Starikan написав: Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?
Была возможность пфайзером - семейный врач категорически возражала. Знаю еще одну такую же ситуацию (причем операция уже была сделана и всё равно врачи не советовали). Буду еще советоваться.
А она это как-то аргументировала? -- не придирки ради -- просто ничего "сосудистого" о pfizer-е не слышал -- поэтому реально интересно.
Так у того же pfizer-а (в отличии от "зенеки") с тромбами все ок, вроде. И "китайцы" -- они же на инактивированом вирусе?.. Или ковид тоже противопоказан -- поэтому можно не вакцинироваться?
Даже если есть явные противопоказания к вакцинации, все равно нужно колоть себе вакцину? Бред. У меня сотрудница жуткий аллергик, короной не болела, ей все равно нужно, по вашей логике, вакцинироваться?
Где я это говорил?
Когда она короной заразится -- по вашей логике -- она вирусам справку об жуткой аллергии показывать будет?..
tumos написав:Малое число желающих вакцинироваться в армии это результат работы агентов кремля ?
Я ждал,что будет такая попытка. И верно предполагал,кто попробует это обыграть)))
Агент - тот кто тащит фейки и манипулятивную информацию о том,что вакцинация не помогает и вакцинация убивает. Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??
На сегодняшний день в ЗСУ необходимая для пенсии выслуга - 25 лет. Это значит,что в большинстве своем к 42-43 годам люди уже ее заслужили и часто уходят. Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?
Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )
Hotab написав:Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а?? ...Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?
Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )