То ему вера такая же,как и секретарю РНБО с зарплатой меньше моей, но в декларации миллионы и несколько квартир в Киеве. Пока. А то счас снова начнешьмне про знакомых пенсионеров из армии рассказывать.
Ну а для нормальных, не гореюристов, можно почитать.
COVID-19 has caused approximately 6.9 million deaths, more than double what official numbers show, according to a new analysis by the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) at the University of Washington School of Medicine. IHME found that COVID-19 deaths are significantly underreported in almost every country.
Ukraine
138,507 Total COVID-19 deaths
46,737 Reported COVID-19 deaths
United States of America
905,289
574,043
India
654,395
221,181
Mexico
617,127
217,694
Brazil
595,903
408,680
Russian Federation
593,610
109,334
United Kingdom
209,661
150,519
Italy
175,832
121,257
Iran
174,177
72,906
Egypt
170,041
13,529
South Africa
160,452
54,390
Poland
149,855
68,237
Peru
147,765
62,739
Ukraine
138,507
46,737
France
132,680
105,506
Spain
123,786
85,365
Germany
120,729
83,256
Indonesia
115,743
45,938
Japan
108,320
10,390
Romania
87,649
28,382
Kazakhstan
81,696
5,620
Методология
Эти оценки основаны на давней методологии IHME для измерения бремени болезней в глобальном масштабе. С 1990 г. в рамках исследования «Глобальное бремя болезней» измеряется общая стоимость болезней для человека.
IHME оценил общее количество смертей от COVID-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на докандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии. Затем этот показатель «избыточной смертности» был скорректирован для исключения случаев смерти, косвенно связанных с пандемией (например, из-за людей с заболеваниями, не связанными с COVID, избегающих медицинских учреждений), а также смертей, предотвращенных пандемией (например, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий). из-за меньшей мобильности). Полученные скорректированные оценки включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Подробное описание методологии доступно здесь. (http://www.healthdata.org/node/8660)
Hotab написав:Пока. А то счас снова начнешьмне про знакомых пенсионеров из армии рассказывать.
Спокойной ночи. А на сон грядущий шутка по тематике ветки: «Украинские ученые разработали справку от коронавируса! Только она еще не прошла международную сертификацию, а в Украине применяется ограниченно, но на ее дальнейшее совершенствование Кабмин выделит около 1 тонны денег из строительного фонда. Там проблема в противоречии шрифта и составе туалетной бумаги, который не предусмотрен ВОЗ. Но не волнуйтесь, работа продолжается…» https://whiswh.com/ru/4603-nanu-rassadn ... maczii-30/
У тебя с компахой что ни пост, то и так разрывающая живот шутейка. (дорожная пыль, обновления, армия, мальчик в трусиках не проснувшийся утром, видосики "наша Раша" 15-летнего разлива). Шутка про туалетную бумагу безусловно как всегда актуальная, у ваганыча о ней и об окнах поезда давно было, и всегда, все годы, было смешно. Почему бы и здесь не озвучить вечные ценности юмора.