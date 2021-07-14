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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3378337933803381> Додано: Чет 15 лип, 2021 17:15 Не беда, что своя хата сгорела - главное, что у соседа корова сдохла. Igneus Повідомлень: 1057 З нами з: 29.08.18 Подякував: 548 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 17:17 Igneus написав: Не беда, что своя хата сгорела - главное, что у соседа корова сдохла. Не беда, что своя хата сгорела - главное, что у соседа корова сдохла.

Оно то понятно, что хочется поскорее позлорадствовать провалу Украины,но терпение!! В контексте этого топика мы,как ни странно,островок стабильности. Пока что. Ожидайте, будет и вам радость,пан юрист.)) Оно то понятно, что хочется поскорее позлорадствовать провалу Украины,но терпение!! В контексте этого топика мы,как ни странно,островок стабильности. Пока что. Ожидайте, будет и вам радость,пан юрист.)) Hotab

Повідомлень: 4124 З нами з: 15.02.09 Подякував: 199 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 17:21 tumos написав: _hunter

Если технология является закрытой, то откуда знание о том были ли внесены изменения в технологию или нет ? Если технология является закрытой, то откуда знание о том были ли внесены изменения в технологию или нет ?

Потому, что изменение условий храниния распространяется и на уже поставленные партии... Потому, что изменение условий храниния распространяется и на уже поставленные партии... _hunter Повідомлень: 4614 З нами з: 22.03.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 17:34 _hunter написав: tumos написав: _hunter

Если технология является закрытой, то откуда знание о том были ли внесены изменения в технологию или нет ? Если технология является закрытой, то откуда знание о том были ли внесены изменения в технологию или нет ?

Потому, что изменение условий храниния распространяется и на уже поставленные партии... Потому, что изменение условий храниния распространяется и на уже поставленные партии...

Да, этот аргумент дает объяснение. Да, этот аргумент дает объяснение. tumos Повідомлень: 1767 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 17:53 Schmit написав: ЛАД написав: .....

А что спасает, не подскажете?

.....А что спасает, не подскажете?

Собственный иммунитет, но не всех, к сожалению. Собственный иммунитет, но не всех, к сожалению.

По этой логике мы должны были бы до сих пор умирать от оспы (тоже, кстати, вирус).



Нынешняя ситуация у скрепцов показывает всю "эффективность" спутника.

Не показывает.

Слишком мала доля вакцинированных. Вроде как всего 21% на сегодня. Это с ъотя бы одной дозой. Полностью привито меньше 14%.



Логично. Поверим, что вакцины пока еще защищают от дельты, но нет гарантий, что завтра какой нибудь кси или омега штамм не то, что пробьет защиту вакцин, а будет атаковать только вакцинированных .

Это, скорее, их области фантастики или даже просто фантазирования. По этой логике мы должны были бы до сих пор умирать от оспы (тоже, кстати, вирус).Не показывает.Слишком мала доля вакцинированных. Вроде как всего 21% на сегодня. Это с ъотя бы одной дозой. Полностью привито меньше 14%.Это, скорее, их области фантастики или даже просто фантазирования. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 лип, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19026 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4782 раз. Подякували: 4430 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 17:56 Дословно публикую пост zzzzzz из мордокниги.





Трындец. В Великобритании сегодня зафиксировано 48553 новых случая.



Это 80% от январского максимума. Но суточные госпитализации растут с заметным отставанием и составляют всего 13% от пика января. Так в январе в сутки госпитализировали до 4500 человек, а сейчас не более 600. Разница более чем заметная.



В чем же причина ? А причина в том что заражаются в основном молодые люди 20-24, 15-19, 25-29 и 10-14 лет.



А почему так мало случаев среди взрослых возрастных групп ? - Потому-что взрослых вакцинировали более чем на 90%. А молодых только недавно начали.



