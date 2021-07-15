tumos написав:Малое число желающих вакцинироваться в армии это результат работы агентов кремля ?
Я ждал,что будет такая попытка. И верно предполагал,кто попробует это обыграть)))
Агент - тот кто тащит фейки и манипулятивную информацию о том,что вакцинация не помогает и вакцинация убивает. Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??
На сегодняшний день в ЗСУ необходимая для пенсии выслуга - 25 лет. Это значит,что в большинстве своем к 42-43 годам люди уже ее заслужили и часто уходят. Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?
Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )
Доходчиво, что армия одна из групп риска. Так что, "на вакцинацію, кроком руш!"
tumos написав:А тем кому 20-40 вакцинация не особо.
Чтобы она состоялась, необходимо чтобы у меня была иная точка зрения относительно пользы вакцинации в группе 20-40 для сохранения ими здоровья. (что не отменяет пользу вакцинации молодежи для тех, кого они могут заразить). Мне кажется у вас состоялась дезинтеграция частей коры головного мозга,если вы фантазируете, что я такое писал.