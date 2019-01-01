Не то,чтобы сгорело. Подгорает. .
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Додано: Чет 15 лип, 2021 19:32
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:21
Малое число желающих вакцинироваться в армии это результат работы агентов кремля ?
Интересно наблюдать некоторые трансформации. В недалеком прошлом те, кто утверждали, что вирус создан в лаборатории,назывались конспирологами, плоскоземельцами, фейкометами, агентами кремля. Их учетки блокировали в социальных сетях. Но стоило Байдену указать правильный курс по этой тематике и "агенты кремля" стали союзниками "белого дома". )
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я ждал,что будет такая попытка. И верно предполагал,кто попробует это обыграть)))
Агент - тот кто тащит фейки и манипулятивную информацию о том,что вакцинация не помогает и вакцинация убивает. Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??
На сегодняшний день в ЗСУ необходимая для пенсии выслуга - 25 лет. Это значит,что в большинстве своем к 42-43 годам люди уже ее заслужили и часто уходят. Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 15 лип, 2021 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:32
del
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 16 лип, 2021 00:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:36
И к чему вопрос? У вас есть данные по (не) вакцинации "командных должностей" и "кто за 50?"?? Или в армии никто вообще не провакцинирован,что вы несёте эту дурь?
Опять влупил в штангу. Ногой.
За останні три роки зі Збройних сил України звільнилась майже третина визначеної чисельності війська.
Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на дані Генштабу.
“За 2018-2020 рік зі збройних сил звільнилися понад 77 тис. контрактників. Це майже третя частина визначеної законом чисельності ЗСУ”, – йдеться у матеріалі видання.
З них 20 тисяч – за перші дев’ять місяців цього (2020) року.
После 1.01.2019 в ЗСУ зряплату не повышали.
Что-то все попытки какие-то убогие. Тщательнее!!
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:56
del
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 16 лип, 2021 00:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лип, 2021 23:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не путаю. Среди моих знакомых офицеров в 2020 году ушло с десяток. Я не знаю, что для вас "серьезное денежное обеспечение",но эти уходили с 27-33 т.грн. Волна приходящих пенсов давно иссякла. И наоборот,они убегают, так как 2.5 года з/п не менялась, а 2 лет достаточно, чтобы старую пенсию пересчитали по новому.
Все это лютый офтопный бред и непонятно к чему вы стремитесь снова широко (более, чем это необходимо в контексте) пообсуждать армию в различных темах. Контузия была? Фиксация какая-то?? Давно прослеживается.
Додано: Чет 15 лип, 2021 23:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Модератор, запилите плз голосовалку по вакцинации - хочу посмотреть ситуацию среди посетителей ветки.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 00:32
Додано: П'ят 16 лип, 2021 00:35
Скільки вакцинувалось цікаво
Хоча тут теж навряд чи буде об’єктивність прокремлівські облікові записи звісно що будуть голосувати як не вакциновані/проти вакцин і тд
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