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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:36
vetka написав:
жуткий аллергик, короной не болела, ей все равно нужно, по вашей логике, вакцинироваться?
Если к компонентам вакцины, то нельзя. Если к амброзии, то можно.
А нужно ли.. Это только ей известно.
Вы ей расскажите,что вакцина не помогает, и даже немного вредит.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:50
_hunter написав: Starikan написав: airmax78 написав:
Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.
Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.
Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?
Была возможность пфайзером - семейный врач категорически возражала.
Знаю еще одну такую же ситуацию (причем операция уже была сделана и всё равно врачи не советовали).
Буду еще советоваться.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:59
Вкладчику и стране.юа готовиться, опять бигфарма нас поглощает. Тумусу готовить ряд вопросов о недоверии CDC и EMA.
Остальных поздравляю, опять хорошая вакцина едет.
В Україну вперше доставлять вакцину від коронавірусу Moderna: Ляшко розкрив деталіhttps://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinu-moderna-dostavlyat-v-ukrajinu-podrobici-novini-ukrajini-50171857.html
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:09
stm написав:
Вкладчику и стране.юа
Сегодня не везёт. В политичке его дерьмо в третий раз зачистили.
Веткин наброс о корабле не прокатил.
Ну хоть в харчевни без qr-кода разрешили заходить. Приятного, вкладчик.
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