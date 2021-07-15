tumos написав:Малое число желающих вакцинироваться в армии это результат работы агентов кремля ?
Я ждал,что будет такая попытка. И верно предполагал,кто попробует это обыграть)))
Агент - тот кто тащит фейки и манипулятивную информацию о том,что вакцинация не помогает и вакцинация убивает. Какое отношение к ним имеют молодые и здоровые люди,просто не желающие вакцинироваться,а??
На сегодняшний день в ЗСУ необходимая для пенсии выслуга - 25 лет. Это значит,что в большинстве своем к 42-43 годам люди уже ее заслужили и часто уходят. Доходчиво,что в армии в основном не группа риска?? Доходчиво, что эта группа и без влияния кремля понимает,что им не обязательно вакцинироваться для сохранения своего здоровья?
Какая то нотка понимания в позиции отказников-военных у вас звучит. Вспомнился Будивельник. Происходит конвергенция вашей с его точкой зрения ? )
Доходчиво, что армия одна из групп риска. Так что, "на вакцинацію, кроком руш!"
tumos написав:А тем кому 20-40 вакцинация не особо.
Чтобы она состоялась, необходимо чтобы у меня была иная точка зрения относительно пользы вакцинации в группе 20-40 для сохранения ими здоровья. (что не отменяет пользу вакцинации молодежи для тех, кого они могут заразить). Мне кажется у вас состоялась дезинтеграция частей коры головного мозга,если вы фантазируете, что я такое писал. Какая-то часть коры посылает сигналы на пальцы "печатай!" , а вторая часть коры не хочет подсказать "это же дурь!"
Тщательнее, Тумос, тщательнее!!!(с)
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лип, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Забордюрье передает своему вкладчику привет и отвечает на его вопрос кратко: " мы ни дня без рекорда".
Ну и оно же, забордюрье, напоминает ему:" мы за весь июнь засветили 13 т. ковидных смертей, при этом закопали на 45 тысяч больше людей, чем обычно в июнях более ранних годов. А вот за 16 дней июля мы уже засветили 11.6тыс.ковидных смертей. Но мы пока не знаем сколько в итоге зароем в июле. У нас есть шанс поставить абсолютный рекорд". Пыль летняя, она такая
Какое там еще Забордюрье со своими 12% вакцинированых говноспутником? У нас в Израиле, с привитыми Пфайзером более 60% населения, уже также не дня БЕЗ РЕКОРДА ( за последние сутки 855 больных человек и есть в тяжёлом состоянии также). Предрекают новый локдаун уже через пару недель. А буквально недавно ещё, закрывали короновирусные отделения по всей стране . https://news.israelinfo.co.il/health/96190
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 16 лип, 2021 18:21, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:Так у них же населения почти в раз двадцать больше
В 16 раз)) А смертей за пол-июля - в тысячу раз больше, чем у вас)) ну почти))). Вы какой-то яркий пример того, кого ищет Будивельнык вот уж год- перестрашэный)). Все у вас чудесно,провакцинировали 60% ,в основном стариков, и молодцы)). Показали всем,что бывает, если включать голову, а не искать заговоры, вирус в пыли, и обновления))