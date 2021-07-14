|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:32
Starikan написав:
А что у нас сгорело, можно узнать?
Не то,чтобы сгорело. Подгорает.
.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4124
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 1312 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dr_English
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7565
|1854476
|
Чет 15 лип, 2021 09:41
ЛОБ