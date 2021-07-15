Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:41

Мальчик хоть в трусиках был? 100 миллионов вакцинированных - нашли одного бедного мальчика, который через 3 дня умер. Мальчика жаль, но пока таких мальчиков не станет сотни - воспринимать Пфайзер как следствие никто нормальный не будет. От купленный Юлей вакцин от кори и краснухи тоже мальчик умер. Всем понятно, что вакцины сами по себе не виноваты - виновато либо неправильное хранение, нетехнологичное создание вакцины или вообще несвязанное с этим дело. Ну и сама вакциона тоже может иметь проблемы, но с Пфайзером уже все доказали.

А по поводу стариков с проблемами сердца... ну может связь и есть. Но коронавирус подхватить шанс высок, а он вернее вакцин на тот свет таких отправит.