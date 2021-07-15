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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3387338833893390>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 28
Мені вже зробили щеплення
46%
13
Не можу за станом здоров'я
11%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
3
Ще в роздумах
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:02

  Hotab написав:Бгггг. .
А НАН не вірю..))

А Вы еще успеваете и наукой заниматься? Какой, если не секрет, прикладной или фундаментальной?
А что касается веры в НАНУ, но на фоне скандалов, особенно после смерти Патона, они еще и не такое напишут, чтобы хоть как-то показать, что они при делах, а не только погрязли в сдаче в аренду своих активов и в их отчуждении.
Вот тут небольшой лишь перечень, в том числе, и об их "прогнозах" по коронавирусу:
https://whiswh.com/ru/4603-nanu-rassadn ... maczii-30/
https://news.liga.net/incidents/news/20 ... ogatelstve
https://ssu.gov.ua/novyny/u-kyievi-sbu- ... an-ukrainy
https://texty.org.ua/articles/94751/Lin ... ija-94751/

И в завершение дополню скандалом с отраслевой НААН, где речь идет о хорошо известной мне судье и ее муже, который оказался академиком-секретарем НААН:
http://blog.prosud.info/zarishnyak_gali ... aivna.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:что касается веры в НАНУ

То ему вера такая же,как и секретарю РНБО с зарплатой меньше моей, но в декларации миллионы и несколько квартир в Киеве. Пока. А то счас снова начнешьмне про знакомых пенсионеров из армии рассказывать. :lol:

Ну а для нормальных, не гореюристов, можно почитать.


COVID-19 has caused approximately 6.9 million deaths, more than double what official numbers show, according to a new analysis by the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) at the University of Washington School of Medicine. IHME found that COVID-19 deaths are significantly underreported in almost every country.

Ukraine

138,507 Total COVID-19 deaths

46,737 Reported COVID-19 deaths

United States of America

905,289

574,043

India

654,395

221,181

Mexico

617,127

217,694

Brazil

595,903

408,680

Russian Federation

593,610

109,334

United Kingdom

209,661

150,519

Italy

175,832

121,257

Iran

174,177

72,906

Egypt

170,041

13,529

South Africa

160,452

54,390

Poland

149,855

68,237

Peru

147,765

62,739

Ukraine

138,507

46,737

France

132,680

105,506

Spain

123,786

85,365

Germany

120,729

83,256

Indonesia

115,743

45,938

Japan

108,320

10,390

Romania

87,649

28,382

Kazakhstan

81,696

5,620


Методология

Эти оценки основаны на давней методологии IHME для измерения бремени болезней в глобальном масштабе. С 1990 г. в рамках исследования «Глобальное бремя болезней» измеряется общая стоимость болезней для человека.

IHME оценил общее количество смертей от COVID-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на докандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии. Затем этот показатель «избыточной смертности» был скорректирован для исключения случаев смерти, косвенно связанных с пандемией (например, из-за людей с заболеваниями, не связанными с COVID, избегающих медицинских учреждений), а также смертей, предотвращенных пандемией (например, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий). из-за меньшей мобильности). Полученные скорректированные оценки включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Подробное описание методологии доступно здесь. (http://www.healthdata.org/node/8660)



http://www.healthdata.org/news-release/ ... ports-show
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лип, 2021 23:31, всього редагувалось 5 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:20

  Hotab написав:Пока. А то счас снова начнешьмне про знакомых пенсионеров из армии рассказывать.

Спокойной ночи. А на сон грядущий шутка по тематике ветки:
«Украинские ученые разработали справку от коронавируса!
Только она еще не прошла международную сертификацию, а в Украине применяется ограниченно, но на ее дальнейшее совершенствование Кабмин выделит около 1 тонны денег из строительного фонда.
Там проблема в противоречии шрифта и составе туалетной бумаги, который не предусмотрен ВОЗ.
Но не волнуйтесь, работа продолжается…»
https://whiswh.com/ru/4603-nanu-rassadn ... maczii-30/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:шутка по тематике ветки

У тебя с компахой что ни пост, то и так разрывающая живот шутейка. (дорожная пыль, обновления, пожилая армия, мальчик в трусиках убитый Пфайзером, видосики "наша Раша" 15-летнего разлива). Шутка про туалетную бумагу безусловно как всегда актуальная, у ваганыча о ней и об окнах поезда давно было, и всегда, все годы, было смешно. Почему бы и здесь не озвучить вечные ценности юмора.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 01:08

  stm написав:Вкладчику и стране.юа готовиться, опять бигфарма нас поглощает. Тумусу готовить ряд вопросов о недоверии CDC и EMA.
Остальных поздравляю, опять хорошая вакцина едет.
В Україну вперше доставлять вакцину від коронавірусу Moderna: Ляшко розкрив деталі
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinu-moderna-dostavlyat-v-ukrajinu-podrobici-novini-ukrajini-50171857.html

