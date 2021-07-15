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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3383338433853386

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.8 5 22
Мені вже зробили щеплення
50%
11
Не можу за станом здоров'я
14%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
5%
1
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
3
Ще в роздумах
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:18

  tumos написав:
  Hotab написав:
  tumos написав:Малое число желающих вакцинироваться в армии это результат работы агентов кремля ?

Я ждал,что будет такая попытка. И верно предполагал,кто попробует это обыграть)))

Агент - тот кто тащит фейки и манипулятивную информацию о том,что вакцинация не помогает и вакцинация убивает. Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??

На сегодняшний день в ЗСУ необходимая для пенсии выслуга - 25 лет. Это значит,что в большинстве своем к 42-43 годам люди уже ее заслужили и часто уходят. Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?

Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )

Доходчиво, что армия одна из групп риска.
Так что, "на вакцинацію, кроком руш!" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:22

Вкладчик1234 , так зайди в одну из в/ч (с газетой срана в руках :lol: ) и дай команду)).
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Slx написав:
  Faceless написав:
  sequence написав:Вчера вколол первый Файзер, была серьезная мотивация. Знающие люди шепнули, что после второй прививки дают месяц бесплатно на Старлинк через 5g, а мне как раз за кордон ехать.

Даже лучше, потом продлевают и по сути как абонка до конца года. И 4g начинает ловить даже в селах

Я не розумію, то є через чіп? Бо в мене якась китайська вакцина і чіп мабуть одразу після вакцинації зламався - ніякого інтернету в голові не бачу. А дуже хочется :oops:
Магнитик к месту укола прикладывали?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:32

  Hotab написав:
  tumos написав:Вспомнился Будивельник.

Всякий раз при очередном возникновении в голове немного дебильноватых вопросов, перечитывайте эту страницу.

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Ну если вы опять про черно-белое, то значит конвергенция состоялась. ) Помнится Будивельник утверждал, что все внимание на группу 80. А тем кому 20-40 вакцинация не особо.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:А тем кому 20-40 вакцинация не особо.

Чтобы она состоялась, необходимо чтобы у меня была иная точка зрения относительно пользы вакцинации в группе 20-40 для сохранения ими здоровья. (что не отменяет пользу вакцинации молодежи для тех, кого они могут заразить). Мне кажется у вас состоялась дезинтеграция частей коры головного мозга,если вы фантазируете, что я такое писал. :lol:

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Тщательнее, Тумос, тщательнее!!!(с) :D
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Чё как вымерли?


Забордюрье передает своему вкладчику привет и отвечает на его вопрос кратко: " мы ни дня без рекорда". :lol:

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