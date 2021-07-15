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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3379338033813382 Додано: П'ят 16 лип, 2021 00:53



Крематорий Петербурга переполнен из-за высокой смертности



Из-за высокой смертности в Петербурге в крематории не успевают сжигать покойников

Несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность — мощность крематория не рассчитана на такие объёмы.

Заказов сейчас, по его словам, очень много, да и начальство и клиенты торопят. Родственники умерших петербуржцев хотят побыстрее организовать прощание. Из-за дешевизны выбирают кремацию: так как места на петербургских кладбищах почти закончились, традиционный способ похорон выходит в копеечку.

Часть гробов, ожидающих своей очереди, добавляет он, стоит на цокольном этаже: по его прикидкам, их порядка трехсот, включая ящики из досок, в которые помещают умерших безродных, чьи похороны проходят за счёт государства.

Экс-работник крематория (он попросил не называть имя, опасаясь за свою безопасность), поддерживающий связь с бывшими коллегами, утверждает, что на самом деле гробов, ожидающих своей очереди на отправку в печи, больше: «Только вчера было 600, сегодня наверняка больше. Это и ковидные, и нековидные. Под умерших от последствий коронавируса выделили отдельный цех, но уже несколько месяцев, если родственники хотят попрощаться с болевшим, им это разрешают. При этом гроб оставляют закрытым. После церемонии из залов его отправляют в общую очередь. Там жуткая картина — антисанитария, насекомые».

Большую часть гробовых ящиков, говорит собеседник «Фонтанки», не увидеть ни стороннему человеку, ни основной части сотрудников. Осенью 2020 года «Фонтанка» опубликовала фотографии книги учёта, из которых следовало, сколько на самом деле было «ковидных» кремаций ежедневно, а также фотографии похожего «гробового» завала, после чего в крематории возле помещений, которые не надо бы снимать, поставили охрану.



По словам бывшего работника крематория, в первую волну пандемии такого количества умерших не было, хотя и тогда с объёмом работы печи не справлялись. «Мощность крематория — около 200 тел в сутки, но тогда, в первую волну, поставили холодильник, и того, что происходит сейчас, не было. Почему сейчас не используют рефрижераторы, непонятно. Ежедневно в крематорий привозят около 300 умерших», — добавляет он.

Фото і відео

https://www.fontanka.ru/2021/07/09/70016744/ В петербургском крематории снова «гробовой» завалКрематорий Петербурга переполнен из-за высокой смертностиИз-за высокой смертности в Петербурге в крематории не успевают сжигать покойниковНесколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность — мощность крематория не рассчитана на такие объёмы.Заказов сейчас, по его словам, очень много, да и начальство и клиенты торопят. Родственники умерших петербуржцев хотят побыстрее организовать прощание. Из-за дешевизны выбирают кремацию: так как места на петербургских кладбищах почти закончились, традиционный способ похорон выходит в копеечку.Часть гробов, ожидающих своей очереди, добавляет он, стоит на цокольном этаже: по его прикидкам, их порядка трехсот, включая ящики из досок, в которые помещают умерших безродных, чьи похороны проходят за счёт государства.Экс-работник крематория (он попросил не называть имя, опасаясь за свою безопасность), поддерживающий связь с бывшими коллегами, утверждает, что на самом деле гробов, ожидающих своей очереди на отправку в печи, больше: «Только вчера было 600, сегодня наверняка больше. Это и ковидные, и нековидные. Под умерших от последствий коронавируса выделили отдельный цех, но уже несколько месяцев, если родственники хотят попрощаться с болевшим, им это разрешают. При этом гроб оставляют закрытым. После церемонии из залов его отправляют в общую очередь. Там жуткая картина — антисанитария, насекомые».Большую часть гробовых ящиков, говорит собеседник «Фонтанки», не увидеть ни стороннему человеку, ни основной части сотрудников. Осенью 2020 года «Фонтанка» опубликовала фотографии книги учёта, из которых следовало, сколько на самом деле было «ковидных» кремаций ежедневно, а также фотографии похожего «гробового» завала,По словам бывшего работника крематория, в первую волну пандемии такого количества умерших не было, хотя и тогда с объёмом работы печи не справлялись. «Мощность крематория — около 200 тел в сутки, но тогда, в первую волну, поставили холодильник, и того, что происходит сейчас, не было. Почему сейчас не используют рефрижераторы, непонятно. Ежедневно в крематорий привозят около 300 умерших», — добавляет он.Фото і відео Ukrainian

Повідомлень: 9975 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 685 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лип, 2021 01:03 Крым каждый день бьет рекорды по COVID-19 и ужесточает ограничения: что происходит на курортах полуострова



Но особенно тревожат новости о том, что увеличивается количество тяжелых пациентов с COVID-19.



