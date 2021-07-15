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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 26
Мені вже зробили щеплення
46%
12
Не можу за станом здоров'я
12%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
8%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
8%
2
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
3
Ще в роздумах
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:18

  tumos написав:
  Hotab написав:
  tumos написав:Малое число желающих вакцинироваться в армии это результат работы агентов кремля ?

Я ждал,что будет такая попытка. И верно предполагал,кто попробует это обыграть)))

Агент - тот кто тащит фейки и манипулятивную информацию о том,что вакцинация не помогает и вакцинация убивает. Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??

На сегодняшний день в ЗСУ необходимая для пенсии выслуга - 25 лет. Это значит,что в большинстве своем к 42-43 годам люди уже ее заслужили и часто уходят. Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?

Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )

Доходчиво, что армия одна из групп риска.
Так что, "на вакцинацію, кроком руш!" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:22

Вкладчик1234 , так зайди в одну из в/ч (с газетой срана в руках :lol: ) и дай команду)).
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Slx написав:
  Faceless написав:
  sequence написав:Вчера вколол первый Файзер, была серьезная мотивация. Знающие люди шепнули, что после второй прививки дают месяц бесплатно на Старлинк через 5g, а мне как раз за кордон ехать.

Даже лучше, потом продлевают и по сути как абонка до конца года. И 4g начинает ловить даже в селах

Я не розумію, то є через чіп? Бо в мене якась китайська вакцина і чіп мабуть одразу після вакцинації зламався - ніякого інтернету в голові не бачу. А дуже хочется :oops:
Магнитик к месту укола прикладывали?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:32

  Hotab написав:
  tumos написав:Вспомнился Будивельник.

Всякий раз при очередном возникновении в голове немного дебильноватых вопросов, перечитывайте эту страницу.

Зображення

Ну если вы опять про черно-белое, то значит конвергенция состоялась. ) Помнится Будивельник утверждал, что все внимание на группу 80. А тем кому 20-40 вакцинация не особо.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:А тем кому 20-40 вакцинация не особо.

Чтобы она состоялась, необходимо чтобы у меня была иная точка зрения относительно пользы вакцинации в группе 20-40 для сохранения ими здоровья. (что не отменяет пользу вакцинации молодежи для тех, кого они могут заразить). Мне кажется у вас состоялась дезинтеграция частей коры головного мозга,если вы фантазируете, что я такое писал. Какая-то часть коры посылает сигналы на пальцы "печатай!" , а вторая часть коры не хочет подсказать "это же дурь!" :lol:

Зображення

Тщательнее, Тумос, тщательнее!!!(с) :D
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лип, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Чё как вымерли?


Забордюрье передает своему вкладчику привет и отвечает на его вопрос кратко: " мы ни дня без рекорда". :lol:

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Ну и оно же, забордюрье, напоминает ему:" мы за весь июнь засветили 13 т. ковидных смертей, при этом закопали на 45 тысяч больше людей, чем обычно в июнях более ранних годов.
А вот за 16 дней июля мы уже засветили 11.6тыс.ковидных смертей. Но мы пока не знаем сколько в итоге зароем в июле. У нас есть шанс поставить абсолютный рекорд". :D Пыль летняя, она такая :D
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Какое там еще Забордюрье со своими 12% вакцинированых говноспутником? У нас в Израиле, с привитыми Пфайзером более 60% населения, уже также не дня БЕЗ РЕКОРДА ( за последние сутки 855 больных человек и есть в тяжёлом состоянии также). Предрекают новый локдаун уже через пару недель. А буквально недавно ещё, закрывали короновирусные отделения по всей стране .
https://news.israelinfo.co.il/health/96190
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 16 лип, 2021 18:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:У насв Израиле

Все более, чем прекрасно.

Я думаю забурдурье мечтает о таком, давая вкладчику возможность поесть безqr-кода))..

Зображення


  roberto dark написав:последние сутки 855


Уточняйте, "больных"! :D
Это же пыль))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лип, 2021 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:17

  Hotab написав:
  roberto dark написав:У насв Израиле

Все более, чем прекрасно.

Я думаю забурдурье мечтает о таком.

Зображення


  roberto dark написав:последние сутки 855


Уточняйте, "больных"! :D
Это же пыль))

Так у них же населения почти в раз двадцать больше :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:Так у них же населения почти в раз двадцать больше

В 16 раз))
А смертей за пол-июля - в тысячу раз больше, чем у вас)) ну почти))).
Вы какой-то яркий пример того, кого ищет Будивельнык вот уж год- перестрашэный)).
Все у вас чудесно,провакцинировали 60% ,в основном стариков, и молодцы)). Показали всем,что бывает, если включать голову, а не искать заговоры, вирус в пыли, и обновления))
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