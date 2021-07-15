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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3380338133823383

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 14
Мені вже зробили щеплення
64%
9
Не можу за станом здоров'я
7%
1
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
0
0
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
7%
1
Найближчим часом планую вакцинацію
7%
1
Ще в роздумах
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:04

vetka ,ну сотня из 3700... Около 3%. Да ещё и в лёгкой форме. Смахивает на попытку скреативить сенсацию там,где ее нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:07

  vetka написав:А тем временем на британском корабле...
https://www.google.com/amp/s/covid.oboz ... ov/amp.htm

Зрада! Зрада!!!
Хотя стоп:
Представитель ВМФ уточнил, что экипажи британского авианосца и нескольких других кораблей составляли 3700 человек, а заразилось лишь "небольшое количество" людей. Им не понадобилось срочное лечение, большинство переносили болезнь в легкой форме и начали выздоравливать.

Т.е. где-то 10% заразилось. При этом даже в лазарет никого не положили.
Какая-то жидковатенькая зрада получилась...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:22

  _hunter написав:
  vetka написав:А тем временем на британском корабле...
https://www.google.com/amp/s/covid.oboz ... ov/amp.htm

Зрада! Зрада!!!
Хотя стоп:
Представитель ВМФ уточнил, что экипажи британского авианосца и нескольких других кораблей составляли 3700 человек, а заразилось лишь "небольшое количество" людей. Им не понадобилось срочное лечение, большинство переносили болезнь в легкой форме и начали выздоравливать.

Т.е. где-то 10% заразилось. При этом даже в лазарет никого не положили.
Какая-то жидковатенькая зрада получилась...


  Hotab написав:vetka ,ну сотня из 3700... Около 3%. Да ещё и в лёгкой форме. Смахивает на попытку скреативить сенсацию там,где ее нет.


Когда ковид-истероидам то же самое говорят в контескте стран и мира (что заболело всего-то ничего, и из них 97% даже не заметили "смертельного вируса") - они всё равно продолжают настаивать, что "мы ве умрём как в Бергамо" если срочно не вколем 3 укола непроверенного наспех сделанного шмурдяка.

А когда на "подводной лодке" среди дважды вакцинированных самой идеологически-верной вакциной происходит вспышка - это ж другое, тут зрады нет, заболели мало, и почти не заметили :lol:
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