Возвращаясь к Украине. Здесь на стариков все забили. Ляшко прямым текстом уже сказал что их должны убеждать родственники. Все - точка ! Государство тупо слилось ! Государство у нас не при делах. Низкая вакцинация потому что плохой народ. А Ляшко хороший. Социальную рекламу запустить по ТВ, по Радио, из всех утюгов они не могут, у них лапки. Обвешать город агитационными материалами они не могут, у них лапки. Ну точнее они могут, но только перед выборами. А потом они на стариков просто положат БОЛТ.



Меня просто курвит этот "державний" подход. Все свернуть на родственников, и на семейных врачей.



Все что смог МОЗ это запустить рекламыне ролики на своей странице в фейсбуке, которые в день смотрит 1% населения. Браво. Здобулы !









Только я с ним не согласен. Не Ляшко виноват. Виноваты вкладчики,и прочие носители дерьма сюда, которые по сути и сорвали вакцинацию недоверчивых стариков. Мне никого не жаль, и их тоже не будет жаль. Сами виноваты, что верят в заговоры,которые транслируют агенты кремля и их ситуативные помощники. Hotab

Повідомлень: 4124 З нами з: 15.02.09 Подякував: 199 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 18:17 Hotab написав: Дословно публикую пост zzzzzz из мордокниги.





......

Возвращаясь к Украине. Здесь на стариков все забили. Ляшко прямым текстом уже сказал что их должны убеждать родственники. Все - точка ! Государство тупо слилось ! Государство у нас не при делах. Низкая вакцинация потому что плохой народ. А Ляшко хороший. Социальную рекламу запустить по ТВ, по Радио, из всех утюгов они не могут, у них лапки. Обвешать город агитационными материалами они не могут, у них лапки. Ну точнее они могут, но только перед выборами. А потом они на стариков просто положат БОЛТ.



Меня просто курвит этот "державний" подход. Все свернуть на родственников, и на семейных врачей.



Все что смог МОЗ это запустить рекламыне ролики на своей странице в фейсбуке, которые в день смотрит 1% населения. Браво. Здобулы !





Только я с ним не согласен. Не Ляшко виноват. Виноваты вкладчики,и прочие носители дерьма сюда, которые по сути и сорвали вакцинацию недоверчивых стариков. Мне никого не жаль, и их тоже не будет жаль. Сами виноваты, что верят в заговоры,которые транслируют агенты кремля и их ситуативные помощники. Дословно публикую пост zzzzzz из мордокниги.......Возвращаясь к Украине. Здесь на стариков все забили. Ляшко прямым текстом уже сказал что их должны убеждать родственники. Все - точка ! Государство тупо слилось ! Государство у нас не при делах. Низкая вакцинация потому что плохой народ. А Ляшко хороший. Социальную рекламу запустить по ТВ, по Радио, из всех утюгов они не могут, у них лапки. Обвешать город агитационными материалами они не могут, у них лапки. Ну точнее они могут, но только перед выборами. А потом они на стариков просто положат БОЛТ.Меня просто курвит этот "державний" подход. Все свернуть на родственников, и на семейных врачей.Все что смог МОЗ это запустить рекламыне ролики на своей странице в фейсбуке, которые в день смотрит 1% населения. Браво. Здобулы !Только я с ним не согласен. Не Ляшко виноват. Виноваты вкладчики,и прочие носители дерьма сюда, которые по сути и сорвали вакцинацию недоверчивых стариков. Мне никого не жаль, и их тоже не будет жаль. Сами виноваты, что верят в заговоры,которые транслируют агенты кремля и их ситуативные помощники.

Немного не согласен с вами обоими.

С Вами в том, что Ляшко тоже виноват. Нигде в мире, насколько знаю, не ставили первоочередниками на вакцинацию полицию и армию. Старики у нас где-то дальше в очереди и на вакцинацию их никто не приглашает. Всё доверили исключительно их собственной инициативе.



С zzzzzz не согласен в том, что виноват только Ляшко. Низкий % вакцинации в первую очередь, по-моему, объясняется малым количеством вакцин.

