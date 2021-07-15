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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3382338333843385

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 19
Мені вже зробили щеплення
53%
10
Не можу за станом здоров'я
16%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
0
0
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
5%
1
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
3
Ще в роздумах
5%
1
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:жуткий аллергик, короной не болела, ей все равно нужно, по вашей логике, вакцинироваться?

Если к компонентам вакцины, то нельзя. Если к амброзии, то можно.
А нужно ли.. Это только ей известно.
Вы ей расскажите,что вакцина не помогает, и даже немного вредит.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:50

  _hunter написав:
  Starikan написав:
  airmax78 написав:Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.
Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.
Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?

Была возможность пфайзером - семейный врач категорически возражала.
Знаю еще одну такую же ситуацию (причем операция уже была сделана и всё равно врачи не советовали).
Буду еще советоваться.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчику и стране.юа готовиться, опять бигфарма нас поглощает. Тумусу готовить ряд вопросов о недоверии CDC и EMA.
Остальных поздравляю, опять хорошая вакцина едет.
В Україну вперше доставлять вакцину від коронавірусу Moderna: Ляшко розкрив деталі
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinu-moderna-dostavlyat-v-ukrajinu-podrobici-novini-ukrajini-50171857.html
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Вкладчику и стране.юа

Сегодня не везёт. В политичке его дерьмо в третий раз зачистили.
Веткин наброс о корабле не прокатил.
Ну хоть в харчевни без qr-кода разрешили заходить. Приятного, вкладчик.
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