— На сегодняшний день находятся на лечении 2662 пациента, на амбулаторном лечении 2266 человека, — отчитывался 7 июля министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. — Из продолжающих лечение 349 пациентов с диагнозами «новая коронавирусная инфекция» и «внебольничная пневмония» находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.



По данным главы Минздрава, число госпитализированных за две недели увеличилось с 8 до 19%, а количество тяжелых пациентов — с 34% до 56%. Уровень летальных случаев за три недели в регионе вырос на 62%.



В Крыму, по данным министра здравоохранения региона, первый этап вакцинации прошли около 350 тысяч человек, второй этап — более 250 тысяч. Это всего 38% от плана. При этом, если первый компонент «Спутника V» в некоторых медпунктах периодически заканчивается, то на вторую прививку, наоборот, многие не приходят.

Однако до формирования коллективного иммунитета пока далеко. В Севастополе, по официальной информации правительства города на утро 13 июля, первый компонент вакцины от коронавируса получил 102 431 человек, полностью вакцинированы 71 535 горожан. При этом считается, что для коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. В абсолютных цифрах это около 420 тысяч человек (точного количества населения нет, но по оценкам властей, в городе проживает уже около 700 тысяч человек).

В Крыму и Севастополе действует масочный режим — в маске необходимо находиться в любых закрытых людных местах: общественном транспорте, магазинах, кафе, музеях и кинотеатрах. Но если в торговых центрах за этим еще следят, то в автобусах пассажирам без масок, как правило, никто замечаний не делает.

Особые ограничения действуют в тех городах, где наиболее сложная ситуация с COVID-19: в Симферополе, Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке, Джанкое, Бахчисарае, а также в Симферопольском, Джанкойском и Бахчисарайском районах. Там полностью запрещена работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных и фуд-кортов, не проводятся никакие массовые мероприятия. Ukrainian

Повідомлень: 9975 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 685 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лип, 2021 03:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: крайний результат, то он был не в пользу вакцинации. крайний результат, то он был не в пользу вакцинации. Странно. Он даже сейчас, когда в неделю по + полляма вакцинируются, все ещё не в пользу, а тогда прям наверное должно было быть 90% уколотых. Странно. Он даже сейчас, когда в неделю по + полляма вакцинируются, все ещё не в пользу, а тогда прям наверное должно было быть 90% уколотых. Hotab

Повідомлень: 4128 З нами з: 15.02.09 Подякував: 199 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лип, 2021 03:57 Ukrainian написав:

Дякую за те, що нагадали про дитинство...

Газета "Правда" 1970-х років...

Капиталістичний Захід - скрізь все погано, гегемоністичний Китай - також...

А у Радянському Союзі до 1980 року кожна людина житиме в умовах комунізму...

Роки пройшли, дитинство пролетіло...

США - перша економіка світу, Китай - друга...

Водночас лише:

В петербургском крематории снова «гробовой» завал...

Крым каждый день бьет рекорды по COVID-19...

Історія повторюється...

Хоча...

На Харківщині в морзі переплутали тіла померлих: відспівували іншу людину:

https://www.youtube.com/watch?v=ESchGUZY954

Поховали у чужій могилі: на Борщівщині медики поплутали тіла покійниць:

https://www.youtube.com/watch?v=iaaP1RV8yhY

Чи краще родичам небіжчиків на Харківщині або Тернопільщині від новини про те, що десь там рекорди COVID-19, але тут надругалися над їхніми рідними? Дякую за те, що нагадали про дитинство...Газета "Правда" 1970-х років...Капиталістичний Захід - скрізь все погано, гегемоністичний Китай - також...А у Радянському Союзі до 1980 року кожна людина житиме в умовах комунізму...Роки пройшли, дитинство пролетіло...США - перша економіка світу, Китай - друга...Водночас лише:В петербургском крематории снова «гробовой» завал...Крым каждый день бьет рекорды по COVID-19...Історія повторюється...Хоча...На Харківщині в морзі переплутали тіла померлих: відспівували іншу людину:Поховали у чужій могилі: на Борщівщині медики поплутали тіла покійниць:Чи краще родичам небіжчиків на Харківщині або Тернопільщині від новини про те, що десь там рекорди COVID-19, але тут надругалися над їхніми рідними? Igneus Повідомлень: 1061 З нами з: 29.08.18 Подякував: 549 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3379338033813382 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 15 лип, 2021 09:41