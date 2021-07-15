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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3387338833893390

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3 5 28
Мені вже зробили щеплення
46%
13
Не можу за станом здоров'я
11%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
7%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
3
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
3
Ще в роздумах
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.

Прикиньте!! :D И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками? :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:42

  Hotab написав:
  tumos написав:вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.

Прикиньте!! :D И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками? :D

Все оппонент в очередной раз сдулся. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:44

  tumos написав:
  Hotab написав:
  tumos написав:вы изначально разделяли точку зрения Будивельника о вакцинировании категории 20-40.

Прикиньте!! :D И?))
Словеи "конвергенция", "дифракция" вдруг становятся вашим неуместным детским лепетом,а слово "дезинтеграция"(ваших полушарий) вдруг заиграло новыми красками? :D

Все оппонент в очередной раз сдулся. )

Подростковый движ -успеть сказать первым "ты слился,я всех апиридил во всем". :D
А ведь Тумос какое-то время подавал надежды адекватного. На фоне этой недалёкой публики.
Сейчас все дискуссии сводит "так вы верите госстату,или нет?","так Будивельнык когда-то так говорил!".
Детский сад какой-то. Аргументов по сути можно уже не ждать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:52

Hotab
Как вы там говорите - тщательнее, а то снимут с довольствия, другого найдут.
tumos
 
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