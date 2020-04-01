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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3385338633873388

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 28
Мені вже зробили щеплення
46%
13
Не можу за станом здоров'я
11%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
3
Ще в роздумах
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:10

  Hotab написав:
  roberto dark написав:Позовите еще Будивельныка


И поднимите ему веки.


Так ему их тут видимо уже заклеели местные ЗУБРЫ, розовым клеем. Тут уже ничем не поможешь к сожалению. :roll:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:ВСЕ новости перечитайте

Несите все,все перечитаем.

Каждый месяц плотной американской вакцинации хочу видеть 7-8 тысяч смертей от сердца втечении 4 дней после укола. Хотя нет, надо "больше,чем 7-8 т, чтоб была сенсация. 7-8 т. - это обычное дело. Нет?
Тогда "пробуй ще, наступного разу обов'язково вийде".
:lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:27

  roberto dark написав:как тот же Будивельнык - это подача информации. Человек, как будто отрешённо, самому себе, строчит "как из пулемёта цыфрами". Надо подумать и про форумчан немного. Как они должны все это переварить?
Я звик до цифр...Може тому я в перших 5% , а ви не можете парочку циферок переварити?
ПС
Данилов(секретар РНБО) заявив про 33% українців перехворівших ковідом....
То що там цифри скажуть?
одне діло 2 млн і 40 000 смертей
Друге діло 13 млн і 40 000 смертей.
ПС
Якось секретарю РНБО я вірю трошки більше ніж тутешнім ковідперестрашеним.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:секретарю РНБО я вірю трошки більше

Бгггг. .
А НАН не вірю..))

Кількість смертей, пов’язаних із наслідками від коронавірусу, у 2020 році може сягати 40-60 тисяч, йдеться в останньому звіті науковців НАН. Це в кілька разів більше, ніж показує офіційна статистика.


https://novynarnia.com/2021/03/04/cmertnist-35/
Труси-хрестик. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:02

Тут деяким в очах щось мерещиться..
А я звик табличками
01.06.2021 ____ 50857 ____
01.05.2021 ____ 44596 ____ 6261
01.04.2021 ____ 33679 ____ 10917
01.03.2021 ____ 26212 ____ 7467
01.02.2021 ____ 22924 ____ 3288
01.01.2021 ____ 18731 ____ 4193
01.12.2020 ____ 12717 ____ 6014
01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342
01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114
01.07.2020 ____ 1185 ____ 3076
01.06.2020 ____ 760 ____ 425
01.05.2020 ____ 305 ____ 455
01.04.2020 ____ 23 ____ 282
І з цієї таблички видно
Перше
в 2020 році було 18731 смерть від ковіду
Друге за
перше півряччя 2021 - 50857-18731=32126

Навіщо мені якасась там НАН яка прогнозує 20000-40000 в 2020..
Якщо в мене є данні і за 2020 і за 2021....
І все одно
50857померлих/13,2 млн перехворівших=0,38% летальності.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:11

  budivelnik написав:Тут деяким в очах щось мерещиться..
А я звик табличками
01.06.2021 ____ 50857 ____
01.05.2021 ____ 44596 ____ 6261
01.04.2021 ____ 33679 ____ 10917
01.03.2021 ____ 26212 ____ 7467
01.02.2021 ____ 22924 ____ 3288
01.01.2021 ____ 18731 ____ 4193
01.12.2020 ____ 12717 ____ 6014
01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342
01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114
01.07.2020 ____ 1185 ____ 3076
01.06.2020 ____ 760 ____ 425
01.05.2020 ____ 305 ____ 455
01.04.2020 ____ 23 ____ 282
І з цієї таблички видно
Перше
в 2020 році було 18731 смерть від ковіду
Друге за
перше півряччя 2021 - 50857-18731=32126

Навіщо мені якасась там НАН яка прогнозує 20000-40000 в 2020..
Якщо в мене є данні і за 2020 і за 2021....
І все одно
50857померлих/13,2 млн перехворівших=0,38% летальності.

