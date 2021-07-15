RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3383338433853386>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.8 5 22
Мені вже зробили щеплення
50%
11
Не можу за станом здоров'я
14%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
5%
1
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
3
Ще в роздумах
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:жуткий аллергик, короной не болела, ей все равно нужно, по вашей логике, вакцинироваться?

Если к компонентам вакцины, то нельзя. Если к амброзии, то можно.
А нужно ли.. Это только ей известно.
Вы ей расскажите,что вакцина не помогает, и даже немного вредит.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:50

  _hunter написав:
  Starikan написав:
  airmax78 написав:Ребята, вакцинируйтесь, доверяйте науке. Мы не для того столько лет развивались, чтобы в итоге сдохнуть от мышинной простуды.
Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.
Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?

Была возможность пфайзером - семейный врач категорически возражала.
Знаю еще одну такую же ситуацию (причем операция уже была сделана и всё равно врачи не советовали).
Буду еще советоваться.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18208
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2183 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчику и стране.юа готовиться, опять бигфарма нас поглощает. Тумусу готовить ряд вопросов о недоверии CDC и EMA.
Остальных поздравляю, опять хорошая вакцина едет.
В Україну вперше доставлять вакцину від коронавірусу Moderna: Ляшко розкрив деталі
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinu-moderna-dostavlyat-v-ukrajinu-podrobici-novini-ukrajini-50171857.html
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 04.03.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Вкладчику и стране.юа

Сегодня не везёт. В политичке его дерьмо в третий раз зачистили.
Веткин наброс о корабле не прокатил.
Ну хоть в харчевни без qr-кода разрешили заходить. Приятного, вкладчик.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:34

  Faceless написав:
  sequence написав:Вчера вколол первый Файзер, была серьезная мотивация. Знающие люди шепнули, что после второй прививки дают месяц бесплатно на Старлинк через 5g, а мне как раз за кордон ехать.

Даже лучше, потом продлевают и по сути как абонка до конца года. И 4g начинает ловить даже в селах

Я не розумію, то є через чіп? Бо в мене якась китайська вакцина і чіп мабуть одразу після вакцинації зламався - ніякого інтернету в голові не бачу. А дуже хочется :oops:
Slx
 
Повідомлень: 871
З нами з: 23.07.18
Подякував: 285 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:52

  Starikan написав:
  _hunter написав:
  Starikan написав: Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?

Была возможность пфайзером - семейный врач категорически возражала.
Знаю еще одну такую же ситуацию (причем операция уже была сделана и всё равно врачи не советовали).
Буду еще советоваться.

А она это как-то аргументировала? -- не придирки ради -- просто ничего "сосудистого" о pfizer-е не слышал -- поэтому реально интересно.
_hunter
 
Повідомлень: 4625
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:54

  vetka написав:
  _hunter написав:
  Starikan написав:Мне вакцинация противопоказана - аневризма мозгового сосуда.

Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?

Даже если есть явные противопоказания к вакцинации, все равно нужно колоть себе вакцину? Бред. У меня сотрудница жуткий аллергик, короной не болела, ей все равно нужно, по вашей логике, вакцинироваться?

Где я это говорил?

Когда она короной заразится -- по вашей логике -- она вирусам справку об жуткой аллергии показывать будет?..
_hunter
 
Повідомлень: 4625
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:42

  Hotab написав:
  tumos написав:Малое число желающих вакцинироваться в армии это результат работы агентов кремля ?

Я ждал,что будет такая попытка. И верно предполагал,кто попробует это обыграть)))

Агент - тот кто тащит фейки и манипулятивную информацию о том,что вакцинация не помогает и вакцинация убивает. Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??

На сегодняшний день в ЗСУ необходимая для пенсии выслуга - 25 лет. Это значит,что в большинстве своем к 42-43 годам люди уже ее заслужили и часто уходят. Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?

Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )
tumos
 
Повідомлень: 1770
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Вспомнился Будивельник.

Всякий раз при очередном возникновении в голове немного de-billноватых вопросов, перечитывайте эту страницу.

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лип, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:17

  tumos написав:
  Hotab написав:Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??
...Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?

Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )

Не уверен насчет конвергенции, но дивергенция с любимой тематикой, которая была зафиксирована у военных курсантов, просматривается:
https://interfax.com.ua/news/general/669869.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/30 ... tomno.html
Igneus
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 29.08.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3383338433853386>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, insiderman, stm, vadm і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 755, 756, 757
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7565 1855694
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:41
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10025)
16.07.2021 18:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.