Это хорошо.
Но при этом кто-то сильно врёт.
здесь https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination приведена цифра 2.604.860 вакцинированных. Если верить Ляшко, то у нас "щонайменше одну дозу вакцини отримали 17% дорослого населення країни". тогда у нас выходит 15,5 млн. "дорослого населення", а "недорослого" миллионов 20-25.
Интересно, с какого возраста Ляшко считает людей "дорослими" - с 20? 25? 30?
Согласно http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_r/publnasel_r.htm на 01.01.2015 было 35 144 957 человек в возрасте "18 років і старше", а "0–17 років" 7 614 704.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 02:42

  ЛАД написав:
  stm написав:Вкладчику и стране.юа готовиться, опять бигфарма нас поглощает. Тумусу готовить ряд вопросов о недоверии CDC и EMA.
Остальных поздравляю, опять хорошая вакцина едет.
В Україну вперше доставлять вакцину від коронавірусу Moderna: Ляшко розкрив деталі
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinu-moderna-dostavlyat-v-ukrajinu-podrobici-novini-ukrajini-50171857.html

Это хорошо.
Но при этом кто-то сильно врёт.
здесь https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination приведена цифра 2.604.860 вакцинированных. Если верить Ляшко, то у нас "щонайменше одну дозу вакцини отримали 17% дорослого населення країни". тогда у нас выходит 15,5 млн. "дорослого населення", а "недорослого" миллионов 20-25.
Интересно, с какого возраста Ляшко считает людей "дорослими" - с 20? 25? 30?
Согласно http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_r/publnasel_r.htm на 01.01.2015 было 35 144 957 человек в возрасте "18 років і старше", а "0–17 років" 7 614 704.

Та скорее всего он про 17% от своего плана в 10млн. говорил. Вы мне лучше скажите,
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/16/7300783/
Когда едете? или как с вакцинацией - так хотел так хотел, но звёзды встали иначе )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 06:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Завидую всеядности всяких флеров - это ж как организм могет хавать всякие шлакостатьи по 1 кликбайтному заголовко-случаю и еще и умудряется искать такие (и находить якобы?).

Вот я, например, не могу себя заставить читать дешевкотруд писателей без адекватного анализа с учетом изменения кейсов за прошлый отрезок времени и сравнениями, чтобы моему естесству стало ясно, что писател в теме разбирается и потратил времени больше 5 минут при наличии мозгов и опыта.
А если б мог - то наверное и от дешевой еды не воротило организм - вот бы сэкономил... на своем здоровье :) :) :)
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 06:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хорошо идем.

Великобритания +51870 ( рекорд за 6 мес )
Испания +31060 ( рекорд за 6 мес )
Нидерланды +11297 ( рекорд за 6 мес )

Франция +10908 ( рекорд за 3 мес )
Португалия +3547
Италия +2898 ( рекорд за 4 мес )

Германия +1555
Вообщем готовимся.

Истребин утром написал.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:Завидую всеядности всяких флеров

Предположу, что эта публика состоит в определенных группах дисидентских, и там , например, та же мордокнига подсовывает им эти статейки с "сенсациями", а-ля "awwww, мальчик в трусиках умер после вакцинации!", "аж 100 человек повторно заболели после двух доз!", "вирус нашли в дорожной пыли!".

В ранее упоминаемой мною группе Александр Гумиров (название) автор регулярно рассказывает о побочках вакцинации, при этом говорит своей секте "при этом , как известно, рост смертости от самой простуды на уровне статистической погрешности ". Его подписчики вторят "плюс год был высокосный". О том, что в апреле 2021 умерло +49% украинцев они слышать не желают.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 лип, 2021 07:39, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:29

  Hotab написав:
  tumos написав:А тем кому 20-40 вакцинация не особо.

Чтобы она состоялась, необходимо чтобы у меня была иная точка зрения относительно пользы вакцинации в группе 20-40 для сохранения ими здоровья. (что не отменяет пользу вакцинации молодежи для тех, кого они могут заразить). Мне кажется у вас состоялась дезинтеграция частей коры головного мозга,если вы фантазируете, что я такое писал. Какая-то часть коры посылает сигналы на пальцы "печатай!" , а вторая часть коры не хочет подсказать "это же дурь!" :lol:

Зображення

Тщательнее, Тумос, тщательнее!!!(с) :D

Куда уж там тщательнее. ) Разве что из всей этой вашей писанины можно сделать вывод, что вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.
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