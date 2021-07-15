Hotab написав:

..... В то же время мою прабабулю в 85 лет привили очень давно. Семейник направил , она ничего не предпринимала для этого. Ширнули дома. И по этой схеме много стариков привито. Другие дело,что многие отказывались.Мне, не старику,и не силовику,через Дию зареганному, ещё месяц-два назад позвонили и предложили. Но я был не на месте.Мой вывод,старики могли привиться все,если бы хотели. Они не хотят. Но возможность такая была у каждого. ....