Всего с первой дозой у нас 2 476 630 чел., т.е. 6-8% населения. Немного не согласен с вами обоими.С Вами в том, что Ляшко тоже виноват. Нигде в мире, насколько знаю, не ставили первоочередниками на вакцинацию полицию и армию. Старики у нас где-то дальше в очереди и на вакцинацию их никто не приглашает. Всё доверили исключительно их собственной инициативе.С zzzzzz не согласен в том, что виноватЛяшко. Низкий % вакцинации в первую очередь, по-моему, объясняется малым количеством вакцин.Всего с первой дозой у нас 2 476 630 чел., т.е. 6-8% населения. ЛАД 2 Повідомлень: 19026 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4782 раз. Подякували: 4430 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 18:28 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: Доброе утро. Какой официальный интервал между ширкой для Синовак/Коронавак? Где-то прочитал 28 дней, но ранее слышал и 2 недели. Хотел на выходных получить вторую, но это будет только 16 дней. Не ширнут?



Москва, июнь 2021 года , +70% к обычной ежемесячной смертности июня в Москве. Но упоминается ещё и жара сильная,которая могла тоже забрать лишнюю тысченку москвичей. 21-28 дней. 21-28 дней. Binimovich Повідомлень: 4107 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 18:54 Binimovich написав: Hotab написав: Доброе утро. Какой официальный интервал между ширкой для Синовак/Коронавак? Где-то прочитал 28 дней, но ранее слышал и 2 недели. Хотел на выходных получить вторую, но это будет только 16 дней. Не ширнут?



Москва, июнь 2021 года , +70% к обычной ежемесячной смертности июня в Москве. Но упоминается ещё и жара сильная,которая могла тоже забрать лишнюю тысченку москвичей. 21-28 дней. 21-28 дней.

Спасибо, отменил свою запись на пункт массовой вакцинации во Львове. Рано.

Нигде в мире, насколько знаю, не ставили первоочередниками на вакцинацию полицию и армию.



Там вообще непонятно, кого ставили в первую очередь. В армии желающих тоже было очень мало. В то же время мою прабабулю в 85 лет привили очень давно. Семейник направил , она ничего не предпринимала для этого. Ширнули дома. И по этой схеме много стариков привито. Другие дело,что многие отказывались.

Мне, не старику,и не силовику,через Дию зареганному, ещё месяц-два назад позвонили и предложили. Но я был не на месте.

Мой вывод,старики могли привиться все,если бы хотели. Они не хотят. Но возможность такая была у каждого. А вот кто виноват, что они не хотят?? Ну так дерьмоносы сюда таскали сколько фейков?? И что не помогает. И что даже вредит. Ну вот и результат: привитую Европу штырит почти без смертей, непривитое забордюрье выкашивает тысячами. Мы тихо ждём, пронесёт или нет. Спасибо, отменил свою запись на пункт массовой вакцинации во Львове. Рано.Там вообще непонятно, кого ставили в первую очередь. В армии желающих тоже было очень мало. В то же время мою прабабулю в 85 лет привили очень давно. Семейник направил , она ничего не предпринимала для этого. Ширнули дома. И по этой схеме много стариков привито. Другие дело,что многие отказывались.Мне, не старику,и не силовику,через Дию зареганному, ещё месяц-два назад позвонили и предложили. Но я был не на месте.Мой вывод,старики могли привиться все,если бы хотели. Они не хотят. Но возможность такая была у каждого. А вот кто виноват, что они не хотят?? Ну так дерьмоносы сюда таскали сколько фейков?? И что не помогает. И что даже вредит. Ну вот и результат: привитую Европу штырит почти без смертей, непривитое забордюрье выкашивает тысячами. Мы тихо ждём, пронесёт или нет. Hotab

Повідомлень: 4124 З нами з: 15.02.09 Подякував: 199 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 19:28 Igneus написав: Не беда, что своя хата сгорела - главное, что у соседа корова сдохла. Не беда, что своя хата сгорела - главное, что у соседа корова сдохла.

А что у нас сгорело, можно узнать?

Или лично у вас хата сгорела? А что у нас сгорело, можно узнать?Или лично у вас хата сгорела? Starikan 2 Повідомлень: 18206 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2183 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3378337933803381> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 15 лип, 2021 09:41