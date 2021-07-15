Додано: П'ят 16 лип, 2021 00:53

В петербургском крематории снова «гробовой» завалКрематорий Петербурга переполнен из-за высокой смертностиИз-за высокой смертности в Петербурге в крематории не успевают сжигать покойниковНесколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность — мощность крематория не рассчитана на такие объёмы.Заказов сейчас, по его словам, очень много, да и начальство и клиенты торопят. Родственники умерших петербуржцев хотят побыстрее организовать прощание. Из-за дешевизны выбирают кремацию: так как места на петербургских кладбищах почти закончились, традиционный способ похорон выходит в копеечку.Часть гробов, ожидающих своей очереди, добавляет он, стоит на цокольном этаже: по его прикидкам, их порядка трехсот, включая ящики из досок, в которые помещают умерших безродных, чьи похороны проходят за счёт государства.Экс-работник крематория (он попросил не называть имя, опасаясь за свою безопасность), поддерживающий связь с бывшими коллегами, утверждает, что на самом деле гробов, ожидающих своей очереди на отправку в печи, больше: «Только вчера было 600, сегодня наверняка больше. Это и ковидные, и нековидные. Под умерших от последствий коронавируса выделили отдельный цех, но уже несколько месяцев, если родственники хотят попрощаться с болевшим, им это разрешают. При этом гроб оставляют закрытым. После церемонии из залов его отправляют в общую очередь. Там жуткая картина — антисанитария, насекомые».Большую часть гробовых ящиков, говорит собеседник «Фонтанки», не увидеть ни стороннему человеку, ни основной части сотрудников. Осенью 2020 года «Фонтанка» опубликовала фотографии книги учёта, из которых следовало, сколько на самом деле было «ковидных» кремаций ежедневно, а также фотографии похожего «гробового» завала,По словам бывшего работника крематория, в первую волну пандемии такого количества умерших не было, хотя и тогда с объёмом работы печи не справлялись. «Мощность крематория — около 200 тел в сутки, но тогда, в первую волну, поставили холодильник, и того, что происходит сейчас, не было. Почему сейчас не используют рефрижераторы, непонятно. Ежедневно в крематорий привозят около 300 умерших», — добавляет он.Фото і відео