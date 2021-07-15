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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:04
vetka ,ну сотня из 3700... Около 3%. Да ещё и в лёгкой форме. Смахивает на попытку скреативить сенсацию там,где ее нет.
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Hotab
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:07
Зрада! Зрада!!!
Хотя стоп:
Представитель ВМФ уточнил, что экипажи британского авианосца и нескольких других кораблей составляли 3700 человек, а заразилось лишь "небольшое количество" людей. Им не понадобилось срочное лечение, большинство переносили болезнь в легкой форме и начали выздоравливать.
Т.е. где-то 10% заразилось. При этом даже в лазарет никого не положили.
Какая-то жидковатенькая зрада получилась...
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_hunter
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:17
Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.
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airmax78
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:22
_hunter написав:
Зрада! Зрада!!!
Хотя стоп:
Представитель ВМФ уточнил, что экипажи британского авианосца и нескольких других кораблей составляли 3700 человек, а заразилось лишь "небольшое количество" людей. Им не понадобилось срочное лечение, большинство переносили болезнь в легкой форме и начали выздоравливать.
Т.е. где-то 10% заразилось. При этом даже в лазарет никого не положили.
Какая-то жидковатенькая зрада получилась...
Hotab написав:vetka
,ну сотня из 3700... Около 3%. Да ещё и в лёгкой форме. Смахивает на попытку скреативить сенсацию там,где ее нет.
Когда ковид-истероидам то же самое говорят в контескте стран и мира (что заболело всего-то ничего, и из них 97% даже не заметили "смертельного вируса") - они всё равно продолжают настаивать, что "мы ве умрём как в Бергамо" если срочно не вколем 3 укола непроверенного наспех сделанного шмурдяка.
А когда на "подводной лодке" среди дважды вакцинированных самой идеологически-верной вакциной происходит вспышка - это ж другое, тут зрады нет, заболели мало, и почти не заметили
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