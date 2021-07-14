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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3378337933803381
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:32

  Starikan написав:А что у нас сгорело, можно узнать?

Не то,чтобы сгорело. Подгорает. :lol: .
Hotab
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  #<1 ... 3378337933803381
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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
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Чет 15 лип, 2021 09:41
ЛОБ

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