Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:07

Igneus написав: что касается веры в НАНУ что касается веры в НАНУ

То ему вера такая же,как и секретарю РНБО с зарплатой меньше моей, но в декларации миллионы и несколько квартир в Киеве. Пока. А то счас снова начнешьмне про знакомых пенсионеров из армии рассказывать.Ну а для нормальных, не гореюристов, можно почитать.COVID-19 has caused approximately 6.9 million deaths, more than double what official numbers show, according to a new analysis by the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) at the University of Washington School of Medicine. IHME found that COVID-19 deaths are significantly underreported in almost every country.Ukraine138,507 Total COVID-19 deaths46,737 Reported COVID-19 deathsUnited States of America905,289574,043India654,395221,181Mexico617,127217,694Brazil595,903408,680Russian Federation593,610109,334United Kingdom209,661150,519Italy175,832121,257Iran174,17772,906Egypt170,04113,529South Africa160,45254,390Poland149,85568,237Peru147,76562,739Ukraine138,50746,737France132,680105,506Spain123,78685,365Germany120,72983,256Indonesia115,74345,938Japan108,32010,390Romania87,64928,382Kazakhstan81,6965,620МетодологияЭти оценки основаны на давней методологии IHME для измерения бремени болезней в глобальном масштабе. С 1990 г. в рамках исследования «Глобальное бремя болезней» измеряется общая стоимость болезней для человека.IHME оценил общее количество смертей от COVID-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на докандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии. Затем этот показатель «избыточной смертности» был скорректирован для исключения случаев смерти, косвенно связанных с пандемией (например, из-за людей с заболеваниями, не связанными с COVID, избегающих медицинских учреждений), а также смертей, предотвращенных пандемией (например, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий). из-за меньшей мобильности). Полученные скорректированные оценки включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Подробное описание методологии доступно здесь. (