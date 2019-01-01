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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3379338033813382>
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:32

  Starikan написав:А что у нас сгорело, можно узнать?

Не то,чтобы сгорело. Подгорает. :lol: .
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:21

  Hotab написав:Только я с ним не согласен. Не Ляшко виноват. Виноваты вкладчики,и прочие носители дерьма сюда, которые по сути и сорвали вакцинацию недоверчивых стариков. Мне никого не жаль, и их тоже не будет жаль. Сами виноваты, что верят в заговоры,которые транслируют агенты кремля и их ситуативные помощники.


  Hotab написав:Там вообще непонятно, кого ставили в первую очередь. В армии желающих тоже было очень мало.


Малое число желающих вакцинироваться в армии это результат работы агентов кремля ?

Интересно наблюдать некоторые трансформации. В недалеком прошлом те, кто утверждали, что вирус создан в лаборатории,назывались конспирологами, плоскоземельцами, фейкометами, агентами кремля. Их учетки блокировали в социальных сетях. Но стоило Байдену указать правильный курс по этой тематике и "агенты кремля" стали союзниками "белого дома". )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Малое число желающих вакцинироваться в армии это результат работы агентов кремля ?

Я ждал,что будет такая попытка. И верно предполагал,кто попробует это обыграть)))

Агент - тот кто тащит фейки и манипулятивную информацию о том,что вакцинация не помогает и вакцинация убивает. Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??

На сегодняшний день в ЗСУ необходимая для пенсии выслуга - 25 лет. Это значит,что в большинстве своем к 42-43 годам люди уже ее заслужили и часто уходят. Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 15 лип, 2021 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:32

del
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 16 лип, 2021 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:36

  Igneus написав:
  Hotab написав:Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??

А обязанности на командных должностях занимают молодые курсанты после пар?
  Hotab написав:Это значит,что в большинстве своем к 42-43 годам люди уже ее заслужили и часто уходят.

После серьезного увеличения денежного обеспечения не то что не уходят, а даже возвращаются.

И к чему вопрос? У вас есть данные по (не) вакцинации "командных должностей" и "кто за 50?"?? Или в армии никто вообще не провакцинирован,что вы несёте эту дурь?



не то что не уходят, а даже возвращаются

Опять влупил в штангу. Ногой. :lol:

За останні три роки зі Збройних сил України звільнилась майже третина визначеної чисельності війська.

Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на дані Генштабу.

“За 2018-2020 рік зі збройних сил звільнилися понад 77 тис. контрактників. Це майже третя частина визначеної законом чисельності ЗСУ”, – йдеться у матеріалі видання.

З них 20 тисяч – за перші дев’ять місяців цього (2020) року.


После 1.01.2019 в ЗСУ зряплату не повышали.

Что-то все попытки какие-то убогие. Тщательнее!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:56

del
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 16 лип, 2021 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 23:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:с контрактниками офицерского состава и их денежное обеспечение.

Не путаю. Среди моих знакомых офицеров в 2020 году ушло с десяток. Я не знаю, что для вас "серьезное денежное обеспечение",но эти уходили с 27-33 т.грн. Волна приходящих пенсов давно иссякла. И наоборот,они убегают, так как 2.5 года з/п не менялась, а 2 лет достаточно, чтобы старую пенсию пересчитали по новому.
Все это лютый офтопный бред и непонятно к чему вы стремитесь снова широко (более, чем это необходимо в контексте) пообсуждать армию в различных темах. Контузия была? Фиксация какая-то?? Давно прослеживается.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 23:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Модератор, запилите плз голосовалку по вакцинации - хочу посмотреть ситуацию среди посетителей ветки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 00:32

  airmax78 написав:Модератор, запилите плз голосовалку по вакцинации - хочу посмотреть ситуацию среди посетителей ветки.

А она была здесь, но потом ее убрали, и, насколько я помню крайний результат, то он был не в пользу вакцинации.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 00:35

  Igneus написав:
  airmax78 написав:Модератор, запилите плз голосовалку по вакцинации - хочу посмотреть ситуацию среди посетителей ветки.

А она была здесь, но потом ее убрали, и, насколько я помню крайний результат, то он был не в пользу вакцинации.

Скільки вакцинувалось цікаво
Хоча тут теж навряд чи буде об’єктивність прокремлівські облікові записи звісно що будуть голосувати як не вакциновані/проти вакцин і тд
Ukrainian
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