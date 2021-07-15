Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:02

Hotab написав: Бгггг. .

А НАН не вірю..)) Бгггг. .А НАН не вірю..))

А Вы еще успеваете и наукой заниматься? Какой, если не секрет, прикладной или фундаментальной?А что касается веры в НАНУ, но на фоне скандалов, особенно после смерти Патона, они еще и не такое напишут, чтобы хоть как-то показать, что они при делах, а не только погрязли в сдаче в аренду своих активов и в их отчуждении.Вот тут небольшой лишь перечень, в том числе, и об их "прогнозах" по коронавирусу:И в завершение дополню скандалом с отраслевой НААН, где речь идет о хорошо известной мне судье и ее муже, который оказался академиком-секретарем НААН: