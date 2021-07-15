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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лип, 2021 07:38
tumos написав:
вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.
Прикиньте!!
И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками?
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Hotab
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Додано: Суб 17 лип, 2021 07:42
Hotab написав: tumos написав:
вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.
Прикиньте!!
И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками?
Все оппонент в очередной раз сдулся. )
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tumos
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Додано: Суб 17 лип, 2021 07:44
tumos написав: Hotab написав: tumos написав:
вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.
Прикиньте!!
И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками?
Все оппонент в очередной раз сдулся. )
Подростковый движ -успеть сказать первым "ты слился,я всех апиридил во всем".
А ведь Тумос какое-то время подавал надежды адекватного. На фоне этой недалёкой публики.
Сейчас все дискуссии сводит "так вы верите госстату,или нет?","так Будивельнык когда-то так говорил!".
Детский сад какой-то. Аргументов по сути можно уже не ждать.
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Hotab
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Додано: Суб 17 лип, 2021 07:52
Hotab
Как вы там говорите - тщательнее, а то снимут с довольствия, другого найдут.
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tumos
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