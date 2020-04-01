Каждый месяц плотной американской вакцинации хочу видеть 7-8 тысяч смертей от сердца втечении 4 дней после укола. Хотя нет, надо "больше,чем 7-8 т, чтоб была сенсация. 7-8 т. - это обычное дело. Нет? Тогда "пробуй ще, наступного разу обов'язково вийде".
roberto dark написав:как тот же Будивельнык - это подача информации. Человек, как будто отрешённо, самому себе, строчит "как из пулемёта цыфрами". Надо подумать и про форумчан немного. Как они должны все это переварить?
Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити? ПС Данилов(секретар РНБО) заявив про 33% українців перехворівших ковідом.... То що там цифри скажуть? одне діло 2 млн і 40 000 смертей Друге діло 13 млн і 40 000 смертей. ПС Якось секретарю РНБО я вірю трошки більше ніж тутешнім ковідперестрашеним.
budivelnik написав:Тут деяким в очах щось мерещиться.. А я звик табличками 01.06.2021 ____ 50857 ____ 01.05.2021 ____ 44596 ____ 6261 01.04.2021 ____ 33679 ____ 10917 01.03.2021 ____ 26212 ____ 7467 01.02.2021 ____ 22924 ____ 3288 01.01.2021 ____ 18731 ____ 4193 01.12.2020 ____ 12717 ____ 6014 01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342 01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114 01.07.2020 ____ 1185 ____ 3076 01.06.2020 ____ 760 ____ 425 01.05.2020 ____ 305 ____ 455 01.04.2020 ____ 23 ____ 282 І з цієї таблички видно Перше в 2020 році було 18731 смерть від ковіду Друге за перше півряччя 2021 - 50857-18731=32126
Навіщо мені якасась там НАН яка прогнозує 20000-40000 в 2020.. Якщо в мене є данні і за 2020 і за 2021.... І все одно 50857померлих/13,2 млн перехворівших=0,38% летальності.
Отже ви можете тепер зробити логiчний ВИСНОВОК, що iз 0.38% летальностi НАПРЯМУ вiд COVID-19, ми можемо взагалi ЖИТИ так само як i ранiше, без усяких обмежень та профiлактичних дiй
1 Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021 вікова група_населення _померло ковід __% до заг к-сті смертей від ковід 0-9 ____ 4 160 438 _______ 17 ___ 0,03 10-19 ____ 4 096 061 _______ 29 ___ 0,06 20-29 ____ 4 823 543 ______ 170 ___ 0,34 30-39 ____ 6 918 327 ______ 773 ___ 1,55 40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132 ___ 4,28 50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021 ___ 12,10 60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532 ___ 29,20 70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475 ___ 31,10 80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602 ___ 19,30 90+ ____ 259 779 _____ 1010 ___ 2,03 Всього ____ 41732779 ____ 49761 Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя. 2 Точно так само я писав,що ковід це своєрідний санітар лісу...при цьому тоді коли це писав,припускав що від ковіду загине 100000 осіб...Як видно зараз - я перебільшив і станом на сьогодні ця цифра буде становити приблизно 60000-65000 осіб ,коли від усіх інших за цей самий час помре 1,2 млн осіб в Україні 3 Таким чином летальність від ковіду,після того як ним перехворіє вся Україна, на мій погляд буде становити 60000/41млн=0,15% Це при умові ,що основна маса в групі 60+ провакцинується 4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 16 лип, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Я и говорю, что очки намертво приклеены…
Slx написав: 100 миллионов вакцинированных - нашли одного бедного мальчика, который через 3 дня умер.
Один из 100 млн. вакцинированных заметил только одну смерть мальчика, не понимая, что детей толком еще не вакцинировали от слова совсем. Другой почему-то решил, что если я одну ссылку привела, то больше никто и не умер
Hotab написав:Ещё раз: в группе из 8 млн человек, которые вакцинировалось за те 4 дня, ... должны были по 10 человек умирать после вакцинации . Почему сенсацию сделали на 1 человеке?? Их можно было [b]сотни создать при желании!!
