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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:40
Faceless написав: sequence написав:
Вчера вколол первый Файзер, была серьезная мотивация. Знающие люди шепнули, что после второй прививки дают месяц бесплатно на Старлинк через 5g, а мне как раз за кордон ехать.
Даже лучше, потом продлевают и по сути как абонка до конца года. И 4g начинает ловить даже в селах
А почему молчите про шикарный альбом, куда каждые полгода можно вклеивать ачивки за открытие нового левела?
Правда каждый разработчик хочет впаривать только свой альбом, и они между собой почти не совместимы, но то такэ
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:51
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
то же самое говорят в контескте стран и мира (что заболело всего-то ничего, и из них 97% даже не заметили
Слушай, ну почему у тебя такие траблы с логикой?? Ты звезды себе в Фотошопе нарисовал,так тупить??
Это не 100 симптомныхиз 3700, как ты пробуешь это обставить. Их всех тестируют,и 100 - имеют этот вирус на момент.
Ещё раз,среди вакцинированных лишь 3% стали повторно носителями. Не болеют, а носители. Сколько из этих 3% реально что-то чувствуют - не сообщают.
Тебе дошло, что это шикарный результат??
Да понял я! Это не зрада, а перемога!
Подпустили врага поближе, чтобы усыпить его бдительность. А сами сейчас как ударим третьим уколом, и возьмём врага в котёл!
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:54
Вкладчик1234 написав:
Да понял я!
Не умеешь ты этого. Если бы умел, то угомонился нести свой бред просто на основании того факта, что привитая старая Европа болеет почти без смертей, а непривитое забордюрье выдыхает пачками. Но тебе не хватает извилин это понять,ты не прекращаешь нести свой бред об обновлениях и бесполезности вакцинации.
Тебя по хорошему бы кончить , потому что уж больно ты смахиваешь на заинтересованного, чтоб Украина повторила мор забордюрья.
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Hotab
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:58
Для албанско-африканского защитника: "мордор вымер, поэтому некому разносить смертельный вирус, и можно открыть фудкорты".
Це ж перемога?
Москва с понедельника отменяет QR-коды в заведениях общепита — Собянин
Подмосковье с 19 июля тоже отменяет QR-коды.
UPD: Губернатор Воробьёв объяснил, что они будут носить рекомендательный характер. Заведения сами смогут решать, оставлять QR-коды или нет.
С понедельника в Москве открываются фудкорты и ночные заведения, если там соблюдены санитарные требования — указ мэра.
Чё как вымерли?
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:00
airmax78 написав:
Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.
Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:01
Вкладчик1234 написав:
Чё как вымерли?
Чудесно вымирают. 185+ тысяч жмуров в июне 2021 . В июне 2019 было 138 тысяч. Мало??
А то, что они открывают харчевни, понимать их не буду даже пытаться. Но ты можешь попробовать, своих все же.
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Hotab
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:29
Hotab написав:
..... В то же время мою прабабулю в 85 лет привили очень давно. Семейник направил , она ничего не предпринимала для этого. Ширнули дома. И по этой схеме много стариков привито. Другие дело,что многие отказывались.
Мне, не старику,и не силовику,через Дию зареганному, ещё месяц-два назад позвонили и предложили. Но я был не на месте.
Мой вывод,старики могли привиться все,если бы хотели. Они не хотят. Но возможность такая была у каждого. ....
Немного не так.
Вашей прабабушке, скорее всего, просто повезло - пришла на приём, а тут лишние вакцины. У меня так попала на Файзер знакомая женщина ещё пару месяцев назад (вполне себе детородного возраста
).
Я, старик, зарегился в Дии уже давненько - никто не звонил.
Суетиться и ловить момент, когда есть вакцина, как-то лень. А у многих стариков на это нет ни сил, ни возможности.
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:35
ЛАД написав:
Я, старик, зарегился в Дии уже давненько -
Там был нюанс, о котором я писал.
Сначала была запись "хочу/не хочу". Потом, через месяц наверное, появились поля выбора места, где "хочу". Конкретный адрес больнички. И оттуда мне позвонили 1- пару месяцев назад. Ну и сейчас всюду есть пункты массовой вакцинации. Кроме сел,тем не судьба.
пришла на приём,
Частично. Она не ходит н куда,но скорую часто тренирует на предмет приезда. И потому, видимо, ей и предложили.
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Hotab
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:47
Starikan написав: airmax78 написав:
Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.
Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.
Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?
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_hunter
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:20
_hunter написав: Starikan написав: airmax78 написав:
Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.
Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.
Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?
Даже если есть явные противопоказания к вакцинации, все равно нужно колоть себе вакцину? Бред. У меня сотрудница жуткий аллергик, короной не болела, ей все равно нужно, по вашей логике, вакцинироваться?
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