За всё надо платить. И за "имперские замашки" тоже. Карма безжалостна увы.. А что с Украиной будет лучше скажите. Спрогнозировать можете? Чаша Дельты её минует чудесным образом?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:26
За всё надо платить. И за "имперские замашки" тоже. Карма безжалостна увы.. А что с Украиной будет лучше скажите. Спрогнозировать можете? Чаша Дельты её минует чудесным образом?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кто знает.
Вы же видите, что творят наши недалекие дисиденты в этой группе. Таскают бредочки о "бесполезности" вакцин, о том, что на корабле 3% снова носят вирус. В непривитом забордюрье десятки тысяч смертей в месяц они не видят, а на корабле 3% бессимптомных обнаружили и принесли.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:36
В чём то ваши дисиденты правы. Среди стран, где было много вакцинированных пфайзером ( модерной) и правда смертность ничтожно маленькая сейчас, судя по их статистическим данным. Проблема у некоторых форумчан как тот же Будивельнык - это подача информации. Человек, как будто отрешённо, самому себе, строчит "как из пулемёта цыфрами". Надо подумать и про форумчан немного. Как они должны все это переварить?
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 16 лип, 2021 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
К сожалению, наш форумной дисидент - это что-то этакое с отключенным мозгом и зашоренное, не видящий выделенного.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:18
Вакцинаторам, у которых розовые очки приклеены суперклеем...
Мальчик 13-лет из Мичигана умер во сне через 3 дня после второй дозы вакцины Pfizer от COVID-19, CDC расследует.
Рентгенолог 60 лет умер после второй дозы вакцины против COVID-19 от сердечного приступа.
В норвежском обзоре, опубликованном 19 мая 2021, сделан вывод, что причинная связь между вакциной Pfizer-BioNTech и смертью пожилых пациентов считалась «вероятной» в 10 из 100 случаев, «возможной» в 26 случаях и «маловероятной» в 59 случаях. Остальные пять были признаны «неклассифицируемыми».
И подобных новостей пруд пруди, как свежих июльских, так и за прошлые месяцы и 2020 год. Можно до хрипоты спорить о причастности вакцины, но людей уже не вернешь и не известно как долго они прожили бы без вакцинации, особенно молодежь
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мальчик хоть в трусиках был? 100 миллионов вакцинированных - нашли одного бедного мальчика, который через 3 дня умер. Мальчика жаль, но пока таких мальчиков не станет сотни - воспринимать Пфайзер как следствие никто нормальный не будет. От купленный Юлей вакцин от кори и краснухи тоже мальчик умер. Всем понятно, что вакцины сами по себе не виноваты - виновато либо неправильное хранение, нетехнологичное создание вакцины или вообще несвязанное с этим дело. Ну и сама вакциона тоже может иметь проблемы, но с Пфайзером уже все доказали.
А по поводу стариков с проблемами сердца... ну может связь и есть. Но коронавирус подхватить шанс высок, а он вернее вакцин на тот свет таких отправит.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:48
Исходные данные: население США - 330 млн чел.
США ежедневно вакцинирует по 2 млн человек. За 4 дня (он умер на 4 день) вакцинированы 8 млн.
Непосредственно от заболеваний сердца в США ежегодно умирают 375 тыс.
Грубо - 1 тысяча в день умирает в США только от сердца,за 4 дня умирает 4 тысячи чел только от сердца.
Идём дальше.
Несложные рассчеты показывают, что в любой, даже не вакцинированной группе из 8 млн американцев, за год 909 человек умрет от приступа сердца. А за 4 дня - 10 человек.
Ещё раз: в группе из 8 млн человек, которые вакцинировалось за те 4 дня, 10 человек должны были умереть от приступа сердца в один из этих 4 дней. Даже если им укололи бы воду. Почему смерть одного человека вызывает вопросы??? Их минимум 10 человек должно было умереть безо всяких причин!!
И так каждые 4 дня, при таком темпе вакцинации, должны были по 10 человек умирать после вакцинации . Почему сенсацию сделали на 1 человеке?? Их можно было сотни создать при желании!!
У вас же, дисиденты, есть свой доморощенный математик. Подключите уже его,если самим не доходит очевидное.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лип, 2021 19:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вот это ветка! Куда я попал? Да у вас тут хард кор в чистом виде...
Позовите еще Будивельныка
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:09
Я и говорю, что очки намертво приклеены…
Один из 100 млн. вакцинированных заметил только одну смерть мальчика, не понимая, что детей толком еще не вакцинировали от слова совсем.
Другой почему-то решил, что если я одну ссылку привела, то больше никто и не умер
Вы двое сначала ВСЕ новости перечитайте, а потом делайте выводы о количестве сенсаций и смертей
Тщательнее надо читать, на всех языках
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