Вы двое сначала ВСЕ новости перечитайте, а потом делайте выводы о количестве сенсаций и смертей Тщательнее надо читать, на всех языках
Флер, Вы абсолютно правы. Расскажите всем родственникам что ни в коем случае не вакцинироваться. Особенно Пфайзер или Модена. Только если под расстрел я пока сочиню красивую историю, каким хорошим человеком были, но эта пыль... )))))
budivelnik написав:Тут деяким в очах щось мерещиться.. А я звик табличками 01.06.2021 ____ 50857 ____ 01.05.2021 ____ 44596 ____ 6261 01.04.2021 ____ 33679 ____ 10917 01.03.2021 ____ 26212 ____ 7467 01.02.2021 ____ 22924 ____ 3288 01.01.2021 ____ 18731 ____ 4193 01.12.2020 ____ 12717 ____ 6014 01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342 01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114 01.07.2020 ____ 1185 ____ 3076 01.06.2020 ____ 760 ____ 425 01.05.2020 ____ 305 ____ 455 01.04.2020 ____ 23 ____ 282 І з цієї таблички видно Перше в 2020 році було 18731 смерть від ковіду Друге за перше півряччя 2021 - 50857-18731=32126
Навіщо мені якасась там НАН яка прогнозує 20000-40000 в 2020.. Якщо в мене є данні і за 2020 і за 2021.... І все одно 50857померлих/13,2 млн перехворівших=0,38% летальності.
Отже ви можете тепер зробити логiчний ВИСНОВОК, що iз 0.38% летальностi НАПРЯМУ вiд COVID-19, ми можемо взагалi ЖИТИ так само як i ранiше, без усяких обмежень та профiлактичних дiй
1 Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021 вікова група_населення _померло ковід __% до заг к-сті смертей від ковід 0-9 ____ 4 160 438 _______ 17 ___ 0,03 10-19 ____ 4 096 061 _______ 29 ___ 0,06 20-29 ____ 4 823 543 ______ 170 ___ 0,34 30-39 ____ 6 918 327 ______ 773 ___ 1,55 40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132 ___ 4,28 50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021 ___ 12,10 60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532 ___ 29,20 70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475 ___ 31,10 80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602 ___ 19,30 90+ ____ 259 779 _____ 1010 ___ 2,03 Всього ____ 41732779 ____ 49761 Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя. 2 Точно так само я писав,що ковід це своєрідний санітар лісу...при цьому тоді коли це писав,припускав що від ковіду загине 100000 осіб...Як видно зараз - я перебільшив і станом на сьогодні ця цифра буде становити приблизно 60000-65000 осіб ,коли від усіх інших за цей самий час помре 1,2 млн осіб в Україні 3 Таким чином летальність від ковіду,після того як ним перехворіє вся Україна, на мій погляд буде становити 60000/41млн=0,15% Це при умові ,що основна маса в групі 60+ провакцинується 4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз.
+ Мне понравился ход ваших мыслей. Возможно отчасти поэтому в Израиле минздрав нового правительства будет всеми силами пытаться претворить в жизнь лозунг – «жизнь с коронавирусом». https://detaly.co.il/minzdrav-karantina ... -ne-budet/ . При том, что по новым оценкам, существующие вакцины защищают от штамма коронавируса «Дельта» гораздо слабее, чем предполагалось ранее. О чем кстати говорил сегодня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на экстренном обсуждение по поводу роста заболеваемости коронавирусом.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 16 лип, 2021 21:46, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тут деяким в очах щось мерещиться..
Тут деякі впізнали букви, але не змогли прочитати слово. Стаття не прогнозує щось там, а констатує. Бо від весни 2021 року. І 40-60тис, замість 18 тис,це цифра НАН за 2020 рік. Звичайно , хто вони такі, а от секретар РНБО.. Щось пригадую розповіді про сліпу віру в лінію партії і т.д., що Детройду пред'являлось . Знову хрестик не натягується на труси)))