 15 лип, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:56
Дословно публикую пост zzzzzz из мордокниги.
Трындец. В Великобритании сегодня зафиксировано 48553 новых случая.
Это 80% от январского максимума. Но суточные госпитализации растут с заметным отставанием и составляют всего 13% от пика января. Так в январе в сутки госпитализировали до 4500 человек, а сейчас не более 600. Разница более чем заметная.
В чем же причина ? А причина в том что заражаются в основном молодые люди 20-24, 15-19, 25-29 и 10-14 лет.
А почему так мало случаев среди взрослых возрастных групп ? - Потому-что взрослых вакцинировали более чем на 90%. А молодых только недавно начали.
Возвращаясь к Украине. Здесь на стариков все забили. Ляшко прямым текстом уже сказал что их должны убеждать родственники. Все - точка ! Государство тупо слилось ! Государство у нас не при делах. Низкая вакцинация потому что плохой народ. А Ляшко хороший. Социальную рекламу запустить по ТВ, по Радио, из всех утюгов они не могут, у них лапки. Обвешать город агитационными материалами они не могут, у них лапки. Ну точнее они могут, но только перед выборами. А потом они на стариков просто положат БОЛТ.
Меня просто курвит этот "державний" подход. Все свернуть на родственников, и на семейных врачей.
Все что смог МОЗ это запустить рекламыне ролики на своей странице в фейсбуке, которые в день смотрит 1% населения. Браво. Здобулы !
Только я с ним не согласен. Не Ляшко виноват. Виноваты вкладчики,и прочие носители дерьма сюда, которые по сути и сорвали вакцинацию недоверчивых стариков. Мне никого не жаль, и их тоже не будет жаль. Сами виноваты, что верят в заговоры,которые транслируют агенты кремля и их ситуативные помощники.
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Hotab
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:17
Hotab написав:
Дословно публикую пост zzzzzz из мордокниги. ......
Возвращаясь к Украине. Здесь на стариков все забили. Ляшко прямым текстом уже сказал что их должны убеждать родственники. Все - точка ! Государство тупо слилось ! Государство у нас не при делах. Низкая вакцинация потому что плохой народ. А Ляшко хороший. Социальную рекламу запустить по ТВ, по Радио, из всех утюгов они не могут, у них лапки. Обвешать город агитационными материалами они не могут, у них лапки. Ну точнее они могут, но только перед выборами. А потом они на стариков просто положат БОЛТ.
Меня просто курвит этот "державний" подход. Все свернуть на родственников, и на семейных врачей.
Все что смог МОЗ это запустить рекламыне ролики на своей странице в фейсбуке, которые в день смотрит 1% населения. Браво. Здобулы !
Только я с ним не согласен. Не Ляшко виноват. Виноваты вкладчики,и прочие носители дерьма сюда, которые по сути и сорвали вакцинацию недоверчивых стариков. Мне никого не жаль, и их тоже не будет жаль. Сами виноваты, что верят в заговоры,которые транслируют агенты кремля и их ситуативные помощники.
Немного не согласен с вами обоими.
С Вами в том, что Ляшко тоже виноват. Нигде в мире, насколько знаю, не ставили первоочередниками на вакцинацию полицию и армию. Старики у нас где-то дальше в очереди и на вакцинацию их никто не приглашает. Всё доверили исключительно их собственной инициативе.
С zzzzzz не согласен в том, что виноват только
Ляшко. Низкий % вакцинации в первую очередь, по-моему, объясняется малым количеством вакцин.
Всего с первой дозой у нас 2 476 630 чел., т.е. 6-8% населения.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:28
Hotab написав:Доброе утро. Какой официальный интервал между ширкой для Синовак/Коронавак? Где-то прочитал 28 дней, но ранее слышал и 2 недели. Хотел на выходных получить вторую, но это будет только 16 дней. Не ширнут?
Москва, июнь 2021 года , +70% к обычной ежемесячной смертности июня в Москве. Но упоминается ещё и жара сильная,которая могла тоже забрать лишнюю тысченку москвичей.
21-28 дней.
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Binimovich
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:54
Binimovich написав:
Hotab написав:Доброе утро. Какой официальный интервал между ширкой для Синовак/Коронавак? Где-то прочитал 28 дней, но ранее слышал и 2 недели. Хотел на выходных получить вторую, но это будет только 16 дней. Не ширнут?
Москва, июнь 2021 года , +70% к обычной ежемесячной смертности июня в Москве. Но упоминается ещё и жара сильная,которая могла тоже забрать лишнюю тысченку москвичей.
21-28 дней.
Спасибо, отменил свою запись на пункт массовой вакцинации во Львове. Рано.
Нигде в мире, насколько знаю, не ставили первоочередниками на вакцинацию полицию и армию.
Там вообще непонятно, кого ставили в первую очередь. В армии желающих тоже было очень мало. В то же время мою прабабулю в 85 лет привили очень давно. Семейник направил , она ничего не предпринимала для этого. Ширнули дома. И по этой схеме много стариков привито. Другие дело,что многие отказывались.
Мне, не старику,и не силовику,через Дию зареганному, ещё месяц-два назад позвонили и предложили. Но я был не на месте.
Мой вывод,старики могли привиться все,если бы хотели. Они не хотят. Но возможность такая была у каждого. А вот кто виноват, что они не хотят?? Ну так дерьмоносы сюда таскали сколько фейков?? И что не помогает. И что даже вредит. Ну вот и результат: привитую Европу штырит почти без смертей, непривитое забордюрье выкашивает тысячами. Мы тихо ждём, пронесёт или нет.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 19:28
Igneus написав:
Не беда, что своя хата сгорела - главное, что у соседа корова сдохла.
А что у нас сгорело, можно узнать?
Или лично у вас хата сгорела?
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