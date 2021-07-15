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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 19
Мені вже зробили щеплення
53%
10
Не можу за станом здоров'я
16%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
0
0
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
5%
1
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
3
Ще в роздумах
5%
1
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:40

  Faceless написав:
  sequence написав:Вчера вколол первый Файзер, была серьезная мотивация. Знающие люди шепнули, что после второй прививки дают месяц бесплатно на Старлинк через 5g, а мне как раз за кордон ехать.

Даже лучше, потом продлевают и по сути как абонка до конца года. И 4g начинает ловить даже в селах

А почему молчите про шикарный альбом, куда каждые полгода можно вклеивать ачивки за открытие нового левела? :)
Правда каждый разработчик хочет впаривать только свой альбом, и они между собой почти не совместимы, но то такэ
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:51

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:то же самое говорят в контескте стран и мира (что заболело всего-то ничего, и из них 97% даже не заметили

Слушай, ну почему у тебя такие траблы с логикой?? Ты звезды себе в Фотошопе нарисовал,так тупить??
Это не 100 симптомныхиз 3700, как ты пробуешь это обставить. Их всех тестируют,и 100 - имеют этот вирус на момент.

Ещё раз,среди вакцинированных лишь 3% стали повторно носителями. Не болеют, а носители. Сколько из этих 3% реально что-то чувствуют - не сообщают.
Тебе дошло, что это шикарный результат??

Да понял я! Это не зрада, а перемога!
Подпустили врага поближе, чтобы усыпить его бдительность. А сами сейчас как ударим третьим уколом, и возьмём врага в котёл! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Да понял я!

Не умеешь ты этого. Если бы умел, то угомонился нести свой бред просто на основании того факта, что привитая старая Европа болеет почти без смертей, а непривитое забордюрье выдыхает пачками. Но тебе не хватает извилин это понять,ты не прекращаешь нести свой бред об обновлениях и бесполезности вакцинации.
Тебя по хорошему бы кончить , потому что уж больно ты смахиваешь на заинтересованного, чтоб Украина повторила мор забордюрья.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:58

Для албанско-африканского защитника: "мордор вымер, поэтому некому разносить смертельный вирус, и можно открыть фудкорты".
Це ж перемога?

Москва с понедельника отменяет QR-коды в заведениях общепита — Собянин


Подмосковье с 19 июля тоже отменяет QR-коды.
UPD: Губернатор Воробьёв объяснил, что они будут носить рекомендательный характер. Заведения сами смогут решать, оставлять QR-коды или нет.


С понедельника в Москве открываются фудкорты и ночные заведения, если там соблюдены санитарные требования — указ мэра.


Чё как вымерли? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:00

  airmax78 написав:Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.

Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Чё как вымерли?

Чудесно вымирают. 185+ тысяч жмуров в июне 2021 . В июне 2019 было 138 тысяч. Мало??

А то, что они открывают харчевни, понимать их не буду даже пытаться. Но ты можешь попробовать, своих все же.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:29

  Hotab написав:..... В то же время мою прабабулю в 85 лет привили очень давно. Семейник направил , она ничего не предпринимала для этого. Ширнули дома. И по этой схеме много стариков привито. Другие дело,что многие отказывались.
Мне, не старику,и не силовику,через Дию зареганному, ещё месяц-два назад позвонили и предложили. Но я был не на месте.
Мой вывод,старики могли привиться все,если бы хотели. Они не хотят. Но возможность такая была у каждого. ....

Немного не так.
Вашей прабабушке, скорее всего, просто повезло - пришла на приём, а тут лишние вакцины. У меня так попала на Файзер знакомая женщина ещё пару месяцев назад (вполне себе детородного возраста :) ).
Я, старик, зарегился в Дии уже давненько - никто не звонил.
Суетиться и ловить момент, когда есть вакцина, как-то лень. А у многих стариков на это нет ни сил, ни возможности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Я, старик, зарегился в Дии уже давненько -

Там был нюанс, о котором я писал.
Сначала была запись "хочу/не хочу". Потом, через месяц наверное, появились поля выбора места, где "хочу". Конкретный адрес больнички. И оттуда мне позвонили 1- пару месяцев назад. Ну и сейчас всюду есть пункты массовой вакцинации. Кроме сел,тем не судьба.

пришла на приём,

Частично. Она не ходит н куда,но скорую часто тренирует на предмет приезда. И потому, видимо, ей и предложили.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:47

  Starikan написав:
  airmax78 написав:Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.

Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.

Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:20

  _hunter написав:
  Starikan написав:
  airmax78 написав:Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.

Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.

Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?

Даже если есть явные противопоказания к вакцинации, все равно нужно колоть себе вакцину? Бред. У меня сотрудница жуткий аллергик, короной не болела, ей все равно нужно, по вашей логике, вакцинироваться?
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