Отже ви можете тепер зробити логiчний ВИСНОВОК, що iз 0.38% летальностi НАПРЯМУ вiд COVID-19, ми можемо взагалi ЖИТИ так само як i ранiше, без усяких обмежень та профiлактичних дiй :?:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:22

  roberto dark написав:
  budivelnik написав:Тут деяким в очах щось мерещиться..
А я звик табличками
01.06.2021 ____ 50857 ____
01.05.2021 ____ 44596 ____ 6261
01.04.2021 ____ 33679 ____ 10917
01.03.2021 ____ 26212 ____ 7467
01.02.2021 ____ 22924 ____ 3288
01.01.2021 ____ 18731 ____ 4193
01.12.2020 ____ 12717 ____ 6014
01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342
01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114
01.07.2020 ____ 1185 ____ 3076
01.06.2020 ____ 760 ____ 425
01.05.2020 ____ 305 ____ 455
01.04.2020 ____ 23 ____ 282
І з цієї таблички видно
Перше
в 2020 році було 18731 смерть від ковіду
Друге за
перше півряччя 2021 - 50857-18731=32126

Навіщо мені якасась там НАН яка прогнозує 20000-40000 в 2020..
Якщо в мене є данні і за 2020 і за 2021....
І все одно
50857померлих/13,2 млн перехворівших=0,38% летальності.
Отже ви можете тепер зробити логiчний ВИСНОВОК, що iз 0.38% летальностi НАПРЯМУ вiд COVID-19, ми можемо взагалi ЖИТИ так само як i ранiше, без усяких обмежень та профiлактичних дiй :?:
1 Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021
вікова група_населення _померло ковід __% до заг к-сті смертей від ковід
0-9 ____ 4 160 438 _______ 17 ___ 0,03
10-19 ____ 4 096 061 _______ 29 ___ 0,06
20-29 ____ 4 823 543 ______ 170 ___ 0,34
30-39 ____ 6 918 327 ______ 773 ___ 1,55
40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132 ___ 4,28
50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021 ___ 12,10
60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532 ___ 29,20
70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475 ___ 31,10
80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602 ___ 19,30
90+ ____ 259 779 _____ 1010 ___ 2,03
Всього ____ 41732779 ____ 49761
Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя.
2 Точно так само я писав,що ковід це своєрідний санітар лісу...при цьому тоді коли це писав,припускав що від ковіду загине 100000 осіб...Як видно зараз - я перебільшив і станом на сьогодні ця цифра буде становити приблизно 60000-65000 осіб ,коли від усіх інших за цей самий час помре 1,2 млн осіб в Україні
3 Таким чином летальність від ковіду,після того як ним перехворіє вся Україна, на мій погляд буде становити
60000/41млн=0,15%
Це при умові ,що основна маса в групі 60+ провакцинується
4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується
Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 16 лип, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:25

  fler написав:Я и говорю, что очки намертво приклеены…
  Slx написав: 100 миллионов вакцинированных - нашли одного бедного мальчика, который через 3 дня умер.

Один из 100 млн. вакцинированных заметил только одну смерть мальчика, не понимая, что детей толком еще не вакцинировали от слова совсем.
Другой почему-то решил, что если я одну ссылку привела, то больше никто и не умер :shock:
  Hotab написав:Ещё раз: в группе из 8 млн человек, которые вакцинировалось за те 4 дня, ... должны были по 10 человек умирать после вакцинации . Почему сенсацию сделали на 1 человеке?? Их можно было [b]сотни создать при желании!!

Вы двое сначала ВСЕ новости перечитайте, а потом делайте выводы о количестве сенсаций и смертей :mrgreen:
Тщательнее надо читать, на всех языках :mrgreen:

Флер, Вы абсолютно правы. Расскажите всем родственникам что ни в коем случае не вакцинироваться. Особенно Пфайзер или Модена. Только если под расстрел ;) я пока сочиню красивую историю, каким хорошим человеком были, но эта пыль... )))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:39

  budivelnik написав:
  roberto dark написав:
  budivelnik написав:Тут деяким в очах щось мерещиться..
А я звик табличками
01.06.2021 ____ 50857 ____
01.05.2021 ____ 44596 ____ 6261
01.04.2021 ____ 33679 ____ 10917
01.03.2021 ____ 26212 ____ 7467
01.02.2021 ____ 22924 ____ 3288
01.01.2021 ____ 18731 ____ 4193
01.12.2020 ____ 12717 ____ 6014
01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342
01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114
01.07.2020 ____ 1185 ____ 3076
01.06.2020 ____ 760 ____ 425
01.05.2020 ____ 305 ____ 455
01.04.2020 ____ 23 ____ 282
І з цієї таблички видно
Перше
в 2020 році було 18731 смерть від ковіду
Друге за
перше півряччя 2021 - 50857-18731=32126

Навіщо мені якасась там НАН яка прогнозує 20000-40000 в 2020..
Якщо в мене є данні і за 2020 і за 2021....
І все одно
50857померлих/13,2 млн перехворівших=0,38% летальності.
Отже ви можете тепер зробити логiчний ВИСНОВОК, що iз 0.38% летальностi НАПРЯМУ вiд COVID-19, ми можемо взагалi ЖИТИ так само як i ранiше, без усяких обмежень та профiлактичних дiй :?:
1 Я цей висновок зробив ще рік тому , тому що в мене є таблички з розбивкою по ковідним смертям від віку станом на 30-06-2021
вікова група_населення _померло ковід __% до заг к-сті смертей від ковід
0-9 ____ 4 160 438 _______ 17 ___ 0,03
10-19 ____ 4 096 061 _______ 29 ___ 0,06
20-29 ____ 4 823 543 ______ 170 ___ 0,34
30-39 ____ 6 918 327 ______ 773 ___ 1,55
40-49 ____ 6 033 288 _____ 2132 ___ 4,28
50-59 ____ 5 722 928 _____ 6021 ___ 12,10
60-69 ____ 5 217 662 ____ 14532 ___ 29,20
70-79 ____ 2 886 714 ____ 15475 ___ 31,10
80-89 ____ 1 614 039 _____ 9602 ___ 19,30
90+ ____ 259 779 _____ 1010 ___ 2,03
Всього ____ 41732779 ____ 49761
Як бачите основна маса це ті хто йшли до завершення життя.
2 Точно так само я писав,що ковід це своєрідний санітар лісу...при цьому тоді коли це писав,припускав що від ковіду загине 100000 осіб...Як видно зараз - я перебільшив і станом на сьогодні ця цифра буде становити приблизно 60000-65000 осіб ,коли від усіх інших за цей самий час помре 1,2 млн осіб в Україні
3 Таким чином летальність від ковіду,після того як ним перехворіє вся Україна, на мій погляд буде становити
60000/41млн=0,15%
Це при умові ,що основна маса в групі 60+ провакцинується
4 Вакцинація в групі60+...не додасть здоровя тим хто провакцинується
Вони все одно з часом помруть,просто в свідоцтві про смерть буде інший діагноз.

+ Мне понравился ход ваших мыслей. Возможно отчасти поэтому в Израиле минздрав нового правительства будет всеми силами пытаться претворить в жизнь лозунг – «жизнь с коронавирусом». https://detaly.co.il/minzdrav-karantina ... -ne-budet/ . При том, что по новым оценкам, существующие вакцины защищают от штамма коронавируса «Дельта» гораздо слабее, чем предполагалось ранее. О чем кстати говорил сегодня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на экстренном обсуждение по поводу роста заболеваемости коронавирусом.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 16 лип, 2021 21:46, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тут деяким в очах щось мерещиться..

Тут деякі впізнали букви, але не змогли прочитати слово. Стаття не прогнозує щось там, а констатує. Бо від весни 2021 року. І 40-60тис, замість 18 тис,це цифра НАН за 2020 рік.
Звичайно , хто вони такі, а от секретар РНБО.. :lol:
Щось пригадую розповіді про сліпу віру в лінію партії і т.д., що Детройду пред'являлось :D .
Знову хрестик не натягується на труси)))
Hotab
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